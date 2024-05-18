Двухдневные экскурсионные туры Владикавказа

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 24 600 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900 за человека
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Выходные в Дигории
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дигории
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900 за человека
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
8 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 295 за человека
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организацияВсе самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • А
    Августа
    24 февраля 2023
    Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
  2. Осетинское приключение в горах на джипах
  3. Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
  4. Выходные в Дигории
  5. К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 10 295 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 6 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «2-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 10295₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам