Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Групповой тур во Владикавказе

Владикавказ - Грозный - Ингушетия

5
3 отзыва
Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии. Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы.

В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть "Сердце Чечни". Город также встретит вас сказочной иллюминацией в вечернее время.

Познакомитесь с Ингушетией — республикой красивых горных пейзажей и чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
8
мая
22
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12
июн
26
июн
7
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Что вас ожидает:

Современный Грозный
Современный Грозный
Увидим весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити
Удивительный Владикавказ
Удивительный Владикавказ
Прогуляемся по старинным улицам города и побываем у Мемориала Военной Славы
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ, Грозный

06:30 Выезд во Владикавказ.

Обзорная экскурсия по Владикавказу.

  • пешеходная прогулка по старинным улицам города;
  • посещение Мемориала Военной Славы;

Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура).

Переезд в Ингушетию.

  • посещение Таргимской котловины;
  • древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
  • посещение древнего храма Тхаба-Ерды (пешком 20 минут);

Размещение в гостинице Грозного.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Доп. расходы:

  • 200 руб. /чел.— экологический сбор в Ингушетии;
  • 100 руб. /день — аренда беспроводных наушников.
Владикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, Грозный
2 день

Ингушетия, возвращение в Пятигорск

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию по г. Грозный.

  • Грозный-Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни»;

Обед(входит в стоимость тура).

  • мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали;
  • мечеть «Сердце Матери» г. Аргун;

Возвращение в Пятигорск.

Тур заканчивается в 20:00 в г. Пятигорске (возможно и позже в зависимости от организационных моментов в этот экскурсионный день).

Свободное время.

Доп. расходы:

  • 400 руб. /чел. — подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей;
  • 100 руб. /день — аренда беспроводных наушников.
Ингушетия, возвращение в ПятигорскИнгушетия, возвращение в ПятигорскИнгушетия, возвращение в ПятигорскИнгушетия, возвращение в Пятигорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура
«Беркат»***, 2-местный «Стандарт»24 600
«Беркат»***, 1-местный «Стандарт»26 550
Дополнительное место22 650

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):

Название отеляСтоимость номера с завтраком
«Южная»**, 2-местный «Стандарт»4 000
«Южная»**, 1-местный «Стандарт»2 900
«Пятигорск»**, 2-местный «Стандарт»5 200
«Пятигорск»**,1-местный «Стандарт»3 400
«Машук»**, 2-местный «Стандарт»5 700
«Машук»**,1-местный «Стандарт»4 700
«Интурист»***,2-местный «Стандарт»6 400
«Интурист»***, 1-местный «Стандарт»5 500
«Бештау»***, 2-местный «Стандарт»7 400
«Бештау»***, 1-местный «Стандарт»6 700
«Бугарь»****, 2-местный «Стандарт6 500
Бугарь»****, 1-местный «Стандарт5 700

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница "Беркат" расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда беспроводных наушников
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 300 руб. /чел
  • Входной билет в музей Ахмада Кадырова - 150 руб. /чел
  • Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении)
  • Трансфер А/П Минеральные Воды - г. Пятигорск - 1 600 руб
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 6:30. Ближайший отель по туру от проживания гостей (Интурист, Пятигорск, Бугарь или Бештау) либо вход в Парк Цветник по согласованию с туристами.

Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 20:00. Возвращаемся к месту отправления первого дня тура. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 фев 2023
Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места,
А
16 апр 2024
Хорошая организация.
Хорошая организация.Хорошая организация.
И
2 апр 2024
Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.
Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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