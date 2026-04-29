Выходные в Северной Осетии: твои 3 дня в горах Кавказа

Незабываемые ландшафты, древние места, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Описание тура

Иногда достаточно всего 3 дней, чтобы по-настоящему перезагрузиться.

Этот тур — идеальный формат короткого, но насыщенного путешествия по Северной Осетии. Без спешки, без сложных маршрутов и с максимальным погружением в атмосферу Кавказа.

Мы будем жить в горах — в Даргавсе, и каждый день выезжать в разные уголки региона. Вас ждут ущелья, ледники, древние башни, каньоны и места, где время словно остановилось.

В первый день — знакомство с Осетией: Куртатинское ущелье, монастырь, крепости и легендарный Даргавс.

Во второй — Дигория: один из самых атмосферных и малоизвестных регионов Кавказа, с древними аулами и перевальными дорогами.

В третий — Цей: ледники, канатная дорога, горные панорамы и расслабление в термальных источниках.

Это путешествие про состояние — когда ты замедляешься, дышишь полной грудью и чувствуешь, что ты в горах.

Программа тура по дням

1 день

Северная Осетия - первое погружение

Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в горы.

Первая часть маршрута проходит через Куртатинское ущелье — одно из самых живописных мест региона.

Посетим Дзивгисскую крепость, встроенную в скалу, и древнее селение Цмити — настоящий музей под открытым небом.

Далее — Аланский Успенский монастырь с панорамой на горы.

После направимся в Даргавс. По пути остановимся на смотровых площадках, увидим башни Курта и Тага.

Посетим Город мёртвых — крупнейший некрополь Кавказа.

Финальная точка дня — Кармадонское ущелье.

К вечеру заселение и отдых в горах.

2 день

Дигория - другая Осетия

Выезд из Даргавса в Дигорское ущелье.

Посетим селение Задалеск и узнаем легенду о спасении аланского народа.

Далее отправимся в Галиат — древний аул, который часто называют Мачу-Пикчу Осетии.

По пути — живописные перевальные дороги, водопады и арт-объекты.

Проедем через заброшенные горные поселения, включая Верхний Згид.

Это день про атмосферу, глубину и настоящую Осетию без туристического потока.

Возвращение в Даргавс.

3 день

Цей, ледники и отдых

Выезд в Цейское ущелье — одно из самых красивых мест Осетии.

Поднимемся на канатной дороге и при желании прогуляемся в сторону Сказского ледника.

Далее отправимся к Зарамагскому водохранилищу — одной из самых фотогеничных точек региона.

Завершим путешествие отдыхом в термальных источниках в Верхнем Бирагзанге.

К вечеру возвращение во Владикавказ.

Варианты проживания

2-x местный номер

Варианты проживания: 2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа (в дни начала и окончания тура)
  • Проживание в горах (Даргавс), 2-местное размещение
  • Завтраки
  • Все перемещения по программе на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение на протяжении всего маршрута
  • Работа опытного гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты: канатная дорога (500) термальные источники (300)
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Тур проходит на комфортабельных внедорожниках, подготовленных для горных дорог.

Подходит для путешественников с любым уровнем подготовки.

Возможна организация тура в индивидуальные даты и для большего количества участников.

Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий.

Пожелания к путешественнику

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду вне зависимости от сезона, удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мария
Мария — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я приветствую Вас, прекрасные путешественники! Я амбассадор самой крупной команды гидов по Кавказу. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить Ваши сердца. В нашей команде
— только дипломированные, местные, сильные, опытные гиды с огромным опытом работы и сопровождения путешественников. Добрые, заботливые и воспитанные! . Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе! ПОЗВОЛЬТЕ ГОРАМ ИЗМЕНИТЬ ВАС НАВСЕГДА!

