Обзорные и познавательные туры Владикавказа

Найдено 25 туров в категории «Обзорные» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«Встречаемся и начинаем знакомство с Северной Осетией с вечерней прогулки по её столице — Владикавказу»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Вы познакомитесь с нартским эпосом, посетите самое высокогорное осетинское селение и рассмотрите древний некрополь со склепами и петроглифами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 7 часов
9 отзывов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
«17:00 — начало обзорной экскурсии»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295 за человека
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
«16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 350 за человека
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
«16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 14 240 за человека
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
«Всего за 7 дней вы обкатаете трассы в Гудаури, полюбуетесь живописными ущельями Северной Осетии, прогуляетесь по Тбилиси, увидите главные достопримечательности столицы и погрузитесь в культуру древнего и гордого народа»
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Также вас ждут прогулка к водопаду и знакомство с Владикавказом»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
«Пройдёмся по историческому центру, ощутим европейскую атмосферу города и осмотрим основные достопримечательности»
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«А в остальные дни вас ждёт знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями республик»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
«Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям»
1 ноя в 08:00
34 200 за человека
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«Знакомство с южными регионами продолжится в Северной Осетии: после тура по ущельям мы устроим променад по столице республики Владикавказу»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
«Знакомство с республикой мы начнём с высокогорного (больше 1800 м над уровнем моря) озера Кезеной-Ам посреди субальпийских лугов»
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«После заселения вас ждёт обзорная экскурсия по столице Северной Осетии»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Сегодня познакомимся со столицей Северной Осетии, отправившись на пешеходную обзорную экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Путешествие начнётся в Северной Осетии: вы познакомитесь с достопримечательностями Владикавказа и поучаствуете в застолье с кулинарным мастер-классом, а затем исследуете красивейшие ущелья, высокогорные поселения и многовековые древности»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Первым делом вы познакомитесь с достопримечательностями столицы — колоритного Тбилиси»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
    читать дальше

    рутина отодвинет воспоминания о путешествии на дальний план и не успеешь высказаться и, поблагодарить Александра за прекрасную организацию программы. Путешествие было лёгким и позитивным, в дороге много веселого, интересного, разнообразного. Могу только догадываться, что этому предшествует кропотливая и трудная подготовительная работа организатора. В авторском туре (нашла на Tripster) я впервые, и был риск получить совсем не то, что представляешь заранее. Друзья, кто ещё не решается на подобные путешествия, можете смело собираться с Александром в дорогу на Кавказ: Осетия, Грузия, Армения. Оказалось, он делает разные программы: и Карелию, и Узбекистан, и Норвегию и др. При этом он учитывает не только об'ем и разнообразие достопримечательностей, но и комфорт в местах ночлегов. Дает советы, куда можно сходить в свободное время, находит самые вкусные точки для "подкрепиться". Александр внимательный коммуникабельный человек. Он начинает общаться задолго до тура, отвечает на все вопросы, гасит сомнения. Скоро снова захочется в дорогу и без сомнения туры Александра в приоритете. Но работа "ревнует" и требует уделять ей больше времени. А тем, кто только собирается отдохнуть, рекомендую путешествовать с Александром. Всем удачи!

    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но
  • R
    Roman
    29 апреля 2024
    Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
    Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
    читать дальше

    Владикавказа, крайне интересная экскурсия с Альбертом! Все три дня - на машине с гидом Сосланом. Чудесные виды, интересные рассказы, комфортная и проходимая машина) Однозначно рекомендую!

  • Е
    Евгения
    4 апреля 2024
    Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
    Всё было просто и одновременно великолепно! Впечатлений и отснятых видео масса! Даже страх высоты - ушёл на второй план и не мешал наслаждаться красотой гор!
    Всё было просто и одновременно великолепно!Всё было просто и одновременно великолепно!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • Ф
    Фаина
    22 февраля 2024
    «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
    Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
    читать дальше

    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • Э
    Эльмира
    22 декабря 2023
    Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
    Под большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравилась программа тура, увидели основные
    читать дальше

    достопримечательности, получили интересные знания от наших гидов, кормили очень вкусно национальной кухней. Обязательно приезжайте и оставайтесь подольше:) Жаль, что отменился вечер с национальной программой, но надеюсь попасть на него с новым визитом.

    Под большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравиласьПод большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравилась
  • Э
    Эльмира
    21 декабря 2023
    Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
    Спасибо Вам за проделанной труд, за то, что были на связи, теперь есть желание вернуться в Осетию и воспользоваться вашим сервисом
    Спасибо Вам за проделанной труд, за то, что были на связи, теперь есть желание вернуться в Осетию и воспользоваться вашим сервисомСпасибо Вам за проделанной труд, за то, что были на связи, теперь есть желание вернуться в Осетию и воспользоваться вашим сервисомСпасибо Вам за проделанной труд, за то, что были на связи, теперь есть желание вернуться в Осетию и воспользоваться вашим сервисом
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
    читать дальше

    9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
  1. Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
  2. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  3. Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
  4. Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
  5. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Обзорные" можно забронировать 25 авторских туров от 10 295 до 105 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Владикавказа нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владикавказе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам