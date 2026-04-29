Описание тура
Иногда достаточно всего 3 дней, чтобы по-настоящему перезагрузиться.
Этот тур — идеальный формат короткого, но насыщенного путешествия по Северной Осетии. Без спешки, без сложных маршрутов и с максимальным погружением в атмосферу Кавказа.
Мы будем жить в горах — в Даргавсе, и каждый день выезжать в разные уголки региона. Вас ждут ущелья, ледники, древние башни, каньоны и места, где время словно остановилось.
В первый день — знакомство с Осетией: Куртатинское ущелье, монастырь, крепости и легендарный Даргавс.
Во второй — Дигория: один из самых атмосферных и малоизвестных регионов Кавказа, с древними аулами и перевальными дорогами.
В третий — Цей: ледники, канатная дорога, горные панорамы и расслабление в термальных источниках.
Это путешествие про состояние — когда ты замедляешься, дышишь полной грудью и чувствуешь, что ты в горах.
Программа тура по дням
Северная Осетия - первое погружение
Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в горы.
Первая часть маршрута проходит через Куртатинское ущелье — одно из самых живописных мест региона.
Посетим Дзивгисскую крепость, встроенную в скалу, и древнее селение Цмити — настоящий музей под открытым небом.
Далее — Аланский Успенский монастырь с панорамой на горы.
После направимся в Даргавс. По пути остановимся на смотровых площадках, увидим башни Курта и Тага.
Посетим Город мёртвых — крупнейший некрополь Кавказа.
Финальная точка дня — Кармадонское ущелье.
К вечеру заселение и отдых в горах.
Дигория - другая Осетия
Выезд из Даргавса в Дигорское ущелье.
Посетим селение Задалеск и узнаем легенду о спасении аланского народа.
Далее отправимся в Галиат — древний аул, который часто называют Мачу-Пикчу Осетии.
По пути — живописные перевальные дороги, водопады и арт-объекты.
Проедем через заброшенные горные поселения, включая Верхний Згид.
Это день про атмосферу, глубину и настоящую Осетию без туристического потока.
Возвращение в Даргавс.
Цей, ледники и отдых
Выезд в Цейское ущелье — одно из самых красивых мест Осетии.
Поднимемся на канатной дороге и при желании прогуляемся в сторону Сказского ледника.
Далее отправимся к Зарамагскому водохранилищу — одной из самых фотогеничных точек региона.
Завершим путешествие отдыхом в термальных источниках в Верхнем Бирагзанге.
К вечеру возвращение во Владикавказ.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа (в дни начала и окончания тура)
- Проживание в горах (Даргавс), 2-местное размещение
- Завтраки
- Все перемещения по программе на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение на протяжении всего маршрута
- Работа опытного гида
Что не входит в цену
- Перелёт до Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты: канатная дорога (500) термальные источники (300)
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Тур проходит на комфортабельных внедорожниках, подготовленных для горных дорог.
Подходит для путешественников с любым уровнем подготовки.
Возможна организация тура в индивидуальные даты и для большего количества участников.
Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий.
Пожелания к путешественнику
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду вне зависимости от сезона, удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем.