Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга

Эльбрус и Казбек — высочайшие вулканы Кавказа. Программа тура позволяет за 14 дней совершить восхождение на оба пятитысячника. Поднявшись на Казбек, вы получите хорошую акклиматизацию, а после немного отдохнете. На канатной дороге подниметесь в приют и покорите вершину Эльбруса.

В программу заложено необходимое количество резервных дней для выбора оптимальных погодных условий и возможности восстановить силы между восхождениями.
4.67
3 отзыва
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Встреча группы и переход на термальные источники

Встречаем участников на ж/д вокзале во Владикавказе.

Прибыть на место встречи необходимо к 8:00 в день начала тура.

Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам.

Несколько природных ванн есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 м.

Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

Прибытие. Встреча группы и переход на термальные источникиПрибытие. Встреча группы и переход на термальные источникиПрибытие. Встреча группы и переход на термальные источникиПрибытие. Встреча группы и переход на термальные источники
2 день

Пересекаем Майлийский ледник

Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.

Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.

Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.

Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.

Пересекаем Майлийский ледникПересекаем Майлийский ледникПересекаем Майлийский ледникПересекаем Майлийский ледник
3 день

Подъём по тропе скального контрфорса пика ОЖД

Подъём до ночевок на 3500 м по северо-западному контрфорсу пика ОЖД.

В начале подъёма провешены тросы для страховки.

Акклиматизационный выход до Большого камня на 3700 м.

Классные виды в долину и на ледник.

С перебоями, но можно поймать мобильную связь.

Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.

Подъём по тропе скального контрфорса пика ОЖДПодъём по тропе скального контрфорса пика ОЖДПодъём по тропе скального контрфорса пика ОЖДПодъём по тропе скального контрфорса пика ОЖД
4 день

Подъём в штурмовой лагерь

Подъем до ночевок на 4200 м на Казбекском плато.

Акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД (4271 м).

Отсюда открывается вид на вершину Казбека.

В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.

Расстояние ~2 км, набор высоты 700 м, время в пути 3-4 часа.

Подъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерьПодъём в штурмовой лагерь
5 день

День отдыха перед восхождением на Казбек

День отдыха перед штурмом.

Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.

Отрабатываем передвижение в связке.

Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение.

Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.

Ранний отбой.

День отдыха перед восхождением на КазбекДень отдыха перед восхождением на КазбекДень отдыха перед восхождением на КазбекДень отдыха перед восхождением на Казбек
6 день

Восхождение на вершину Казбек 5034 метра

Подъём в 2:00, выход в 3:00.

Это оптимальное время выхода.

По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа.

На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.

Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.

Спуск в лагерь на плече пика ОЖД (4200 м) или в лагерь у Креста на 3500 м.

Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 м.

Восхождение на вершину Казбек 5034 метраВосхождение на вершину Казбек 5034 метраВосхождение на вершину Казбек 5034 метраВосхождение на вершину Казбек 5034 метра
7 день

Резервный день на случай плохой погоды

Резервный день на случай непогоды.

Если восхождение удалось совершить в предыдущий день спускаемся на термальные источники, где можно расслабиться в термальной воде под звёздами.

Резервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погоды
8 день

Спуск к термальным ваннам

Спуск по пути подъема до термальных источников.

Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.

Спуск к термальным ваннамСпуск к термальным ваннамСпуск к термальным ваннамСпуск к термальным ваннам
9 день

Трансфер в Приэльбрусье

Спуск до села Тменикау займёт около 3-х часов.

Трансфер во Владикавказ.

По дороге посетим Даргавс, где в склепах до сих пор лежат останки предков осетин.

Участники получают сертификаты о совершённом восхождении.

Нас ждёт следующая часть приключения, восхождение на Эльбрус.

По прибытию в Терскол, размещаемся в гостинице.

Трансфер в ПриэльбрусьеТрансфер в ПриэльбрусьеТрансфер в ПриэльбрусьеТрансфер в Приэльбрусье
10 день

Активный отдых, прогулка на Поляну Нарзанов

В этот сделаем лёгкий треккинг на «Поляну Нарзанов», на которой можно набрать природной минеральной воды и вкусно покушать в кафе с национальной кухней.

Активный отдых, прогулка на Поляну НарзановАктивный отдых, прогулка на Поляну НарзановАктивный отдых, прогулка на Поляну НарзановАктивный отдых, прогулка на Поляну Нарзанов
11 день

Подъём на Эльбрус. Заселение в приют

С поляны Азау на канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши (высота 3800 м).

Заселяемся в приют: мобильная связь и интернет, электричество круглосуточно, обогреватели, отдельные кухни-столовые.

Подъём на Эльбрус. Заселение в приютПодъём на Эльбрус. Заселение в приютПодъём на Эльбрус. Заселение в приютПодъём на Эльбрус. Заселение в приют
12 день

Восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 м

Выход в полночь.

Горячий чай и энергетическое питание для восхождения, которое займёт порядка 10 часов.

На вершине необходимо быть до 14:00.

После восхождения спуск в приют и, если успеваем до закрытия канатной дороги, то в гостиницу в пос. Терскол.

Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).

Восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 мВосхождение на западную вершину Эльбруса 5642 мВосхождение на западную вершину Эльбруса 5642 мВосхождение на западную вершину Эльбруса 5642 м
13 день

Резервный день на случай плохой погоды

Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).

Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, подняться на канатке на Чегет или сходить на водопад Терскол.

Резервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погодыРезервный день на случай плохой погоды
14 день

Трансфер Терскол - Минеральные Воды. Отъезд

Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты и официальные значки о совершённых восхождениях.

Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.

Трансфер в первой половине дня.

Обратные билеты брать не раньше 17:00.

Трансфер Терскол - Минеральные Воды. ОтъездТрансфер Терскол - Минеральные Воды. ОтъездТрансфер Терскол - Минеральные Воды. ОтъездТрансфер Терскол - Минеральные Воды. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках во время восхождения на Казбек, в гостинице в Приэльбрусье и в комфортном приюте на Эльбрусе.

Варианты проживания

Палатка

8 ночей

Проживание в палатках во время восхождения на Казбек.

Чыран Чегет

2 ночи

Этот отель расположен в селе Терскол, в 1,7 км от села Поляна-Азау.

К услугам гостей мини-отеля «Чиран Чегет» прямой доступ к лыжным склонам, бесплатная частная парковка, принадлежности для барбекю и терраса.

Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

В номерах отеля есть балкон с видом на горы.

Номера оснащены микроволновой печью.

В окрестностях популярен лыжный спорт, а в мини-отеле «Чыран Чегет» можно взять напрокат лыжное снаряжение.

Чыран ЧегетЧыран ЧегетЧыран ЧегетЧыран ЧегетЧыран ЧегетЧыран Чегет

Приют «Гарабаши-Бочки»

3 ночи

Высокогорная турбаза «Гарабаши-Бочки» расположен на склоне Эльбруса, где туристы перед восхождениями могут пройти акклиматизацию, а также отдохнуть после спуска с вершины Эльбруса. Приют находится на высоте 3750 метров над уровнем моря, в 50 метрах от станции «Гарабаши» — конечная станция кресельной дороги. Размещение на турбазе «Гарабаши-Бочки» осуществляется в домиках в форме бочек рассчитанные на 6 человек. В каждом домике: 6 спальных мест, столик и стулья. Удобства на территории. Столовая совмещена с кухней и находится в отдельном здании.

Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»Приют «Гарабаши-Бочки»

Приют «Нацпарк»

3 ночи

Проживание на высоте 3900 м. в современном комфортабельном приюте «Нацпарк».

Приют «Нацпарк»Приют «Нацпарк»Приют «Нацпарк»Приют «Нацпарк»Приют «Нацпарк»Приют «Нацпарк»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча участников и все трансферы: ж/д Владикавказ - Тменикау - ВладикавказВладикавказ - ТерсколТерскол - Азау - ТерсколТерскол - Минеральные Воды
  • Ж/д Владикавказ - Тменикау - Владикавказ
  • Владикавказ - Терскол
  • Терскол - Азау - Терскол
  • Терскол - Минеральные Воды
  • Проживание в палатках во время восхождения на Казбек
  • Проживание в гостинице в Приэльбрусье
  • Проживание в комфортном приюте на Эльбрусе
  • Питание на маршруте
  • Альпинистское снаряжение
  • Гиды - опытные сертифицированные альпинисты
  • Фото - и видеосъемка
  • Консультации по физической подготовке и снаряжению
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Общественное снаряжение
  • Обеспечение безопасности во время восхождения
  • Обучение и сертификат о восхождении
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
  • Прокат снаряжения, кроме выдаваемого бесплатно (специальная одежда и обувь, спальный мешок и личные вещи)
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание в дороге
  • Заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (по желанию)
  • Транспортировка рюкзаков
  • Альпинистская страховка
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • При размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
  • Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
  • Палатка (аренда 600 руб. /сутки);

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются).
  • Каска.

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
  • Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужно ли оформлять пропуск в пограничную зону?

Внимание! Необходимо оформление пропуска в пограничную зону!

Бронировать участие необходимо заранее. Оформление пропуска мы берём на себя.

Какое будет питание?

Мы стараемся, чтобы питание в наших походах и восхождениях было достаточно разнообразно, калорийно, вкусно и имело малый вес.

В основу рациона входят крупы, хлопья, сублимированное мясо, соленое сало, топленое сливочное масло, сыры, сухие овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свекла, перец красный, помидоры), сухофрукты (изюм, курага, финики, яблочные и банановые чипсы), шоколад, печенье, орехи.

Для вегетарианцев:

Основное блюдо вечером изначально готовится, как вегетарианское и только потом добавляется сублимированное мясо.

Во второй части тура, во время восхождения на Эльбрус, питание более разнообразное, т. к. нет необходимости экономить на весе продуктов.

Есть ли в туре скидки?

Скидка 4 000 руб. — при приобретении тура от 2-х человек.

Какое снаряжение у нас будет?

Если вы впервые едете в горы и у вас нет снаряжения, не беспокойтесь! Кошки, ледоруб, страховочную систему, карабины и каску, мы предоставим в прокат бесплатно! Также в прокат можно взять любую специальную одежду и обувь, спальный мешок и т. д. (доп. плата).

Стоимость проката любой позиции можно уточнить при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
3 авг 2024
Всё отлично, всем довольны
Всё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольны
М
13 июл 2024
Организация соответствует заявленному.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил! Спасибо за ваш отзыв. Мы рады, что путешествие в целом вам понравилось. Будем рады видеть вас вновь в других наших турах по России!
Т
18 июн 2024
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Спасибо, вы классные!

*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Все турыВосхожденияЭльбрусПопулярные места

Похожие туры из Владикавказа

В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
На автобусе
3 отзыва
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
15 авг в 10:00
от 47 000 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
17 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 97 800 за человека
Казбек с Севера. Восхождение
3 отзыва
9 дней
Казбек с Севера. Восхождение
Начало: Г. Владикавказ
15 сен в 10:00
39 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
ХорошоТам