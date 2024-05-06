1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«Встречаемся и начинаем знакомство с Северной Осетией с вечерней прогулки по её столице — Владикавказу»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Вы познакомитесь с нартским эпосом, посетите самое высокогорное осетинское селение и рассмотрите древний некрополь со склепами и петроглифами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
«17:00 — начало обзорной экскурсии»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295₽ за человека
Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
«16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
«16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 14 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
«Всего за 7 дней вы обкатаете трассы в Гудаури, полюбуетесь живописными ущельями Северной Осетии, прогуляетесь по Тбилиси, увидите главные достопримечательности столицы и погрузитесь в культуру древнего и гордого народа»
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Также вас ждут прогулка к водопаду и знакомство с Владикавказом»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
«Пройдёмся по историческому центру, ощутим европейскую атмосферу города и осмотрим основные достопримечательности»
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«А в остальные дни вас ждёт знакомство с природными и архитектурными достопримечательностями республик»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
«Насладимся видами с обзорных площадок и пройдёмся по окрестностям»
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«Знакомство с южными регионами продолжится в Северной Осетии: после тура по ущельям мы устроим променад по столице республики Владикавказу»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
«Знакомство с республикой мы начнём с высокогорного (больше 1800 м над уровнем моря) озера Кезеной-Ам посреди субальпийских лугов»
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«После заселения вас ждёт обзорная экскурсия по столице Северной Осетии»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Сегодня познакомимся со столицей Северной Осетии, отправившись на пешеходную обзорную экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Путешествие начнётся в Северной Осетии: вы познакомитесь с достопримечательностями Владикавказа и поучаствуете в застолье с кулинарным мастер-классом, а затем исследуете красивейшие ущелья, высокогорные поселения и многовековые древности»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Первым делом вы познакомитесь с достопримечательностями столицы — колоритного Тбилиси»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Продолжится тур в колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ИИрина5 мая 2024Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
- RRoman29 апреля 2024Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
- ЕЕвгения4 апреля 2024Всё было просто и одновременно великолепно! Впечатлений и отснятых видео масса! Даже страх высоты - ушёл на второй план и не мешал наслаждаться красотой гор!
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ФФаина22 февраля 2024Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
- ЭЭльмира22 декабря 2023Под большим впечатлением от тура! Зимой Осетию стоит увидеть, насладиться эстетикой и величием природы. Очень понравилась программа тура, увидели основные
- ЭЭльмира21 декабря 2023Спасибо Вам за проделанной труд, за то, что были на связи, теперь есть желание вернуться в Осетию и воспользоваться вашим сервисом
- ООльга10 декабря 2023Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Обзорные" можно забронировать 25 авторских туров от 10 295 до 105 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Владикавказа нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владикавказе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024