Вы окунётесь в богатую историю, посетите величественные памятники и древние храмы, услышите легенды, передающиеся из поколения
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Северной Осетией
Наш тур начинается в сердце Кавказа — городе Владикавказе.
Рекомендуем выбрать рейс с прилётом до 13:15, чтобы успеть в 13:30 на групповой трансфер в город.
Первое впечатление — это, конечно, национальная кухня!
Обед с осетинскими пирогами, сочным шашлыком и ароматным супом подарит вам незабываемые вкусовые ощущения.
Затем — увлекательная экскурсия по многогранному Владикавказу, где история и культура соединяются в каждом уголке.
Мы посетим памятник легендарному Иссе Плиеву, Чугунный мост и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Особое место в нашей прогулке займет знаменитый проспект Мира.
Это одна из самых красивых улиц, где каждый дом дышит историей.
Здесь можно гулять под звуки местного радио, увидеть легендарный Владикавказский трамвай и насладиться захватывающими видами Главного Кавказского хребта и горы Казбек.
Мы пройдемся по историческим зданиям — бывшая гостиница Париж, театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, по желанию – отдохнем в уютной кофейне.
Увидим дом Булгакова, встретимся с котом Бегемотом и не забудем о Пушкине.
Вы узнаете, как в одном городе уживаются разные культуры и религии — армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
В конце экскурсии мы посетим центр развития народных промыслов Алании.
Здесь вы сможете приобрести уникальные сувениры, в том числе осетинскую керамику ручной работы, которая станет напоминанием о вашем путешествии.
После насыщенного дня вас ждёт трансфер в отель, где вы сможете расслабиться и отдохнуть.
Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов по вашему выбору.
В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт — экскурсия — отель, работа гида, входные билеты по программе, обед с блюдами национальной кухни, ночь в гостинице.
Дигорское ущелье
Завтрак в отеле, и вперед — навстречу приключениям на комфортабельном транспорте.
Вас ждут самые живописные уголки Дигорского ущелья, где захватывающие дух пейзажи и история создают неповторимую атмосферу.
Первая остановка — каньон Ахсинта.
Представьте, как нависающие скалы почти касаются друг друга над вашей головой, а под ногами, словно в сказке, простирается «Чёртов мост» над рекой Урух.
По пути мы увидим известный памятник «Бронзовый всадник Уастырджи».
Далее мы отправимся в село Мацута, где вас встретит впечатляющий арт-объект — три огромные стрелы Сослана, героя нартского эпоса.
Мы поднимемся выше к селению Кумбулта, где нас ждет остановка у святилища «Багайти Джиуара» и древнего Донифарского некрополя с таинственными склепами и каменными стелами.
После обеда в традиционной осетинской семье вы познакомитесь с гастрономическими обычаями: домашние пироги, ароматный суп лывжа и горный чай на травах раскроют перед вами вкус осетинской кухни.
Затем — остановка у уникального арт-объекта «Хъисын фæндыр», музыкального инструмента с многовековой историей, который погрузит вас в атмосферу древней культуры.
Мы продолжим путь к селению Дунта, где вас ждет не менее интересный объект — цирты.
Финальной точкой станет Камунта — самое высокогорное селение Северной Осетии.
Прогулка по селу откроет фантастические панорамы на древнее селение Галиат, где когда-то пролегал знаменитый Шёлковый путь.
Галиат — это уникальный архитектурный комплекс, где крыши домов служили дворами для соседей, а город уже в X веке имел водопровод и канализацию.
После насыщенного дня — возвращение во Владикавказ, где вас ждёт ужин с дегустацией пива, сделанного в Осетии по древним рецептам.
Завершение дня — трансфер в отель и заслуженный отдых после незабываемого путешествия.
В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание по программе, работа гида, входные билеты по программе, обед в семье, ужин с дегустацией пива, сделанного в Осетии, ночь в гостинице.
Чудеса Цейского ущелья
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию, которая обещает быть насыщенной и незабываемой.
Алагирское ущелье — первые ворота в Закавказье и крепость древних осетин.
На подъезде к селу Дзуарикау притормозим у горной реки Фиагдон.
Здесь в небе, словно застывшие в вечном полете, парят семь белых журавлей — монумент в память о братьях Газдановых, которые погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны.
Далее нас ждет храм Вознесения Господня в Алагире, построенный в 1851 году в византийском стиле из красивого розовато-серого туфа.
Мы посетим Аланский Богоявленский женский монастырь, который стал прибежищем не только для монахинь, но и для детей, пострадавших в терактах и боевых действиях.
Одной из ярких остановок станет монумент Святого Уастырджи, высеченный прямо в скале на высоте 22 метров.
Затем отправимся в старинное село Верхний Мизур, где сохранились древние башни, склепы и старинные церкви.
Не пропустим и Нузальскую часовню, одну из редких святынь Северного Кавказа, где сохранились уникальные фрески.
Далее — остановка у арт-объекта Рог в п. Бурон и памятника богу Афсати, покровителю диких животных.
После этого мы поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 метров в Цейском ущелье, откуда откроется захватывающий вид на горы и ледник (подъем на канатке за дополнительную плату — 700 руб.).
