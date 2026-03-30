Мои заказы

Вкусная Осетия. Гастрономический тур на зимние каникулы

Откройте для себя Северную Осетию — регион, где культура и традиции оживают на каждом шагу.

Вы окунётесь в богатую историю, посетите величественные памятники и древние храмы, услышите легенды, передающиеся из поколения
читать дальше

в поколение.

Что может быть лучше знакомства с культурой через еду? Осетинская кухня — настоящая гордость региона.

Вы не только попробуете знаменитые блюда, но и сами научитесь готовить традиционные осетинские пироги! Вы прогуляетесь по живописным уголкам республики, исследуете Дигорское ущелье, заглянете в сердце Осетии — её столицу. Великолепные пейзажи и незабываемые гастрономические открытия ждут вас.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Северной Осетией

Наш тур начинается в сердце Кавказа — городе Владикавказе.

Рекомендуем выбрать рейс с прилётом до 13:15, чтобы успеть в 13:30 на групповой трансфер в город.

Первое впечатление — это, конечно, национальная кухня!

Обед с осетинскими пирогами, сочным шашлыком и ароматным супом подарит вам незабываемые вкусовые ощущения.

Затем — увлекательная экскурсия по многогранному Владикавказу, где история и культура соединяются в каждом уголке.

Мы посетим памятник легендарному Иссе Плиеву, Чугунный мост и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Особое место в нашей прогулке займет знаменитый проспект Мира.

Это одна из самых красивых улиц, где каждый дом дышит историей.

Здесь можно гулять под звуки местного радио, увидеть легендарный Владикавказский трамвай и насладиться захватывающими видами Главного Кавказского хребта и горы Казбек.

Мы пройдемся по историческим зданиям — бывшая гостиница Париж, театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, по желанию – отдохнем в уютной кофейне.

Увидим дом Булгакова, встретимся с котом Бегемотом и не забудем о Пушкине.

Вы узнаете, как в одном городе уживаются разные культуры и религии — армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

В конце экскурсии мы посетим центр развития народных промыслов Алании.

Здесь вы сможете приобрести уникальные сувениры, в том числе осетинскую керамику ручной работы, которая станет напоминанием о вашем путешествии.

После насыщенного дня вас ждёт трансфер в отель, где вы сможете расслабиться и отдохнуть.

Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов по вашему выбору.

В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт — экскурсия — отель, работа гида, входные билеты по программе, обед с блюдами национальной кухни, ночь в гостинице.

Прибытие. Знакомство с Северной ОсетиейПрибытие. Знакомство с Северной ОсетиейПрибытие. Знакомство с Северной ОсетиейПрибытие. Знакомство с Северной Осетией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дигорское ущелье

Завтрак в отеле, и вперед — навстречу приключениям на комфортабельном транспорте.

Вас ждут самые живописные уголки Дигорского ущелья, где захватывающие дух пейзажи и история создают неповторимую атмосферу.

Первая остановка — каньон Ахсинта.

Представьте, как нависающие скалы почти касаются друг друга над вашей головой, а под ногами, словно в сказке, простирается «Чёртов мост» над рекой Урух.

По пути мы увидим известный памятник «Бронзовый всадник Уастырджи».

Далее мы отправимся в село Мацута, где вас встретит впечатляющий арт-объект — три огромные стрелы Сослана, героя нартского эпоса.

Мы поднимемся выше к селению Кумбулта, где нас ждет остановка у святилища «Багайти Джиуара» и древнего Донифарского некрополя с таинственными склепами и каменными стелами.

После обеда в традиционной осетинской семье вы познакомитесь с гастрономическими обычаями: домашние пироги, ароматный суп лывжа и горный чай на травах раскроют перед вами вкус осетинской кухни.

Затем — остановка у уникального арт-объекта «Хъисын фæндыр», музыкального инструмента с многовековой историей, который погрузит вас в атмосферу древней культуры.

Мы продолжим путь к селению Дунта, где вас ждет не менее интересный объект — цирты.

Финальной точкой станет Камунта — самое высокогорное селение Северной Осетии.

