В программу заложено необходимое количество резервных дней для выбора оптимальных погодных условий и возможности восстановить силы между восхождениями.
Программа тура по дням
Прибытие. Встреча группы и переход на термальные источники
Встречаем участников на ж/д вокзале во Владикавказе.
Прибыть на место встречи необходимо к 8:00 в день начала тура.
Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).
Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам.
Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.
Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.
Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.
Высота лагеря 2300 м.
Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.
Пересекаем Майлийский ледник
Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.
Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.
Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.
Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.
Подъём по тропе скального контрфорса пика ОЖД
Подъём до ночевок на 3500 м по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.
В начале подъёма провешены тросы для страховки.
Акклиматизационный выход до Большого камня на 3700 м.
Классные виды в долину и на ледник.
С перебоями, но можно поймать мобильную связь.
Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.
Подъём в штурмовой лагерь
Подъем до ночевок на 4200 м на Казбекском плато.
Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271 м).
Отсюда открывается вид на вершину Казбека.
В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.
Расстояние ~2 км, набор высоты 700 м, время в пути 3-4 часа.
День отдыха перед восхождением на Казбек
День отдыха перед штурмом.
Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.
Отрабатываем передвижение в связке.
Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.
Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.
Ранний отбой.
Восхождение на вершину Казбек 5034 метра
Подъём в 2:00, выход в 3:00.
Это оптимальное время выхода.
По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.
На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.
Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.
Спуск в лагерь на плече пика ОЖД (4200 м) или в лагерь у Креста на 3500 м.
Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 м.
Резервный день на случай плохой погоды
Резервный день на случай непогоды.
Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники, где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.
Спуск к термальным ваннам
Спуск по пути подъема до термальных источников.
Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.
Трансфер в Приэльбрусье
Спуск до села Тменикау займёт около 3-х часов.
Трансфер во Владикавказ.
По дороге посетим Даргавс, где в склепах до сих пор лежат останки предков осетин.
Участники получают сертификаты о совершённом восхождении.
Нас ждёт следующая часть приключения, восхождение на Эльбрус.
По прибытию в Терскол, размещаемся в гостинице.
Активный отдых, прогулка на Поляну Нарзанов
В этот сделаем лёгкий треккинг на «Поляну Нарзанов», на которой можно набрать природной минеральной воды и вкусно покушать в кафе с национальной кухней.
Подъём на Эльбрус. Заселение в приют
С поляны Азау на канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши (высота 3800 м).
Заселяемся в приют: мобильная связь и интернет, электричество круглосуточно, обогреватели, отдельные кухни-столовые.
Восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 м
Выход в полночь.
Горячий чай и энергетическое питание для восхождения, которое займёт порядка 10 часов.
На вершине необходимо быть до 14:00.
После восхождения спуск в приют и, если успеваем до закрытия канатной дороги, то в гостиницу в пос. Терскол.
Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).
Резервный день на случай плохой погоды
Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).
Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, подняться на канатке на Чегет или сходить на водопад Терскол.
Трансфер Терскол - Минеральные Воды. Отъезд
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты и официальные значки о совершённых восхождениях.
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.
Трансфер в первой половине дня.
Обратные билеты брать не раньше 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках во время восхождения на Казбек, в гостинице в Приэльбрусье и в комфортном приюте на Эльбрусе.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в палатках во время восхождения на Казбек.
Чыран Чегет
Этот отель расположен в селе Терскол, в 1,7 км от села Поляна-Азау.
К услугам гостей мини-отеля «Чиран Чегет» прямой доступ к лыжным склонам, бесплатная частная парковка, принадлежности для барбекю и терраса.
Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
В номерах отеля есть балкон с видом на горы.
Номера оснащены микроволновой печью.
В окрестностях популярен лыжный спорт, а в мини-отеле «Чыран Чегет» можно взять напрокат лыжное снаряжение.
