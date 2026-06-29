Описание тура
Хотите увидеть все известные достопримечательности Северной Осетии? Отдохнуть, перезагрузиться и получить яркие эмоции, окунувшись в культуру и налюбовавшись горными видами Алании? Этот тур специально для Вас!
Тур актуален как для компаний, так и для соло-путешественников. Комфортно будет всем!)
Вас ждёт культурная столица Кавказа - город Владикавказ, горы и все популярные места Осетии. А также море новых фото и впечатлений, привалы с потрясающими видами и сваренным на месте кофе в турке, душевная мини-компания из 16 человек, сытное и разнообразное питание - каждое блюдо приготовлено с любовью, комфортное жильё со всеми удобствами, угощение местными напитками 18+, комфортные джипы и минивэны зарубежного производства (Jeep Cherokee, Toyota Alphard и др.). И душевные горцы-гиды, которые сделают Ваш отдых незабываемым.
Мы ценим когда Вы доверяете нам свои праздники и важные события, поэтому поздравляем всех именинников тура с днём рождения, а также помогаем организовать предложение руки и сердца в самых красивых местах!
Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.
Кроме этого, мы с командой готовы:
подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),
предоставить жильё другого формата за доп. оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),
предложить одноместное размещение за доп. оплату (по желанию, не обязательно),
организовать экскурсии в другие направления до/после тура (по республике и не только),
помочь с жильём до/после тура в любом месте,
организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,
помочь добраться до любого другого города после тура.
И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
- Уютные привалы с различными напитками, танцами и интересными историями
- Свежесваренный в турке кофе, чай и сладости на фоне гор
- Угощение местными напитками 18+
- Позитивная и очень гостеприимная принимающая команда
- Невероятные виды, которые надолго останутся в памяти
- Яркие снимки и ролики на память о путешествии
- Душевная компания
- Лучшие локации
Программа тура по дням
Знакомство
Локации: Владикавказ - история и современность, национальный ужин.
Встреча: встречаем Вас в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Прилететь рекомендуем рейсами до 14:30, а приехать на поезде до 15:00.
Если приезжаете на авто - подскажу где его можно оставить и на какое место встречи ориентироваться. Приезжаете накануне перед туром - подскажу где можно остановиться и чем заняться до тура. Решили прилететь в аэропорт соседней республики - подскажу как можно добраться до города старта.
Подробное описание
Прилетаем, прибываем, приезжаем во Владикавказ, встречаемся с группой и едем заселяться. Оставляем вещи, приводим себя в порядок и идём знакомиться с городом.
Владикавказ - необычный город, в котором переплелись история и современность, христианство и ислам, вклад разных народов - осетин, русских, немцев и армян. Именно здесь все делают знаменитые фото с трамваем на фоне горных снежных вершин - сможете сделать такие и Вы!)
Во время экскурсии по городу нас ждут:
-лютеранская кирха, суннитская мечеть, армянская церковь и православный храм,
-проспект Мира с особой атмосферой и особняками, завораживающими своей историей,
-связь города с такими знаменитыми фамилиями как Вахтанговы, Ястремские, Булгаков, Плиев, Шаляпин и др.,
-нарты - кто они, как они выглядели и какую роль играют в осетинской культуре
и многое другое.
Познакомившись с городом отправляемся на ужин в национальном стиле. Попробуем знаменитые осетинские пироги (их, кстати, нельзя крутить когда режешь), осетинское безалкогольное пиво, местный аналог фондю и сыр, мясо.
Вкусно поужинав и познакомившись с визитной карточкой осетинской кухни, узнав друг друга с другими участниками группы - отправляемся отдыхать перед новым насыщенным горным днём.
Осетинская классика
Локации: памятник Бодрову, смотровая на ледники Колка и Майли, Даргавс - город мёртвых, арт-объект - буква æ, качели над пропастью, башни Курта и Тага, смотровая на Куртатинском ущелье, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Дзивгисская крепость, Кадаргаванский каньон и арт-объект Зеркальный барс.
