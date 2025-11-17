Помимо покорения склонов, мы отправимся в захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, где нас ждут загадочные средневековые башенные комплексы.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
Поужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах города (доп. плата).
Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности, получаем информацию о курортах Мамисон и Цей, планируем предстоящий отдых.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Большое путешествие в историческое прошлое Осетии-Алании, знакомство с культурой и традициями.
Осетия или Алания — край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем!
Начало 08:30, экскурсия на полный день.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.
Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.
Путешествие в горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».
Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы — выдающиеся образцы каменного зодчества.
Начало 09:00, экскурсия на полный день.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (доп. плата).
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.
Продолжительность 8 часов, 180 км.
Горнолыжный курорт «Мамисон»
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.
Неповторимое Цейское ущелье — красивейший уголок Кавказа и величественный Мамисон.
День будет насыщен впечатлениями: высокие горы, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории Осетии.
Двигаясь по военно-осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция.
Святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из главных героев народного Нартского эпоса и божественным покровителем Осетии.
10:00 Прибываем и начинаем знакомимся с горнолыжным курортом Мамисон.
В труднодоступное ущелье с открытием курорта пришла вторая жизнь.
Среди руин родовых башен и храмов горный курорт словно призван объединить историю и современность, вековые традиции и спорт.
Сейчас Мамисон — самый молодой горнолыжный курорт России, официально был открыт в марте 2025.
Уже построено 8 трасс общей протяжённостью 14 километров.
Сам курорт начинается с 2025 м над уровнем моря от станции Калак, а наивысшая освоенная точка на сегодня с использованием подъемников расположена на высоте 2950 м, станции Зарамаг 1 и 2.
Ожидается, что со временем верхняя станция будет располагаться на высоте более 4000 м.
Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать на лыжах и сноубордах трассы в зависимости от уровня подготовки.
Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов на «зеленой» трассе, опытные райдеры сразу начнут с более сложных.
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона.
16:30 Сбор группы.
Поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.
Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00
Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.
Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.
Горнолыжный курорт «Цей»
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.
Продолжим раскатывать уже знакомые трассы Мамисона, а желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья и скатиться со склонов от Сказского ледника к подножию горы Монах — неподвижному и суровому хранителю Цея.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы — древнеаланские исторические и культовые сооружения.
Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Цей — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа, существует с семидесятых готов прошлого века — «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ледники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.
Склоны Цея отлично подходят как профессионалам, так и новичкам.
На горнолыжном курорте оборудованы трассы длиной до 3 километров.
Перепад высот между верхней и нижней станциями составляет 500 метров.
Все трассы находятся на одном склоне и идут по ущелью.
Самые сложные — в верхней части склона.
10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.
16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.
Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.
Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.
Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.
Горнолыжный курорт «Мамисон». Отъезд
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон.
10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.
15:00 Сбор группы, трансфер с курортов в аэропорт/на вокзал Владикавказа к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 25.12.2025-15.04.2026, руб.
- размещение: 5 ночей во Владикавказе:
|Размещение во Владикавказе
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
QUAD
4-местное
|Камелия 3*
|стандарт
|65250
|65250
|45000
|96750
|92250
|120000
|Амран 3*
|стандарт
|67500
|66750
|45750
|99000
|96750
|126000
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|74250
|74250
|45750
|102375
|99000
|132000
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|79500
|79500
|45375
|112500
|108000
|-
|полулюкс
|84750
|84750
|60375
|123750
|119250
|-
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|103500
|103500
|83250
|135000
|123750
|-
|комфорт
|111000
|111000
|90750
|145125
|141750
|-
|Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|147750
|190500
|124500
|-
|204750
|-
- размещение: 3 ночи во Владикавказе и 2 ночи в Мамисоне или Цее:
Размещением (3 ночи во Владикавказе и
2 ночи в Мамисоне или Цее)
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
QUAD
4-местное
|Кадгарон 3*/Амран 3* — Вертикаль, Цей
|стандарт
|81750
|81750
|55950
|115425
|110700
|145200
|Кадгарон 3*/Амран 3* — Сказка, Цей
|стандарт
|86550
|86550
|62850
|122625
|117000
|151200
|Кадгарон 3*/Амран 3* — Байрай, Мамисон барнхаус
|стандарт
|86550
|86550
|62850
|122625
|117000
|151200
|Планета Люкс 3* — Сказка, Цей
|стандарт
|89700
|89700
|62625
|128700
|122400
|-
|Планета Люкс 3* — Байрай, Мамисон барнхаус
|стандарт
|89700
|89700
|62625
|128700
|122400
|-
|Планета Люкс 3* — Astro Base глэмпинг
|стандарт
|101850
|101850
|81225
|141750
|134550
|-
|Гостиница Владикавказ 4* — Сказка, Цей
|стандарт
|104100
|104100
|85350
|142200
|131850
|-
|Гостиница Владикавказ 4* — Astro Base глэмпинг
|стандарт
|117600
|117600
|99450
|154575
|148050
|-
|Парк отель Владикавказ 5* — Astro Base глэмпинг
|стандарт
|139650
|165300
|119700
|-
|185850
|-
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Ниже представлены места проживания и кол-во ночей для размещения «3 ночи во Владикавказе и 2 ночи в Мамисоне или Цее». Если вы выбираете размещение «5 ночей во Владикавказе», то будете проживать 5 ночей в выбранной гостинице Владикавказа.
