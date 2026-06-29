Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Хотите увидеть все известные достопримечательности Северной Осетии? Отдохнуть, перезагрузиться и получить яркие эмоции, окунувшись в культуру и налюбовавшись горными видами Алании? Этот тур специально для Вас!

Тур актуален как для компаний, так и для соло-путешественников. Комфортно будет всем!)

Вас ждёт культурная столица Кавказа - город Владикавказ, горы и все популярные места Осетии. А также море новых фото и впечатлений, привалы с потрясающими видами и сваренным на месте кофе в турке, душевная мини-компания из 16 человек, сытное и разнообразное питание - каждое блюдо приготовлено с любовью, комфортное жильё со всеми удобствами, угощение местными напитками 18+, комфортные джипы и минивэны зарубежного производства (Jeep Cherokee, Toyota Alphard и др.). И душевные горцы-гиды, которые сделают Ваш отдых незабываемым.

Мы ценим когда Вы доверяете нам свои праздники и важные события, поэтому поздравляем всех именинников тура с днём рождения, а также помогаем организовать предложение руки и сердца в самых красивых местах!

Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.

Кроме этого, мы с командой готовы:

подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),

предоставить жильё другого формата за доп. оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),

предложить одноместное размещение за доп. оплату (по желанию, не обязательно),

организовать экскурсии в другие направления до/после тура (по республике и не только),

помочь с жильём до/после тура в любом месте,

организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,

помочь добраться до любого другого города после тура.

И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)