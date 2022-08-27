За одну поездку вы познакомитесь с основными достопримечательностями республик: рассмотрите древние башни и крепости, побываете у шумящих водопадов, прогуляетесь по живописным ущельям и каньонам. Мы покажем вам уютный и притягательный Владикавказ, угостим ароматными осетинскими пирогами и расскажем о местной культуре и традициях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги в основном асфальтированные, часто бывают серпантины, поэтому рекомендуем взять таблетки от укачивания.

Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 40 дней.