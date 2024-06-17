Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала в любое время (рекомендуем выбрать самолёт, прилетающий не позднее 14:30, или поезд, прибывающий не позднее 15:00). Доставим вас в отель, после размещения будет немного времени отдохнуть.

Затем пойдём гулять по старинным улочкам Владикавказа. Познакомимся с сердцем города: устроим променад по проспекту Мира и набережной Терека, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и лютеранскую кирху, полюбуемся уникальными балкончиками. Сможем прокатиться на трамвае, одном из первых запущенных в стране.

По завершении экскурсии отправимся на приветственное национальное застолье, на котором подадут вкуснейшие блюда и напитки кавказской кухни: горячие осетинские пироги, сыр, мясо, местное пиво и араку. Во время ужина вы также поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Позже доставим вас в гостиницу, где вы сможете подготовиться к следующему насыщенному дню.