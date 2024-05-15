Е Елена Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.

Ф Фаина «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.

В Виталий Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.

С Сергей «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением Вкусил великолепие Чеченской столицы и красивейшее озеро Кезенной-Ам - настоящее чудо природы.

A Anastasia Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия» читать дальше в Цее почти ничего не увидели - канатка не работала. первая часть была скучновата. но Давид своей эрудицией и легкостью приятностью общения сгладил и скрасил все углы. вкусные обеды включены в турпутевку. отель в Цхинвале рекомендую бронировать самим. очень достойное место по очень доступной цене - отель Корона. спасибо! довольна интересная поездка выдалась! по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид. жаль

Н НН Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением читать дальше водопады, древние памятники и высокогорные селения, рассказал об истории этих мест. Особенно запомнился музей матери Задалески Наны, удивительной героической женщины! А какая волшебная прогулка была у нас по национальному парку Алания вдоль красивейшего ущелья к водопаду Галдоридон! Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и

И Ирина Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия» Экскурсия в Южную Осетию превзошла ожидания. Гиду Давиду отдельное спасибо. Он сделал нашу поездку незабываемой.