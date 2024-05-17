Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур во Владикавказе

Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой

Утром и вечером сертифицированные преподаватели будут проводить занятия и лекции, а между ними вас ждут прогулки по заповедным местам и атмосферному Владикавказу.

Мы побываем у крупнейшего водопада горной Ингушетии, посетим башенный город и древний покинутый аул, посмотрим на старинный христианский храм.

Энергия гор дарит чувство свободы и усиливает эффект от йога-практик — домой вы вернётесь в ресурсном и умиротворённом состоянии.
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Ближайшие даты:
17
мая
27
мая
24
июн
19
июл
23
авг
2
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице «Армхи» или корпусе «Чайка». Альтернативы: гостевой дом в Джейрахе, апартаменты в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Переезд до отеля, лекция и медитация

Собираемся и едем в горную часть Ингушетии до отеля «Армхи» в сосновом бору.
По приезде пообедаем, познакомимся и пообщаемся друг с другом.
В 17:00 вы встретитесь с тренером, которая проведёт познавательную лекцию о философии йоги. Затем расслабитесь и успокоите мысли с помощью медитации или поупражняетесь на практическом занятии.

Переезд до отеля, лекция и медитацияПереезд до отеля, лекция и медитацияПереезд до отеля, лекция и медитацияПереезд до отеля, лекция и медитацияПереезд до отеля, лекция и медитация
2 день

Прогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практика

Утро начнём с медитации или практического занятия по йоге (в 7:30), чтобы приобрести приятный настрой на весь день. После завтрака отправимся на прогулку к Ляжгинскому водопаду в одноимённом ущелье на высоте около 1300 метров над уровнем моря. Это один из крупнейших водопадов в горной Ингушетии. Вы полюбуетесь живописными горами, часто окутанными туманной дымкой, подышите свежим воздухом и проверите, замерзает ли водный поток зимой.

Затем вернёмся в гостиницу, и вы посетите лекцию о здоровом образе жизни, правильном питании и детокс-программе по принципу аутофагии — процессу регенерации клеток, помогающему легко справляться с чувством голода и полезному для организма.

Вечером вас снова ждёт медитативная или йога-практика.

Прогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практикаПрогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практикаПрогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практикаПрогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практикаПрогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практикаПрогулка до Ляжгинского водопада, лекция и йога-практика
3 день

Экскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогой

После утренней медитации или йоги отправимся в Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы насладитесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

Посетим башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

Вернувшись, желающие пройдут сеанс тайского массажа от балийского мастера — то, что нужно после насыщенной прогулки (за доплату). В 18:30 — медитация/йога-практика.

Экскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогойЭкскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогойЭкскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогойЭкскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогойЭкскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогойЭкскурсия в высокогорье, медитация, занятие йогой
4 день

Практики и прогулка по Владикавказу

Утро, уже по традиции, начнём с йоги или медитации, а после завтрака с помощью дыхательной практики на открытом воздухе вы сможете гармонизировать своё состояние.
Во второй половине дня отправляемся на экскурсию по Владикавказу. Пройдёмся по историческому центру, ощутим европейскую атмосферу города и осмотрим основные достопримечательности.
Затем вернёмся и завершим день медитацией или йогой.

Практики и прогулка по ВладикавказуПрактики и прогулка по ВладикавказуПрактики и прогулка по ВладикавказуПрактики и прогулка по Владикавказу
5 день

Отъезд

Сегодня после утренних занятий и завтрака, отдохнувшие и обновлённые, едем в аэропорт Владикавказа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги преподавателя йоги
  • Проживание
  • Питание (полупансион)
  • Одна обзорная экскурсия с гидом по горной Ингушетии (6 часов)
  • Одна пешая прогулка к водопаду (3 часа)
  • Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ Wi-Fi
  • Лекции и практика йоги с тренером
  • Стоимость тура для детей до 10 лет при дополнительном и основном размещении - 33 930 руб
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты
  • Ужины
  • При одноместном размещении стоимость тура составит 49 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Владикавказа

Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Популярное предложение
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Владикавказ, аэропорт, 13:00
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
49 900 за человека
Йога-тур в Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Йога-тур в Ингушетии
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
17 мая
27 мая
24 июня
19 июля
от 41 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам