1 день

Прибытие. Встреча группы и переход на термальные источники

Встречаем участников на ж/д вокзале во Владикавказе.

Прибыть на место встречи необходимо к 8:00 в день начала тура.

Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам.

Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 м.

Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.