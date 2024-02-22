Экскурсия интересная. Гид Шамиль очень интересно рассказывал историю Чечни и Грозного. Но есть одно НО! Изначально выезд из Владикавказа был назначен на 12ч, плюс 2 часа дороги, заезд в гостиницу в 14ч должно было быть так. Но выезд назначили на 9 утра, в гостиницу приехали в 11ч, и пришлось ждать заселение до 14ч. Раньше не заселяют. Не включили меня в группу, где находилась информация по туру. Мы сами узнавали эту инфо, по просьбе добавить в группу-было обещано, но не выполнено.