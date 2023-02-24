Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии. Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы. В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". Город также встретит вас сказочной иллюминацией в вечернее время. Познакомитесь с Ингушетией — республикой красивых горных пейзажей и чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Прогуляемся по старинным улицам города и побываем у Мемориала Военной Славы

Увидим весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити

Тур заканчивается в 20:00 в г. Пятигорске (возможно и позже в зависимости от организационных моментов в этот экскурсионный день).

Выезд на экскурсию по г. Грозный.

Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеля Стоимость тура «Беркат»***, 2-местный «Стандарт» 24 600 «Беркат»***, 1-местный «Стандарт» 26 550 Дополнительное место 22 650

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):

Название отеля Стоимость номера с завтраком «Южная»**, 2-местный «Стандарт» 4 000 «Южная»**, 1-местный «Стандарт» 2 900 «Пятигорск»**, 2-местный «Стандарт» 5 200 «Пятигорск»**,1-местный «Стандарт» 3 400 «Машук»**, 2-местный «Стандарт» 5 700 «Машук»**,1-местный «Стандарт» 4 700 «Интурист»***,2-местный «Стандарт» 6 400 «Интурист»***, 1-местный «Стандарт» 5 500 «Бештау»***, 2-местный «Стандарт» 7 400 «Бештау»***, 1-местный «Стандарт» 6 700 «Бугарь»****, 2-местный «Стандарт 6 500 Бугарь»****, 1-местный «Стандарт 5 700

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.