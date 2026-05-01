2 день

Треккинг к Цейскому леднику

08:00-08:50 Трансфер в точку начало пешей части (время в пути 1,5 часа).

11:00 Начало пешего треккингового похода.

Наш маршрут будет пролегать по красивому сосновому лесу с уникальным микроклиматом, где до сих пор свой эндемический мир.

Километраж 4,5 км, набор высоты 250 м.

Начало маршрута на высоте отметкой 1980 метров н. у. м.

Сложность маршрута — средняя.

Тропа обустроена мостиками через многочисленные реки.

Не требуется специального пропуска!

Точка высадки — перекресток «трубы».

Отсюда начинается наше пешее путешествие.

Пятиминутка по ТБ (освежить в памяти правила поведения в дикой природе).

Остановка «валун», обустроена небольшой беседкой, где можно отдохнуть.

Остановка 10-15 мин.

Локация «Земляничная поляна с видом на плачущую скалу», остановка 20-30 минут на усмотрение инструктора.

Пройдем несколько живых селей.

Место остановки «памятник естественного выветривания» огромный валун.

Остановка 10-15 мин.

Локация «Беседка» с видом 360` на Цейскую долину и ледопад Южной ветви Цейского ледника.

Остановка у родника, при необходимости пополнить запас воды.

Конечная остановка у нижней ступени ледника 40 мин — 1 час.

Здесь же обеденный перерыв.

Каждому участнику трекинга будет предоставлен ланч-бокс с перекусом.

В зависимости от погодных условий и хорошего состояния льда — мы подойдем к подножию нижней ступени живого Цейского ледника (при строгом соблюдении правил ТБ).

Здесь вы узнаете о жизни ущелья и дыхании с неустойчивой динамики ледника.

Обратный путь пролегает по пути следования той же тропой, по необходимости будут добавлены остановки по требованию.

17:00 Возвращение с маршрута к точке сбора и трансфера в отель.

19:00 Прибытие в отели Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: инструктор пешего туризма, обед/ланч бокс, трансфер до точки начала маршрута и обратно в отель.