После самостоятельного обеда мы отправимся в Мамисонское ущелье, где посетим руины села Клят, башни в селе Лисри и попробуем воду из целебных источников, которыми славится этот регион.
Завершением дня станет остановка на Зарамагском водохранилище — панорамные виды здесь просто потрясающие, а дорога к нему проходит через живописные горные ландшафты.
И, конечно, не упустим возможность окунуться в термальные источники Бирагзанг.
Горячие бассейны под открытым небом в окружении гор подарят вам не только расслабление, но и исцеление (купание — за дополнительную плату от 500 руб. /чел.).
Возвращаемся во Владикавказ на гастро-ужин, где будем пробовать осетинские хинкали — настоящую гордость местной кухни.
Трансфер в отель и заслуженный отдых.
В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты по программе, гастро-ужин, ночь в гостинице.
Горные пейзажи Осетии. Отъезд
После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся в новое приключение — открывать для себя красоты Куртатинского ущелья, одного из самых живописных уголков Северной Осетии.
Первая остановка — теснина Кадаргаван, где река пробила в горах стометровую щель.
Далее нас ждет Дзивгисская скальная крепость — оборонительный комплекс XIII-XVI веков, который расскажет вам о былых временах и подвигах.
Селение Верхний Фиагдон встретит нас своим Свято-Успенским мужским монастырем, самым высокогорным храмом России.
Следующая жемчужина нашей поездки — селение Цымыти, расположенное высоко в горах.
Здесь вас ждут древние башни, склепы и загадочные петроглифы — уникальные исторические памятники, которые словно оживляют прошлое.
Не пропустим и родовые башни Курта и Тага, в которых живет история более ста осетинских фамилий.
Местный гид расскажет легенды, связанные с этими древними строениями, и откроет тайны осетинских родов.
На смотровой площадке у одной из башен откроется захватывающая панорама горных вершин, которая точно останется в вашем сердце.
Затем мы сделаем остановку у необычного арт-объекта в виде буквы Æ из осетинского алфавита — символа уникальной культуры этого края.
Путешествие продолжится к некрополю Даргавс, крупнейшему архитектурному комплексу Северного Кавказа.
Более сотни погребальных склепов, относящихся к XVI-XVIII векам, придадут этому месту особую таинственность и атмосферу древних традиций.
После этого мы отправимся на мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.
Вы научитесь секретам национальной кухни: как замешивать тесто на сыворотке, как правильно выбирать начинку из овощей или сыра.
Завершением дня станет поездка в Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошла трагедия, связанная с ледником Колка и съемочной группой Сергея Бодрова.
После насыщенного дня — трансфер на ж/д вокзал или аэропорт Владикавказа, чтобы вы успели на вечерние рейсы после 19:00.
В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты по программе, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. кровать взрослый
|«Москва» 3*
48500
Стандарт DBL
|65000
|-
|«Атмосфера» 3*
51000
Апартаменты с балконом, Twin/Dbl
|71000
|47000
Скидка для детей с 9 до 14 лет при размещении на основных местах — 5%.
Варианты проживания
«Москва» 3
Отель «Москва» находится в Затеречном районе Владикавказа, на Московском шоссе.
К размещению представлены номера категории «Стандарт», «Улучшенный» и «Люкс». Среди удобств хорошая звукоизоляция, кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, кондиционер и ванная комната с феном и душем.
По утрам гостей кормят вкусным и сытным завтраком, в номерах имеется мини-бар.
Рядом располагается «Олимпийский парк» - 700 м, фитнес-клуб «Зилахар» - 750 м и бар «Shisha lounge 15» - 1,2 км. До железнодорожного вокзала 4,6 км, до аэропорта 27,4 км.
«Атмосфера» 3
Гостиница «Атмосфера» — это 41 уютных и функциональных номеров для посуточной аренды, расположенные в новых домах в тихом районе, в пешей доступности от исторического центра Владикавказа, где находятся все достопримечательности города. Рядом с апартаментами развитая инфраструктура: магазины, кафе, банки, удобная транспортная доступность.
Номера выполнены в современном лаконичном дизайне и имеют все необходимое для удобного проживания в течение любого срока.
Каждый номер оборудован кухней с обеденной зоной, бытовыми приборами, посудой. В основе нашей философии лежит забота о комфорте каждого гостя и создание уютного и функционального пространства.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе тура, включая групповые трансферы: аэропорт Владикавказ - отель Владикавказа - аэропорт Владикавказ
- Услуги местных гидов
- Размещение в отеле на выбор (3 ночи)
- Питание по программе: завтраки в отеле, обеды, ужины по программе тура, включая мастер-класс и дегустации
- Эко-сборы
- Вода 0,5 л/чел в день
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак, ужин в 1 день, обед в 3 день, ужин в 4 день
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Поднос багажа
- Сувениры
- Билеты на термальный источник - от 500 руб. /час, оплата на месте
- Билеты на канатную дорогу в Цей - от 700 руб
- Заказ дополнительных экскурсий
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли в туре скидки?
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Как организован трансфер?
- Встреча: встреча в день заезда в аэропорту Владикавказа на выходе из зала прилета с табличкой Осетия. Групповой трансфер в 13:30.
- Проводы: в день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 19:00.
Для гостей, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.