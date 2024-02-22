«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Групповой тур во Владикавказе

Экскурсионный тур на автобусе по Чеченской республике на 2 дня

4.8
9 отзывов
Отправляясь в поездку, мы будем исследовать Чечню от возрожденного Грозного до потрясающих красот горных ущелий, высокогорного озера и древних селений горцев, посетим самую большую мечеть Европы, попробуем блюда национальной кухни и узнаем о традициях и быте чеченского народа.
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
22
мая
25
мая
29
мая
1
июн
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Грозный
  • Высотный комплекс «Грозный-Сити»
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам
  • Древнее селение Хой
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»

Описание

12:00 — переезд Владикавказ — Грозный (120 км). Прибытие ориентировочно к 14:00, размещение в гостинице. 17:00 — начало обзорной экскурсии. Грозный сегодня — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного — мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», который является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».
  • День 2. Грозный — Кезеной Ам — Хой — Шали — Владикавказ. 08:00 — Начало экскурсии из Грозного (10 часов, 310 км). Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса». Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия. Обед (вкл. в стоимость). На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть «Гордость мусульман». Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле. 19:00 — прибытие во Владикавказ. Важная информация:• Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию!
  • В зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован.
  • На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет.
  • Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Грозный
  • Высотный комплекс «Грозный-Сити»
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам
  • Древнее селение Хой
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Экскурсия на два дня
  • Поездка на комфортабельном автобусе (минивэне)
  • Все входные билеты по программе
  • Один обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах на второй день программы
  • Размещение в отеле Беркат 3 (или Континент 3)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (траты в магазинчиках в горах производятся только наличными)
Место начала и завершения?
Владикавказ, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 дня 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точная информация о месте сбора будет указана в ваучере
  • Убедительная просьба не опаздывать на экскурсию
  • В зависимости от погодных условий в дни экскурсий и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
  • На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
Ф
22 фев 2024
Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.
Б
24 окт 2023
С
6 окт 2023
Вкусил великолепие Чеченской столицы и красивейшее озеро Кезенной-Ам - настоящее чудо природы.
Е
2 окт 2023
S
29 авг 2023
Экскурсия интересная. Гид Шамиль очень интересно рассказывал историю Чечни и Грозного. Но есть одно НО! Изначально выезд из Владикавказа был назначен на 12ч, плюс 2 часа дороги, заезд в гостиницу в 14ч должно было быть так. Но выезд назначили на 9 утра, в гостиницу приехали в 11ч, и пришлось ждать заселение до 14ч. Раньше не заселяют. Не включили меня в группу, где находилась информация по туру. Мы сами узнавали эту инфо, по просьбе добавить в группу-было обещано, но не выполнено.
М
18 июля 2023
Все понравилось. К сожалению не заехали в Аргун не посмотрели там мечеть. И на озере было маловато времени. Еще пожелание раздавать гостям карты Грозного. Было свободное время но только по навигатору в абсолютно незнакомом городе ориентироваться сложно. А так все хорошо и отель и программа и организация
Т
30 июня 2023
Все экскурсии проводились на очень высоком уровне!!!!
И
13 июня 2023
О
25 мая 2023

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ГрупповыеНа автобусеПрирода и пейзажиГорыВыездныеОбзорныеИстория и культураВсе туры

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