Рождественские каникулы в Осетии

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
Предлагаем вам отдохнуть в Северной Осетии и встретить Рождество в горах.

Вас ждет знакомство с Владикавказом, поездка на горнолыжный курорт Цей, день развлечений в «Alpina Family Park» и экскурсия «Три ущелья Осетии».

В этом коротком, но насыщенном туре вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках, а также искупаться в горячих источниках. И, конечно, отметить рождественский вечер в ресторане 360.
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Рождественские каникулы в Осетии
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Рождественский вечер
Рождественский вечер
Повеселимся на праздничном вечере в ресторане с потрясающим панорамным видом
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Покатаемся на сноуборде или лыжах по хрустящему снегу
Целебная сила источников
Целебная сила источников
Насладимся купанием в горячих источниках

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель DoubleTree by Hilton до 14:00.

После заселения, совместно с нашим гидом, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьера», гдев 14:40 состоится обед и знакомство с группой (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, национального музея и дома музея имени Вахтангова, а также других достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.

В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов, дом музей имени Вахтангова.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального музея, Центра Художественных промыслов, Дома музея имени Вахтангова.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг

В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.

Цейское ущелье — вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

В 11:00 вы окажетесь на горнолыжном курорте Цей, где Вас ждет:

Катание на лыжах, сноуборде и других атракционах (доп. плата) — для вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания (доп. плата).

На все время вашего пребывания, будет организован вкусный глинтвейн для всех бесплатно.

С 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.

В 16:00мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг — это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.

По прибытию (ориентировочно в 17:10 – 17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников, и вся усталость прошла.

Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «отеля Сказка», купание в термальных источниках в с. Бирагзанг (1 час), глинтвейн.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (доп. плата).

Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. БирагзангПоездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг
3 день

Рождественские игры

В 13:00 вы отправитесь в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» — идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.

В зимнее время у вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).

На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным Дедушкой морозом (Митын Дада), который поведает Вам легенды Нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2024 годом.

В 20:00 возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «Рождественских игр» и обратно, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.

Рождественские игрыРождественские игрыРождественские игрыРождественские игры
4 день

Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360

В 10:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон —уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по экотропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис —крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

Башни Курта и Тага — это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.

13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

С. Цимити — история Цимити начинается в XIV веке.

Здесь в имении Фамилии Гаджиновых вас ждет мастер класс по приготовлению осетинских пирогов и конечно же процесс их поедания.

Далее переезд в Геналдонское ущелье —это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

К 18:00 вы прибудете в отель, где у вас будет свободное время.

В 21:00 все перемещаются в «Ресторан 360» где состоится «Рождественский вечер», развлекательная программа от ресторана, торжественный стол + алкоголь.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), мастер класс по приготовлению Осетинских пирогов, посещение «Тропы чудес», Рождественский вечер в «ресторане 360».

Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
«Владикавказ» 3*Комфорт 125 326

125 326

72 663

180 000

 По меню
DoubleTree by Hilton 4*Стандарт149 326143 32690 663197 989по запросуШведский стол/меню

*Цена указана за два человека при двухместном размещении;

**Цена указана за одного человека;

***Цена указана за три человека при трехместном размещении.

Варианты проживания

Отель DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4Отель DoubleTree by Hilton 4

«Владикавказ» 3

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3«Владикавказ» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура + ужины по программе тура
  • Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
  • Похмел пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
  • Рождественская ночь в ресторане «360» банкет и игристые напитки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Одноместное размещение (уточнять при бронировании)
  • Катание на ватрушках или катке в «Alpina Family Park»
  • Катание на горнолыжном курорте Цей (лыжи, сноуборде, сани)
  • Страховка
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
  • Скипасс на канатно кресельной дороге в с. Цей + аренда горнолыжного снаряжения
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • купальный костюм (для горячих источников);
  • горнолыжное снаряжение (при необходимости);
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Какие рестораны можно посоветовать для посещения вблизи отеля?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня).

Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня).

Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья).

Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
16 янв 2024
Программа Весьма скучная. Точно не молодёжный формат. Не стоит потраченных денег. Такие экскурсии подойдут для групп 50+
С
17 апр 2024
Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.
Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.
О
11 апр 2024
Организовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, она знает и глубоко разбирается в истории Кавказа, умеет увлекательно подать информацию, с огромной любовью к родному краю.
Организовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, онаОрганизовано все очень чётко, информативно… чувствуется слаженный коллектив… Особенно понравились экскурсии с гидом Людмилой Белоус, она

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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