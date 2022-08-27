Этот головокружительный Кавказ: прогулки по Северной Осетии и Ингушетии

Посетить знаковые места двух республик, попробовать осетинские пироги и влюбиться в горы
За одну поездку вы познакомитесь с основными достопримечательностями республик: рассмотрите древние башни и крепости, побываете у шумящих водопадов, прогуляетесь по живописным ущельям и каньонам.

Мы покажем вам уютный и притягательный Владикавказ, угостим ароматными осетинскими пирогами и расскажем о местной культуре и традициях.
5
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: прогулки по Северной Осетии и Ингушетии
Этот головокружительный Кавказ: прогулки по Северной Осетии и Ингушетии
Этот головокружительный Кавказ: прогулки по Северной Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
8
июн22
июн6
июл20
июл3
авг17
авг31
авг
Время начала: 08:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги в основном асфальтированные, часто бывают серпантины, поэтому рекомендуем взять таблетки от укачивания.

Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 40 дней.

Проживание. 4 ночи в гостинице во Владикавказе в 2-местных номерах категории «стандарт» с удобствами; 2 ночи в гостинице в селе Армхи в 2-местных номерах категории «комфорт» с удобствами.

*Фото отелей представлены для примеры, возможно проживание в аналогичных отелях

Если вы едете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для проживания среди туристов группы, но не можем этого гарантировать. Если пара не найдётся, необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят все завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 6-й дни. Дополнительно оплачиваются обеды в 1-й и 7-й дни и ужины.

Транспорт. Комфортный микроавтобус.

Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний, готовых к умеренным физическим нагрузкам и высоте около 2000–3000 метров над уровнем моря. Пройдём в 1-й день — 3 км, во 2-й день — 3 км, в 3-й день — 6 км, в 4-й день — 5 км, в 5-й день — 5 км, в 6-й день — 5 км, в 7-й день — 2 км.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. До 18 лет — только в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Владикавказу

Встречаемся и отправляемся знакомиться с живописной и уютной столицей Северной Осетии-Алании у подножия Кавказских гор. Полюбуемся исторической архитектурой центральных улиц на фоне заснеженных склонов. Пройдёмся по набережной Терека и по Драконьему мосту, прогуляемся по парку им. Косты Хетагурова, который считается самым старым парком на Северном Кавказе. Посмотрим на беседки, искусственные мостики и дом-особняк осетинского барона.

После заселения в гостиницу вас ждёт рассказ гида о местных традициях и культуре.

Прогулка по ВладикавказуПрогулка по ВладикавказуПрогулка по ВладикавказуПрогулка по Владикавказу
2 день

Куртатинское ущелье, Даргавс, селение Цмити

Сегодня утром едем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди зелёных холмов, стремительных водопадов и рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. Попьём водички из прохладного родника и по прогулочному маршруту «Тропа чудес» дойдём до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван. Осмотрим крепость и побываем с экскурсией в Аланском Свято-Успенском мужском монастыре, самом высокогорном в России, являющемся копией храма византийского стиля 10 века.

Затем поедем в Даргавс — некрополь 17 века, в котором сохранились около 100 каменных склепов-башенок. В них до сих пор можно увидеть предметы быта, остатки одежды. В завершение прогуляемся по селению Цмити.

Куртатинское ущелье, Даргавс, селение ЦмитиКуртатинское ущелье, Даргавс, селение ЦмитиКуртатинское ущелье, Даргавс, селение ЦмитиКуртатинское ущелье, Даргавс, селение Цмити
3 день

Река Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадка

Утром направимся к каньону реки Урух. Полюбуемся его высокими отвесными скалами, сложенными известняком, нависающими над бурлящим водоёмом. Затем заедем в высокогорное село и посетим святилище Наны Задалеской.

В селе Фаснал осмотрим руины бельгийской фабрики. Полюбуемся Галиатским водопадом и посмотрим арт-объект «Фандыр» неподалёку. Около села Камунта поднимемся на смотровую площадку с видом на Главный Кавказский хребет.

Река Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадкаРека Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадкаРека Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадкаРека Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадкаРека Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадкаРека Урух, высокогорные сёла, Галиатский водопад и смотровая площадка
4 день

Цейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источники

Позавтракав, направимся в живописное Цейское ущелье. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться скульптурой, установленной прямо в скале. Памятник посвящён Уастырджи (Святому Георгию) — герою осетинской мифологии, покровителю путников и воинов.

Затем посетим святилище Реком — реконструированный памятник деревянного зодчества, сложенный из брёвен местной сосны. Это место силы для осетин: в древние времена здесь совершали жертвоприношения, а сейчас отмечают традиционные религиозные праздники.

Далее отправимся к Сказскому леднику: можем подняться пешком (около 1,5 км) или воспользоваться канатной дорогой — решим на месте. На его вершине посмотрим на большую пушку, которой сбивают снега с вершин, и насладимся пейзажами с высоты. Увидим гору Монах и подышим чистым горным воздухом.

По дороге у нас будет возможность окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг (за доплату). Говорят, что их воды, прогретые до 40 °C, благотворно влияют на здоровье и, конечно, способствуют отдыху и расслаблению.

Цейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источникиЦейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источникиЦейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источникиЦейское ущелье: святилище Реком, Сказский ледник, г. Монах, горячие источники
5 день

Ингушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, Вовнушки

В этот день исследуем горную Ингушетию. Проедем мимо Джейрахского и Ассинского ущелий, осмотрим башню Цуровых.

Затем отправимся в село Эрзи к старинному христианскому храму Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединившему в себе черты архитектуры Грузии, Армении и Византии.

Осмотрим уникальный комплекс Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал. Вечером приедем в гостиницу в селе Армхи.

Ингушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, ВовнушкиИнгушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, ВовнушкиИнгушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, ВовнушкиИнгушетия: Эрзи, Тхаба-Ерды, Вовнушки
6 день

Прогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное время

В первой половине дня прогуляемся по экотропе к Ляжгинскому водопаду в Джейрахском ущелье, который считается крупнейшим в Ингушетии. После обеда — свободное время.

Прогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное времяПрогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное времяПрогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное времяПрогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное времяПрогулка к Ляжгинскому водопаду, свободное время
7 день

Прогулка по Владикавказу, отъезд

Сегодня вернёмся во Владикавказ. Поднимемся на Осетинскую горку, откуда открывается красивый вид на город. Полюбуемся расположенным наверху храмом Рождества Богородицы и посмотрим на Мемориал Славы.

После — трансфер до вокзала и аэропорта.

Прогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъездПрогулка по Владикавказу, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в 2-местных номерах по всему маршруту
  • Завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 6-й дни
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Все переезды по программе
  • Дегустация осетинских пирогов
  • Билеты на канатную дорогу на Сказский ледник
  • Входные билеты по программе
  • Работа гида
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
  • Обеды вне программы, ужины
  • Посещение термальных источников
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 400 ₽
  • Внимание: стоимость тура со стартом 06.07, 20.07, 03.08, 17.08 - 80 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
Завершение: Минеральные Воды, вокзал и аэропорт. Прибытие в аэропорт - около 14:00, обратные билеты можно покупать на рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
27 авг 2022
Как же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — очень красивая и замечательная. Ингушетия — это незабываемо, она очень мне запомнилась и я обязательно вернусь сюда ещё. Немножко понервничала из—за долгого подтверждения тура, но ожидания оправдались. Гиду Светлане огромное спасибо за великолепно проведённое время! Все было супер.
Как же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — оченьКак же удачно я наткнулась на это тур. Это было то что нужно. Осетия — очень

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