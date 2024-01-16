Вас ждет знакомство с Владикавказом, поездка на горнолыжный курорт Цей, день развлечений в «Alpina Family Park» и экскурсия «Три ущелья Осетии».
В этом коротком, но насыщенном туре вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, ватрушках, а также искупаться в горячих источниках. И, конечно, отметить рождественский вечер в ресторане 360.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель DoubleTree by Hilton до 14:00.
После заселения, совместно с нашим гидом, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьера», гдев 14:40 состоится обед и знакомство с группой (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, национального музея и дома музея имени Вахтангова, а также других достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.
В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов, дом музей имени Вахтангова.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального музея, Центра Художественных промыслов, Дома музея имени Вахтангова.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Поездка на горнолыжный курорт Цей - горячие источники в с. Бирагзанг
В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.
Цейское ущелье — вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
В 11:00 вы окажетесь на горнолыжном курорте Цей, где Вас ждет:
Катание на лыжах, сноуборде и других атракционах (доп. плата) — для вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания (доп. плата).
На все время вашего пребывания, будет организован вкусный глинтвейн для всех бесплатно.
С 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.
В 16:00мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг — это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.
По прибытию (ориентировочно в 17:10 – 17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников, и вся усталость прошла.
Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «отеля Сказка», купание в термальных источниках в с. Бирагзанг (1 час), глинтвейн.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Рождественские игры
В 13:00 вы отправитесь в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» — идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.
В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.
В зимнее время у вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).
На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.
В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.
Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным Дедушкой морозом (Митын Дада), который поведает Вам легенды Нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2024 годом.
В 20:00 возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «Рождественских игр» и обратно, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.
Экскурсия «Три ущелья Осетии» и Рождественский вечер в ресторане 360
В 10:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон —уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по экотропе «Тропа чудес».
Средневековая скальная крепость Дзивгис —крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Башни Курта и Тага — это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин.
13:00 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
С. Цимити — история Цимити начинается в XIV веке.
Здесь в имении Фамилии Гаджиновых вас ждет мастер класс по приготовлению осетинских пирогов и конечно же процесс их поедания.
Далее переезд в Геналдонское ущелье —это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.
К 18:00 вы прибудете в отель, где у вас будет свободное время.
В 21:00 все перемещаются в «Ресторан 360» где состоится «Рождественский вечер», развлекательная программа от ресторана, торжественный стол + алкоголь.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), мастер класс по приготовлению Осетинских пирогов, посещение «Тропы чудес», Рождественский вечер в «ресторане 360».
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|«Владикавказ» 3*
|Комфорт
|125 326
125 326
72 663
180 000
|По меню
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|149 326
|143 326
|90 663
|197 989
|по запросу
|Шведский стол/меню
*Цена указана за два человека при двухместном размещении;
**Цена указана за одного человека;
***Цена указана за три человека при трехместном размещении.
Варианты проживания
Отель DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств – терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров – кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
«Владикавказ» 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура + ужины по программе тура
- Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
- Похмел пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
- Рождественская ночь в ресторане «360» банкет и игристые напитки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Одноместное размещение (уточнять при бронировании)
- Катание на ватрушках или катке в «Alpina Family Park»
- Катание на горнолыжном курорте Цей (лыжи, сноуборде, сани)
- Страховка
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
- Скипасс на канатно кресельной дороге в с. Цей + аренда горнолыжного снаряжения
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая зимняя одежда;
- удобная обувь;
- удобная одежда;
- нарядная одежда для встречи Нового года;
- купальный костюм (для горячих источников);
- горнолыжное снаряжение (при необходимости);
- фотоаппарат;
- аптечка;
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем передвигаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Какие рестораны можно посоветовать для посещения вблизи отеля?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня).
Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня).
Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья).
Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.