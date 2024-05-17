Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Мы побываем у крупнейшего водопада горной Ингушетии, посетим башенный город и древний покинутый аул, посмотрим на старинный христианский храм.
Энергия гор дарит чувство свободы и усиливает эффект от йога-практик — домой вы вернётесь в ресурсном и умиротворённом состоянии.
мая
мая
июн
июл
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостинице «Армхи» или корпусе «Чайка». Альтернативы: гостевой дом в Джейрахе, апартаменты в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Переезд до отеля, лекция и медитация
Собираемся и едем в горную часть Ингушетии до отеля «Армхи» в сосновом бору.
По приезде пообедаем, познакомимся и пообщаемся друг с другом.
В 17:00 вы встретитесь с тренером, которая проведёт познавательную лекцию о философии йоги. Затем расслабитесь и успокоите мысли с помощью медитации или поупражняетесь на практическом занятии.
Прогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практика
Утро начнём с медитации или практического занятия по йоге (в 7:30), чтобы приобрести приятный настрой на весь день. После завтрака отправимся на прогулку к Ляжгинскому водопаду в одноимённом ущелье на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Это один из крупнейших водопадов в горной Ингушетии. Вы полюбуетесь живописными горами, часто окутанными туманной дымкой, подышите свежим воздухом и проверите, замерзает ли водный поток зимой.
Затем вернёмся в гостиницу, и вы посетите лекцию о здоровом образе жизни, правильном питании и детокс-программе по принципу аутофагии — процессу регенерации клеток, помогающему легко справляться с чувством голода и полезному для организма.
Вечером вас снова ждёт медитативная или йога-практика.
Экскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогой
После утренней медитации или йоги отправимся в Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы насладитесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
Посетим башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
Вернувшись, желающие пройдут сеанс тайского массажа от балийского мастера — то, что нужно после насыщенной прогулки (за доплату). В 18:30 — медитация/йога-практика.
Практики и прогулка по Владикавказу
Утро, уже по традиции, начнём с йоги или медитации, а после завтрака с помощью дыхательной практики на открытом воздухе вы сможете гармонизировать своё состояние.
Во второй половине дня отправляемся на экскурсию по Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру, ощутим европейскую атмосферу города и осмотрим основные достопримечательности.
Затем вернёмся и завершим день медитацией или йогой.
Отъезд
Сегодня после утренних занятий и завтрака, отдохнувшие и обновлённые, едем в аэропорт Владикавказа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги преподавателя йоги
- Проживание
- Питание (полупансион)
- Одна обзорная экскурсия с гидом по горной Ингушетии (6 часов)
- Одна пешая прогулка к водопаду (3 часа)
- Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ Wi-Fi
- Лекции и практика йоги с тренером
- Стоимость тура для детей до 10 лет при дополнительном и основном размещении - 33 930 руб
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Ужины
- При одноместном размещении стоимость тура составит 49 000 руб