Подробное описание
Начинаем свой день с сытного завтрака, и выезжаем в горы смотреть знаменитое "Золотое кольцо" Осетии. Наша первая локация - мемориал, посвящённый съёмочной группе Сергея Бодрова (младшего). Это место хранит память о тех, кто погиб во время съёмок фильма в Кармадонском ущелье из-за неожиданного схода ледника Колка. Далее поедем на смотровую, с которой посмотрим на той самый ледник Колка и ледник Майли, которые впечатляют своими размерами.
Следующая точка нашего путешествия - Даргавс, некрополь, охраняемый ЮНЕСКО. Сложно представить, но основание города мёртвых уходит корнями в 14-й век. Здесь можно встретить как надземные, так и подземные, полуподземные сооружения. Всё это - настоящее Эльдорадо для археологов и любителей истории.
Далее самое лучшее время дня - сытный обед с национальными блюдами. Набираемся сил и едем дальше.
Фото-пауза у знаменитого арт-объекта в виде буквы осетинского алфавита - Æ. Для полного погружения в культуру не только делаем фото в красивой локации, но и учимся произносить этот интересный звук осетинского языка. При желании, конечно) Также останавливаемся для фото у эффектных качель над пропастью.
Башня Курта и Тага - место, овеянное легендой о любви, раскаянии и братстве. Фамильная башня на высоком холме производит впечатление на каждого. Это самое подходящее место чтобы услышать осетинскую легенду и познакомиться со знаменитыми кавказскими башнями. Также здесь смотрим со смотровой на Куртатинское ущелье, которое славится крутыми склонами, старинными башнями и уютными горными деревушками.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Предки осетин приняли христианство ещё в 916 году. Хоть в республике сохранилось немало древних храмов, популярностью пользуется один из самых новых. Он действительно впечатляет, убедимся в этом лично.
Далее у нас Дзивгисская крепость - комплекс наскальных оборонительных сооружений, где сохранилось 6 предпещерных башен. Это уникальное и загадочное место, буквально вросшее в скалы на высоте.
Завершаем день наслаждением видами Кадарваганского каньона, части знаменитого Куртатинского ущелья. Окружённые альпийскими лугами склоны очаровывают, а само место овевают легенды. Расскажем Вам часть из них и найдём арт-объект в виде зеркального барса - символа твёрдой власти и храбрости в Осетии.
Бонус: недалеко отсюда сделаем привал в красивом месте. Сварим кофе в турке и чай из трав прямо на месте, угостим осетинскими напитками 18+. Будем наслаждаться видами и душевной компанией, отдыхать и танцевать.
Возвращаемся домой, самостоятельно ужинаем и отдыхаем. В свободное время можно собраться вместе и продолжить знакомство. Подскажем вам хорошие заведения для ужина под ваши пожелания)
Цейская сказка
Локации: наскальный монумент Уастырджи, арт-объект Рог изобилия, Алагирское и Цейское ущелья, виды Верхнего Мизура, конная прогулка или купание в термальных источниках, Сказский ледник, арт-объект Береги природу, Зарамагское водохранилище на одноимённой ГЭС.
Подробное описание:
Завтракаем и начинаем новый день!
Первая точка на сегодня - памятник Уастырджи, герой нартского эпоса, почитаемый святой, покровитель мужчин. Здесь мы не только восхитимся 28-тонным памятником, у которого только копыта в длину 120 см, но и узнаем больше о национальной вере осетин.
Рог - не просто сувенир, а ритуальный сосуд, испытывающий мужчину во время застолья, возносящий молитву в застолье и поздравляющий молодожён. Также рог - символ богатства и изобилия. Этот сувенир до сих пор почётно вешается на стену, инкрустированный металлом. Увидим арт-объект в виде гигантского рога, подвешенного на скале.
Алагирское, оно же Ардонское ущелье - главная транспортная артерия и исторический центр Осетии. Оно плавно переходит в Цейское ущелье - рекреационный заповедник с ледниками и курортами. Виды ущелий завораживают. Хочется наслаждаться этими видами не переставая.
Верхний Мизур - высокогорный аул-призрак с потрясающими панорамными видами и интересной архитектурой. Здесь также сохранились склепы, остатки сторожевых и оборонительных башен. Посмотрим на это горное село со стороны и полюбуемся открывающимися видами - они ещё никого не оставили равнодушным!
Прерываемся на сытный вкусный обед, и продолжаем наше горное путешествие.
Сказский ледник - один из самых интересных и легкодоступных на Кавказе. Поднимемся к нему по канатной дороге и восхитимся разнообразием форм и цветов. Кстати, он второй по величине в Осетии!
Далее, на выбор, за доп оплату:
-посещение термального курорта Бирагзанг. Здесь три бассейна с водой температурой около 40 градусов. Целебные свойства минеральных источников оказывают позитивное влияние на человека. Важно что больше 40 мин находиться в воде не рекомендовано. Горные пейзажи вокруг добавят приятных эмоций этому небольшому спа-ритуалу;
-конная прогулка. Лёгкая поездка верхом, которая подойдёт даже новичкам. Взаимодействие с лошадьми, особенно такими спокойными, всегда позитивно влияет на человека. Не зря иппотерапия набирает сегодня популярность. А прекрасные виды в пути только добавят эмоций прогулке.
Если Вы не хотите ни в источники, ни на конную прогулку - можно просто насладиться шикарными видами и порелаксировать на природе.
Водохранилище Зарамагской ГЭС - одно из самых масштабных инженерных сооружений республики среди гор Кавказского хребта. Оно поражает своим величием. Обязательно остановимся и посмотрим на него.
Арт-объект Береги природу, он же Руки или Природа в наших руках - прекрасное напоминание и место для фото.
Возвращаемся домой, самостоятельно ужинаем и отдыхаем. В свободное время можно собраться вместе и продолжить знакомство. Подскажем вам хорошие заведения для ужина под ваши пожелания)
Невероятная Дигория
Локации: каньон Ахсинта, пещера-дзуар - дом-музей Задалески Нана, Фаснал и руины Бельгийской фабрики, арт-объект Осетинская скрипка (Хъисын фандыр), Камунта - одно из самых высокогорных сёл Осетии, аул Галиат, Саварофцаг, арт-объект Танец с кинжалами и Верхний Згид, Садон - шахтёрский посёлок - место съёмок клипа "Yamakasi" дуэта MiyaGi-Эндшпиль
Подробное описание:
Набираемся сил на завтраке, и выдвигаемся навстречу новым приключениям!
Сегодня мы выезжаем в горную Дигорию, и путь наш лежит через "Ворота Дигории" - каньон Ахсинта, образовавшийся благодаря упрямому течению реки. Здесь мы встретим источники, превращающиеся в водопады и Чёртов мост через каньон. А в добрый путь нас проводит скульптура Святого Георгия (или Уастырджи).
Задалески Нана - легендарная женщина, взявшая на себя заботу о спасении осетинского народа в непростое время. Не будем пересказывать всю историю здесь, но обязательно расскажем её лично в её доме-музее, ставшем сегодня важным и почитаемым местом.
Фаснал, казалось бы, обычное село, но внимание всех, проезжающих мимо, привлекают огромные стены без крыши на краю села. Это бельгийская горно-обогатительная фабрика. Горы Алании богаты различными рудами и металлами, что привлекло бельгийских промышленников в 19 веке.
По пути останавливаемся у Галиатского водопада, рядом с которым установлен арт-объект (да-да, в Осетии их много), посвящённый национальному музыкальному инструменту осетин - смычковому инструменту с 3 струнами, напоминающему скрипку. А насколько сильно он похож или не похож на скрипку - вы уже решите сами)
Камунта - высокогорное село 13 века. Здесь обязательно нужно остановиться чтобы насладиться как природными видами, так и архитектурными.
Далее нас ждёт Галиат - село, часто сравнимое с инским Мачу-Пикчу. Эта горная осетинская жемчужина привлекает атмосферой древности и уединения - время здесь будто остановилось. Хотя когда-то здесь проходил великий Шёлковый путь!
Вкусно обедаем высоко в горах, и с новыми силами продолжаем покорение гор.
