По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)

Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по удивительной Грузии. Вы познакомитесь с достопримечательностями столицы — колоритного Тбилиси. Посетите места, упомянутые в древнегреческих мифах, — город Кутаиси и пещеру Прометея. Несколько дней
читать дальше

проведёте на побережье Чёрного моря, где раскинулся курортный Батуми.

Тут у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать интересные локации в городе и окрестностях, а также просто отдохнуть на пляже. А завершится поездка в Мцхете, которую называют духовным центром страны.

По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двухместное размещение в отелях с хорошим рейтингом и бесплатным Wi-Fi в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение по гендерному признаку. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле, дегустация вин и чачи. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грузию, променад по Тбилиси

Ранним утром встретимся во Владикавказе и поедем в сторону российско-грузинской границы. Пройдя все формальности, продолжим двигаться по Военно-Грузинской дороге, которая тянется через живописный Кавказский хребет. Встретим рассвет в горах — это фантастическое зрелище!

Прибудем в Тбилиси около полудня. Пообедаем в проверенном национальном ресторане, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).

После этого отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды.

Покатаемся по канатной дороге, увидим изящный дворец царицы Дареджан и зайдём в самую старую церковь города Анчисхати. Посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.

Прибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по Тбилиси
2 день

Свободное время в Тбилиси, экскурсия по Кутаиси

После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: полюбоваться произведениями Нино Пиросмани и других грузинских художников в национальной галерее, попариться в серных банях, где когда-то отдыхал сам Пушкин, устроить водную прогулку по реке Кура.

После обеда поедем в Кутаиси — бывшую столицу Колхидского царства, которая входит в число древнейших городов Грузии. Прибыв на место, пойдём гулять по многовековым улочкам, послушаем рассказы о Колхиде и аргонавтах: согласно греческим мифам, в этих местах искали золотое руно. Насладимся невероятной природой, осмотрим архитектурные шедевры и исторические памятники, увидим знаменитый фонтан с позолоченными скульптурами.

Свободное время в Тбилиси, экскурсия по КутаисиСвободное время в Тбилиси, экскурсия по КутаисиСвободное время в Тбилиси, экскурсия по КутаисиСвободное время в Тбилиси, экскурсия по КутаисиСвободное время в Тбилиси, экскурсия по КутаисиСвободное время в Тбилиси, экскурсия по Кутаиси
3 день

Пещера Прометея, Мартвильский каньон

Сегодняшний день посвятим природным красотам и отправимся исследовать горные ландшафты Мегрелии. Обратите внимание: для этих мест характерны перепады температуры, поэтому необходимо взять тёплую одежду.

Мы спустимся в пещеру Прометея (за доплату), усыпанную причудливыми сталактитами и сталагмитами. Согласно древнегреческому мифу, именно здесь разгневанные боги приковали к утёсу юношу, передавшего огонь людям.

Затем пройдёмся по Мартвильскому каньону (за доплату), живописно вписанному в скалы и поражающему буйством красок. Тут также можно организовать прогулку на лодке. После этого поедем в сторону Чёрного моря к главному курорту страны — Батуми.

Пещера Прометея, Мартвильский каньонПещера Прометея, Мартвильский каньонПещера Прометея, Мартвильский каньонПещера Прометея, Мартвильский каньонПещера Прометея, Мартвильский каньонПещера Прометея, Мартвильский каньон
4 день

Прогулки по Батуми, самостоятельный отдых

Позавтракав, пойдём гулять по старому центру Батуми в сопровождении местного гида. Познакомимся с историей города, разгадаем его мистические тайны, изучим многогранную архитектуру. После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха на набережной и пляже.

Прогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдыхПрогулки по Батуми, самостоятельный отдых
5 день

Свободный день

Сегодня — свободный день. По желанию и за доплату мы можем организовать для вас индивидуальные экскурсии и поездки.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Окрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельне

Набравшись сил в предыдущий день, продолжим погружение в культуру Грузии и устроим вояж по окрестностям Батуми. Посетим Этнографический музей (за доплату): осмотрим комплекс традиционных построек и экспозиции о ремёслах и быте семей Аджарии.

Заедем в редко посещаемую путешественниками локацию — место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали. Сделаем остановку в уютном селе Капнистави, где повсюду журчат горные источники. Заглянем в музей под открытым небом и совершим несложный треккинг через лес к водопадам, окружённым скалами и пышной растительностью.

Далее — визит на частную винодельню, где нас встретит и подробно расскажет обо всём гостеприимный хозяин. Вы узнаете, как делают и пьют вино, познакомитесь с традициями виноделия. И, конечно, продегустируете органическое вино без добавок и попробуете высококачественную чачу.

Позже побываем в рыбной долине. Что это такое и чем мы там займёмся, вы узнаете уже на месте.

Окрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельнеОкрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельнеОкрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельнеОкрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельнеОкрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельнеОкрестности Батуми: музей, село Капнистави, дегустация на винодельне
7 день

Достопримечательности Мцхеты, возвращение в Россию

Утром освободим номера и направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.

Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри». Заглянем на рынок, чтобы приобрести подарки близким.

Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.

Подкрепившись, поедем по Военно-Грузинской дороге в сторону России. Ближе к границе сделаем небольшую остановку, чтобы насладиться видами у арки Дружбы. Это смотровая площадка над долиной реки Арагви, откуда открывается головокружительная панорама ущелья, именуемого Долиной дьявола. Во Владикавказ вернёмся после 21:00.

Достопримечательности Мцхеты, возвращение в РоссиюДостопримечательности Мцхеты, возвращение в РоссиюДостопримечательности Мцхеты, возвращение в РоссиюДостопримечательности Мцхеты, возвращение в РоссиюДостопримечательности Мцхеты, возвращение в РоссиюДостопримечательности Мцхеты, возвращение в Россию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно
  • Трансферы по маршруту на легковом авто, микроавтобусе или Mersedes Sprinter, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
  • Экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки и дегустация
  • Информация о лучших локациях Тбилиси и Батуми
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Обеды и ужины - 2000-2500₽
  • Входные билеты в пещеру Прометея, Мартвильский каньон, Этнографический музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Владикавказ, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые местаОбзорныеВыездныеМонастыри, церкви, храмыПрирода и пейзажиПопулярные местаГрузияВсе туры7-дневные турыТбилисиМифы и легендыВинодельни

Похожие туры из Владикавказа

В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
1 июля в 08:00
5 авг в 08:00
57 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
ХорошоТам