Приют «Гарабаши-Бочки»
Высокогорная турбаза «Гарабаши-Бочки» расположен на склоне Эльбруса, где туристы перед восхождениями могут пройти акклиматизацию, а также отдохнуть после спуска с вершины Эльбруса. Приют находится на высоте 3750 метров над уровнем моря, в 50 метрах от станции «Гарабаши» — конечная станция кресельной дороги. Размещение на турбазе «Гарабаши-Бочки» осуществляется в домиках в форме бочек рассчитанные на 6 человек. В каждом домике: 6 спальных мест, столик и стулья. Удобства на территории. Столовая совмещена с кухней и находится в отдельном здании.
Приют «Нацпарк»
Проживание на высоте 3900 м. в современном комфортабельном приюте «Нацпарк».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча участников и все трансферы: ж/д Владикавказ - Тменикау - ВладикавказВладикавказ - ТерсколТерскол - Азау - ТерсколТерскол - Минеральные Воды
- Ж/д Владикавказ - Тменикау - Владикавказ
- Владикавказ - Терскол
- Терскол - Азау - Терскол
- Терскол - Минеральные Воды
- Проживание в палатках во время восхождения на Казбек
- Проживание в гостинице в Приэльбрусье
- Проживание в комфортном приюте на Эльбрусе
- Питание на маршруте
- Альпинистское снаряжение
- Гиды - опытные сертифицированные альпинисты
- Фото - и видеосъемка
- Консультации по физической подготовке и снаряжению
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Общественное снаряжение
- Обеспечение безопасности во время восхождения
- Обучение и сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
- Прокат снаряжения, кроме выдаваемого бесплатно (специальная одежда и обувь, спальный мешок и личные вещи)
- Дополнительные экскурсии
- Питание в дороге
- Заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (по желанию)
- Транспортировка рюкзаков
- Альпинистская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
- При размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
- Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
- Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
- Палатка (аренда 600 руб. /сутки);
Снаряжение для восхождения
- Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
- Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
- Кошки с мягким креплением (предоставляются);
- Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
- Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются).
- Каска.
Одежда для треккинга 1-4 день
- Футболка;
- Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- Термоштаны;
- Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
- Тёплая шапка;
- Тонкие перчатки 2 пары;
- Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- Плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
- Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
- Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
- Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
- Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
Прочее
- Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
- Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
- Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- Фотоаппарат;
Личная аптечка
- Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- Крем от загара (максимальной защиты);
- Витамины, лучше в шипучих таблетках;
- Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- Парацетамол;
- Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- От расстройства желудка;
- Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?
Внимание! Необходимо оформление пропуска в пограничную зону!
Бронировать участие необходимо заранее. Оформление пропуска мы берём на себя.
Какое будет питание?
Мы стараемся, чтобы питание в наших походах и восхождениях было достаточно разнообразно, калорийно, вкусно и имело малый вес.
В основу рациона входят крупы, хлопья, сублимированное мясо, соленое сало, топленое сливочное масло, сыры, сухие овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свекла, перец красный, помидоры), сухофрукты (изюм, курага, финики, яблочные и банановые чипсы), шоколад, печенье, орехи.
Для вегетарианцев:
Основное блюдо вечером изначально готовится, как вегетарианское и только потом добавляется сублимированное мясо.
Во второй части тура, во время восхождения на Эльбрус, питание более разнообразное, т. к. нет необходимости экономить на весе продуктов.
Есть ли в туре скидки?
Скидка 4 000 руб. — при приобретении тура от 2-х человек.
Какое снаряжение у нас будет?
Если вы впервые едете в горы и у вас нет снаряжения, не беспокойтесь! Кошки, ледоруб, страховочную систему, карабины и каску, мы предоставим в прокат бесплатно! Также в прокат можно взять любую специальную одежду и обувь, спальный мешок и т. д. (доп. плата).
Стоимость проката любой позиции можно уточнить при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, вы классные!
*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.