Владикавказ - Грозный - Ингушетия
В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". Город также встретит вас сказочной иллюминацией в вечернее время.
Познакомитесь с Ингушетией — республикой красивых горных пейзажей и чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
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Программа тура по дням
Владикавказ, Грозный
06:30 Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу.
- пешеходная прогулка по старинным улицам города;
- посещение Мемориала Военной Славы;
Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).
Переезд в Ингушетию.
- посещение Таргимской котловины;
- древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
- посещение древнего храма Тхаба-Ерды (пешком 20 минут);
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Доп. расходы:
- 200 руб. /чел.— экологический сбор в Ингушетии;
- 100 руб. /день — аренда беспроводных наушников.
Ингушетия, возвращение в Пятигорск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию по г. Грозный.
- Грозный-Сити;
- музей Ахмада Кадырова;
- мечеть «Сердце Чечни»;
Обед(входит в стоимость тура).
- мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали;
- мечеть «Сердце Матери» г. Аргун;
Возвращение в Пятигорск.
Тур заканчивается в 20:00 в г. Пятигорске (возможно и позже в зависимости от организационных моментов в этот экскурсионный день).
Свободное время.
Доп. расходы:
- 400 руб. /чел. — подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей;
- 100 руб. /день — аренда беспроводных наушников.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура
|«Беркат»***, 2-местный «Стандарт»
|24 600
|«Беркат»***, 1-местный «Стандарт»
|26 550
|Дополнительное место
|22 650
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):
|Название отеля
|Стоимость номера с завтраком
|«Южная»**, 2-местный «Стандарт»
|4 000
|«Южная»**, 1-местный «Стандарт»
|2 900
|«Пятигорск»**, 2-местный «Стандарт»
|5 200
|«Пятигорск»**,1-местный «Стандарт»
|3 400
|«Машук»**, 2-местный «Стандарт»
|5 700
|«Машук»**,1-местный «Стандарт»
|4 700
|«Интурист»***,2-местный «Стандарт»
|6 400
|«Интурист»***, 1-местный «Стандарт»
|5 500
|«Бештау»***, 2-местный «Стандарт»
|7 400
|«Бештау»***, 1-местный «Стандарт»
|6 700
|«Бугарь»****, 2-местный «Стандарт
|6 500
|Бугарь»****, 1-местный «Стандарт
|5 700
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Гостиница "Беркат" расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.
Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда беспроводных наушников
- Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 300 руб. /чел
- Входной билет в музей Ахмада Кадырова - 150 руб. /чел
- Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении)
- Трансфер А/П Минеральные Воды - г. Пятигорск - 1 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 6:30. Ближайший отель по туру от проживания гостей (Интурист, Пятигорск, Бугарь или Бештау) либо вход в Парк Цветник по согласованию с туристами.
Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 20:00. Возвращаемся к месту отправления первого дня тура. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли наличные деньги с собой?
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Как оплачивать курортный сбор?
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Сколько человек в группе?
Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.