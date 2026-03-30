1 день

Прибытие. Знакомство с Северной Осетией

Наш тур начинается в сердце Кавказа — городе Владикавказе.

Рекомендуем выбрать рейс с прилётом до 13:15, чтобы успеть в 13:30 на групповой трансфер в город.

Первое впечатление — это, конечно, национальная кухня!

Обед с осетинскими пирогами, сочным шашлыком и ароматным супом подарит вам незабываемые вкусовые ощущения.

Затем — увлекательная экскурсия по многогранному Владикавказу, где история и культура соединяются в каждом уголке.

Мы посетим памятник легендарному Иссе Плиеву, Чугунный мост и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Особое место в нашей прогулке займет знаменитый проспект Мира.

Это одна из самых красивых улиц, где каждый дом дышит историей.

Здесь можно гулять под звуки местного радио, увидеть легендарный Владикавказский трамвай и насладиться захватывающими видами Главного Кавказского хребта и горы Казбек.

Мы пройдемся по историческим зданиям — бывшая гостиница Париж, театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, по желанию – отдохнем в уютной кофейне.

Увидим дом Булгакова, встретимся с котом Бегемотом и не забудем о Пушкине.

Вы узнаете, как в одном городе уживаются разные культуры и религии — армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

В конце экскурсии мы посетим центр развития народных промыслов Алании.

Здесь вы сможете приобрести уникальные сувениры, в том числе осетинскую керамику ручной работы, которая станет напоминанием о вашем путешествии.

После насыщенного дня вас ждёт трансфер в отель, где вы сможете расслабиться и отдохнуть.

Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов по вашему выбору.

В стоимость входит: групповой трансфер аэропорт — экскурсия — отель, работа гида, входные билеты по программе, обед с блюдами национальной кухни, ночь в гостинице.

