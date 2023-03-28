В этом зимнем туре мы увидим настоящие древние артефакты, руины замков и храмовых сооружений, уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат и много других интересных мест.

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Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Заключительный день во Владикавказе.

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: с вятилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (оплачивается дополнительно, бронировать заранее).

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 08.03.2024-04.04.2024, руб:

Размещение Категория номера Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 49200 49200 32400 72900 71100 93600 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 54600 54600 38700 81900 80100 - Шв. стол комфорт 59740 59740 42340 83520 81780 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 54600 54600 34200 78300 72900 - Шв. стол полулюкс 57000 57000 42000 81900 76500 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 89400 89400 65400 115200 109800 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 61800 61800 45000 86400 84600 93600 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 97800 97800 72600 126900 117000 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.