Чтобы увидеть следующие локации преодолеваем перевал Саварофцаг - это целых 2500 м над уровнем моря. Останавливаемся у Танца с кинжалами в Верхнем Згиде - арт-объекта, посвящённого мастерству танца, фехтования и акробатики. Исполнить такой элемент мог далеко не каждый джигит! Наслаждаемся видами, они здесь также невероятны, как и этот элемент осетинского танца
Садон - шахтёрский аул-призрак с европейской архитектурой и постапокалиптических духом. Когда-то это поселение было известно во всей Осетии, но сегодня жизни почти нет. Здесь известный дуэт MiyaGi-Эндшпиль снимали свой клип Yamakasi.
Возвращаемся домой, самостоятельно ужинаем и отдыхаем. В свободное время можно собраться вместе и продолжить знакомство. Подскажем вам хорошие заведения для ужина под ваши пожелания)
Мидаграбинская долина
Локации: Тагаурское (Кобанское) ущелье, бывший лагерь Кахтисар, арт-объект Колесо Балсага, Мидаграбинские водопады, озеро Мияги, арт-объект Скифский акинак.
Подробное описание:
Завтракаем и собираем вещи, выселяемся.
Выдвигаемся в горы и едем в Тагаурское ущелье. Его также называют Кобанским. Когда-то здесь была тур база Кахтийсар, сегодня она заброшена. Поднимаемся на смотровую с невероятными видами, проезжая по захватывающему дух серпантину со спиленными горами и разнообразными граффити. Наслаждаемся видами
Останавливаемся у арт-объекта Колесо Балсага, посвящённому всесокрушающему колесу из осетинского нартского эпоса.
Продолжаем прогулкой в долине Мидаграбинских водопадов - их тут больше 40! Среди них и мелкие, и крупные каскадные, сезонные и постоянные. Звук падающей воды разносится вокруг эхом на десятки метров.
Обедаем и продолжаем
Озеро Мияги, оно же Мидаграбинское озеро, известно своими пейзажами и клипом на трек "Silhouette" дуэта MiyaGi-Эндшпиль. Обязательно сделаем здесь кадры и ролики на память.
Арт-объект Скифский акинак - традиционное оружие скифских воинов: изначально длинный кинжал, превратившийся позже в меч, воткнутый в камень.
На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи!
Проводы: завершится наше путешествие около 18:00, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо - в аэропорт, на вокзал либо к местам размещения во Владикавказе для самостоятельного продолжения отдыха. Если нужно, я помогу подобрать гостиницу для отдыха после тура. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20, билеты на поезд начиная с 19:00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-водителей с комфортными авто - джипы и минивэны зарубежного производства (Jeep Cherokee, Toyota Alphard и др.)
- Сопровождение на локациях и помощь в получении классных снимков, съёмке роликов
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Помощь в приобретении сувениров
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание (1 день - ужин 2 день - завтрак и обед 3 день - завтрак и обед 4 день - завтрак и обед 5 день - завтрак и обед). Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить. На ужины подскажем классные заведения под пожелания каждого
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местными напитками 18+
- Проживание в номерах/квартирах со всеми удобствами, доступны 2/3/4-х местные варианты. Также возможно одноместное за доп. оплату (см. доп. услуги)
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Владикавказа
- Моя личная поддержка на всех этапах начиная с выбора тура. Ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Осетии, не только на время тура
Что не входит в цену
- Билеты до/из Владикавказа
- Жильё и досуг до/после тура
- Личные траты - сувениры, алкоголь и пр
- Канатная дорога в Цее - 1000 р/чел
- Развлечения по желанию: конная прогулка 2000 р/чел, купание в источниках 500 р/чел, полёт на параплане 7000 р/чел и др
- Одноместное размещение при желании (туристов, приехавших без компании, селим вместе по полу, но если хотите жить без подселения - нужно выбрать доп услугу)
- Атрибуты для фото на локациях - платья со шлейфом, национальные костюмы, «аренда» качелей и пр
О чём нужно знать до поездки
По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще).
Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов. Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения.
Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Северную Осетию - Аланию. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур.
Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народу Северной Осетии - Алании, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Изучение памятки, которая отправляется после брони тура. Сбор вещей по рекомендации (ничего специального не нужно, только базовые рекомендации)
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.
- Связь с организаторами и группой в Вотсапе.