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Амран
Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.
«Вертикаль», Цей
«Вертикаль» — это отель европейского класса, который расположен в селе Верхний Цей. Он предоставляет своим гостям широкий ассортимент развлечений, таких как: конные прогулки, пейнтбол и диско-клуб. Вы всегда можете посетить сауну или поплавать в бассейне.
Трехэтажное здание отеля располагает 8 шикарными номерами, которые поделены на «двухместные» номера и класса «люкс». Но не зависимо от этого, все они очень комфортные и уютные. Цена полностью соответствует их качеству. В собственной ванной комнате обязательно есть душевая кабина, раковина и туалет.
Гости могут выбрать проживание с трехразовым питанием, которое осуществляется в местном ресторане.
Расстояние до горнолыжных трасс и канатных дорог составляет примерно 500 м. Расстояние до ж/д и автовокзала, а также аэропорта не превышает 72 км. В 2 километрах расположен центр города. Природа этого края замечательна. Рекомендуется посетить местные природные достопримечательности. Неподалеку располагаются горы, подъемники, горнолыжный курорт, знаменитое Цельское ущелье.
Сказка
Гостиница «Skazka/Сказка» находится в горном селе Верхний Цей республики Северная Осетия-Алания.
Стильные номера оснащены удобной кроватью, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi, просторной ванной комнатой с душевой кабиной, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номере имеется чайный набор и кофе. В проживание входит питание «полный пансион». На территории есть мангал и беседки для отдыха.
Рядом располагается горнолыжный курорт «Цей». В качестве развлечений отдыхающим предлагают бассейн с подогревом и прекрасным видом на горы, а также сауну, крытый бассейн, теннисный корт и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Алагир» 50 км, до аэропорта «Владикавказ» 92 км.
Эко-деревня «Байрай, Мамисон»
В шаговой доступности от подъёмников расположено 17 просторных барнхаусов. В каждом доме площадью 70 квадратных метров комфортно будет разместиться вчетвером. Мангалы и общая костровая зона на территории позволяют устроить большое барбекю после активного дня в горах.
В номерах предусмотрены собственная кухня (холодильник, микроволновая печь, чайник), фен, телевизор. Имеется место для сушки одежды.
Особенность интерьера – сочетание натурального дерева и камня в отделке. Ванная комната выполнена из доломита, который добывается в Северной Осетии.
Глэмпинг «Astro Base»
Ультрасовременный капсульный отель, расположенный в пешей доступности от канатной дороги курорта «Мамисон». 20 модульных домиков, дизайн которых напоминает космические капсулы. Разрешено проживание с домашними животными.
Каждая капсула включает все необходимые условия для отдыха и длительного проживания: ванная комната с душевой кабиной, спальня с панорамными окнами и гостиная с проектором на всю стену. Система «умного дома» позволит управлять вашей личной Вселенной одним касанием.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение с завтраками в отелях в городе Владикавказ, на курортах Мамисон и Цей (в зависимости от выбранного типа размещения)
- Ежедневные трансферы из отелей во Владикавказе на горнолыжные курорты Мамисон и Цей: переезд 100 км (1,5 часа в одну сторону)
- Ежедневные трансферы между соседними Мамисонским и Цейским ущельями
- Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
- Медицинская страховка «Активный отдых»
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Новогодний банкет - от 6 000 руб., точная стоимость в октябре-ноябре
- Оплата подъемников в горах, ски-пасс в день - 2 500 руб
- Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - 2 500 руб
- Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 000 руб
- Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 руб. /час
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 400 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая стоимость новогодних банкетов?
Точная стоимость будет известна в октябре–ноябре.
|Ресторан
|Взрослый
|до 18 лет
|Детское меню, до 8 лет
|Панорамный ресторан 360, гостиница Doubletree by Hilton
|8000 руб.
|6000 руб.
|2000 руб.
|Загородный ресторан Торне
|7000 руб.
|5000 руб.
|2000 руб.
|Загородный ресторан Хохаг
|7000 руб.
|5000 руб.
|2000 руб.
|Ресторан гостиницы Кадгарон
|6000 руб.
|3000 руб.
|бесплатно
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.