Мы покажем вам уютный и притягательный Владикавказ, угостим ароматными осетинскими пирогами и расскажем о местной культуре и традициях.
Описание тура
Организационные детали
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги в основном асфальтированные, часто бывают серпантины, поэтому рекомендуем взять таблетки от укачивания.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 40 дней.
Проживание. 4 ночи в гостинице во Владикавказе в 2-местных номерах категории «стандарт» с удобствами; 2 ночи в гостинице в селе Армхи в 2-местных номерах категории «комфорт» с удобствами.
*Фото отелей представлены для примеры, возможно проживание в аналогичных отелях
Если вы едете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для проживания среди туристов группы, но не можем этого гарантировать. Если пара не найдётся, необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят все завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 6-й дни. Дополнительно оплачиваются обеды в 1-й и 7-й дни и ужины.
Транспорт. Комфортный микроавтобус.
Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний, готовых к умеренным физическим нагрузкам и высоте около 2000–3000 метров над уровнем моря. Пройдём в 1-й день — 3 км, во 2-й день — 3 км, в 3-й день — 6 км, в 4-й день — 5 км, в 5-й день — 5 км, в 6-й день — 5 км, в 7-й день — 2 км.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Прогулка по Владикавказу
Встречаемся и отправляемся знакомиться с живописной и уютной столицей Северной Осетии-Алании у подножия Кавказских гор. Полюбуемся исторической архитектурой центральных улиц на фоне заснеженных склонов. Пройдёмся по набережной Терека и по Драконьему мосту, прогуляемся по парку им. Косты Хетагурова, который считается самым старым парком на Северном Кавказе. Посмотрим на беседки, искусственные мостики и дом-особняк осетинского барона.
После заселения в гостиницу вас ждёт рассказ гида о местных традициях и культуре.
Куртатинское ущелье, Даргавс, селение Цмити
Сегодня утром едем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди зелёных холмов, стремительных водопадов и рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. Попьём водички из прохладного родника и по прогулочному маршруту «Тропа чудес» дойдём до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван. Осмотрим крепость и побываем с экскурсией в Аланском Свято-Успенском мужском монастыре, самом высокогорном в России, являющемся копией храма византийского стиля 10 века.
Затем поедем в Даргавс — некрополь 17 века, в котором сохранились около 100 каменных склепов-башенок. В них до сих пор можно увидеть предметы быта, остатки одежды. В завершение прогуляемся по селению Цмити.
Река Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадка
Утром направимся к каньону реки Урух. Полюбуемся его высокими отвесными скалами, сложенными известняком, нависающими над бурлящим водоёмом. Затем заедем в высокогорное село и посетим святилище Наны Задалеской.
В селе Фаснал осмотрим руины бельгийской фабрики. Полюбуемся Галиатским водопадом и посмотрим арт-объект «Фандыр» неподалёку. Около села Камунта поднимемся на смотровую площадку с видом на Главный Кавказский хребет.
Цейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источники
Позавтракав, направимся в живописное Цейское ущелье. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться скульптурой, установленной прямо в скале. Памятник посвящён Уастырджи (Святому Георгию) — герою осетинской мифологии, покровителю путников и воинов.
Затем посетим святилище Реком — реконструированный памятник деревянного зодчества, сложенный из брёвен местной сосны. Это место силы для осетин: в древние времена здесь совершали жертвоприношения, а сейчас отмечают традиционные религиозные праздники.
Далее отправимся к Сказскому леднику: можем подняться пешком (около 1,5 км) или воспользоваться канатной дорогой — решим на месте. На его вершине посмотрим на большую пушку, которой сбивают снега с вершин, и насладимся пейзажами с высоты. Увидим гору Монах и подышим чистым горным воздухом.
По дороге у нас будет возможность окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг (за доплату). Говорят, что их воды, прогретые до 40 °C, благотворно влияют на здоровье и, конечно, способствуют отдыху и расслаблению.
Ингушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, Вовнушки
В этот день исследуем горную Ингушетию. Проедем мимо Джейрахского и Ассинского ущелий, осмотрим башню Цуровых.
Затем отправимся в село Эрзи к старинному христианскому храму Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединившему в себе черты архитектуры Грузии, Армении и Византии.
Осмотрим уникальный комплекс Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал. Вечером приедем в гостиницу в селе Армхи.
Прогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное время
В первой половине дня прогуляемся по экотропе к Ляжгинскому водопаду в Джейрахском ущелье, который считается крупнейшим в Ингушетии. После обеда — свободное время.
Прогулка по Владикавказу, отъезд
Сегодня вернёмся во Владикавказ. Поднимемся на Осетинскую горку, откуда открывается красивый вид на город. Полюбуемся расположенным наверху храмом Рождества Богородицы и посмотрим на Мемориал Славы.
После — трансфер до вокзала и аэропорта.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в 2-местных номерах по всему маршруту
- Завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 6-й дни
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Все переезды по программе
- Дегустация осетинских пирогов
- Билеты на канатную дорогу на Сказский ледник
- Входные билеты по программе
- Работа гида
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
- Обеды вне программы, ужины
- Посещение термальных источников
- Доплата за 1-местное размещение - 20 400 ₽
- Внимание: стоимость тура со стартом 06.07, 20.07, 03.08, 17.08 - 80 200 ₽