Прогулка по селу откроет фантастические панорамы на древнее селение Галиат, где когда-то пролегал знаменитый Шёлковый путь.

Галиат — это уникальный архитектурный комплекс, где крыши домов служили дворами для соседей, а город уже в X веке имел водопровод и канализацию.

После насыщенного дня — возвращение во Владикавказ, где вас ждёт ужин с дегустацией пива, сделанного в Осетии по древним рецептам.

Завершение дня — трансфер в отель и заслуженный отдых после незабываемого путешествия.

В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание по программе, работа гида, входные билеты по программе, обед в семье, ужин с дегустацией пива, сделанного в Осетии, ночь в гостинице.

Дигорское ущельеДигорское ущельеДигорское ущельеДигорское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Чудеса Цейского ущелья

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию, которая обещает быть насыщенной и незабываемой.

Алагирское ущелье — первые ворота в Закавказье и крепость древних осетин.

На подъезде к селу Дзуарикау притормозим у горной реки Фиагдон.

Здесь в небе, словно застывшие в вечном полете, парят семь белых журавлей — монумент в память о братьях Газдановых, которые погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Далее нас ждет храм Вознесения Господня в Алагире, построенный в 1851 году в византийском стиле из красивого розовато-серого туфа.

Мы посетим Аланский Богоявленский женский монастырь, который стал прибежищем не только для монахинь, но и для детей, пострадавших в терактах и боевых действиях.

Одной из ярких остановок станет монумент Святого Уастырджи, высеченный прямо в скале на высоте 22 метров.

Затем отправимся в старинное село Верхний Мизур, где сохранились древние башни, склепы и старинные церкви.

Не пропустим и Нузальскую часовню, одну из редких святынь Северного Кавказа, где сохранились уникальные фрески.

Далее — остановка у арт-объекта Рог в п. Бурон и памятника богу Афсати, покровителю диких животных.

После этого мы поднимемся на канатной дороге на высоту более 2500 метров в Цейском ущелье, откуда откроется захватывающий вид на горы и ледник (подъем на канатке за дополнительную плату — 700 руб.).

После самостоятельного обеда мы отправимся в Мамисонское ущелье, где посетим руины села Клят, башни в селе Лисри и попробуем воду из целебных источников, которыми славится этот регион.

Завершением дня станет остановка на Зарамагском водохранилище — панорамные виды здесь просто потрясающие, а дорога к нему проходит через живописные горные ландшафты.

И, конечно, не упустим возможность окунуться в термальные источники Бирагзанг.

Горячие бассейны под открытым небом в окружении гор подарят вам не только расслабление, но и исцеление (купание — за дополнительную плату от 500 руб. /чел.).

Возвращаемся во Владикавказ на гастро-ужин, где будем пробовать осетинские хинкали — настоящую гордость местной кухни.

Трансфер в отель и заслуженный отдых.

В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты по программе, гастро-ужин, ночь в гостинице.

Чудеса Цейского ущельяЧудеса Цейского ущельяЧудеса Цейского ущельяЧудеса Цейского ущелья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Горные пейзажи Осетии. Отъезд

После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся в новое приключение — открывать для себя красоты Куртатинского ущелья, одного из самых живописных уголков Северной Осетии.

Первая остановка — теснина Кадаргаван, где река пробила в горах стометровую щель.

Далее нас ждет Дзивгисская скальная крепость — оборонительный комплекс XIII-XVI веков, который расскажет вам о былых временах и подвигах.

Селение Верхний Фиагдон встретит нас своим Свято-Успенским мужским монастырем, самым высокогорным храмом России.

Следующая жемчужина нашей поездки — селение Цымыти, расположенное высоко в горах.

Здесь вас ждут древние башни, склепы и загадочные петроглифы — уникальные исторические памятники, которые словно оживляют прошлое.

Не пропустим и родовые башни Курта и Тага, в которых живет история более ста осетинских фамилий.

Местный гид расскажет легенды, связанные с этими древними строениями, и откроет тайны осетинских родов.

На смотровой площадке у одной из башен откроется захватывающая панорама горных вершин, которая точно останется в вашем сердце.

Затем мы сделаем остановку у необычного арт-объекта в виде буквы Æ из осетинского алфавита — символа уникальной культуры этого края.

Путешествие продолжится к некрополю Даргавс, крупнейшему архитектурному комплексу Северного Кавказа.

Более сотни погребальных склепов, относящихся к XVI-XVIII векам, придадут этому месту особую таинственность и атмосферу древних традиций.

После этого мы отправимся на мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов.

Вы научитесь секретам национальной кухни: как замешивать тесто на сыворотке, как правильно выбирать начинку из овощей или сыра.

Завершением дня станет поездка в Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошла трагедия, связанная с ледником Колка и съемочной группой Сергея Бодрова.

После насыщенного дня — трансфер на ж/д вокзал или аэропорт Владикавказа, чтобы вы успели на вечерние рейсы после 19:00.

В стоимость входит: завтрак, транспортное обслуживание, работа гида, входные билеты по программе, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, трансфер в аэропорт.

Горные пейзажи Осетии. ОтъездГорные пейзажи Осетии. ОтъездГорные пейзажи Осетии. ОтъездГорные пейзажи Осетии. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное размещение1-местное размещениеДоп. кровать взрослый
«Москва» 3*

48500

Стандарт DBL

65000-
«Атмосфера» 3*

51000

Апартаменты с балконом, Twin/Dbl

7100047000

Скидка для детей с 9 до 14 лет при размещении на основных местах — 5%.

Варианты проживания

«Москва» 3

3 ночи

Отель «Москва» находится в Затеречном районе Владикавказа, на Московском шоссе.

К размещению представлены номера категории «Стандарт», «Улучшенный» и «Люкс». Среди удобств хорошая звукоизоляция, кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, кондиционер и ванная комната с феном и душем.

По утрам гостей кормят вкусным и сытным завтраком, в номерах имеется мини-бар.

Рядом располагается «Олимпийский парк» - 700 м, фитнес-клуб «Зилахар» - 750 м и бар «Shisha lounge 15» - 1,2 км. До железнодорожного вокзала 4,6 км, до аэропорта 27,4 км.

«Москва» 3«Москва» 3«Москва» 3«Москва» 3«Москва» 3«Москва» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Атмосфера» 3

3 ночи

Гостиница «Атмосфера» — это 41 уютных и функциональных номеров для посуточной аренды, расположенные в новых домах в тихом районе, в пешей доступности от исторического центра Владикавказа, где находятся все достопримечательности города. Рядом с апартаментами развитая инфраструктура: магазины, кафе, банки, удобная транспортная доступность.

Номера выполнены в современном лаконичном дизайне и имеют все необходимое для удобного проживания в течение любого срока.

Каждый номер оборудован кухней с обеденной зоной, бытовыми приборами, посудой. В основе нашей философии лежит забота о комфорте каждого гостя и создание уютного и функционального пространства.

«Атмосфера» 3«Атмосфера» 3«Атмосфера» 3«Атмосфера» 3«Атмосфера» 3«Атмосфера» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе тура, включая групповые трансферы: аэропорт Владикавказ - отель Владикавказа - аэропорт Владикавказ
  • Услуги местных гидов
  • Размещение в отеле на выбор (3 ночи)
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды, ужины по программе тура, включая мастер-класс и дегустации
  • Эко-сборы
  • Вода 0,5 л/чел в день
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак, ужин в 1 день, обед в 3 день, ужин в 4 день
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Билеты на термальный источник - от 500 руб. /час, оплата на месте
  • Билеты на канатную дорогу в Цей - от 700 руб
  • Заказ дополнительных экскурсий
Место начала и завершения?
Г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли в туре скидки?

Скидка для детей с 9 до 14 лет при размещении на основных местах — 5%.

Может ли программа быть изменена?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Как организован трансфер?
  • Встреча: встреча в день заезда в аэропорту Владикавказа на выходе из зала прилета с табличкой Осетия. Групповой трансфер в 13:30.
  • Проводы: в день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 19:00.

Для гостей, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Рекомендованное время рейсов прилета/вылета указано в программе тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

