Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Путешествие будет проходить в малой группе — всего 4 человека, можно собраться своей компанией и останавливаться там, где захочется.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в один из дней программы нас ждут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Проживание. Отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. Размещение двухместное. Все номера оборудованы двухместными кроватями King и Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес зал и банный комплекс.
Питание. В программу включены 3 завтрака в отеле по системе «шведский стол» и 4 обеда. В первый день будет мастер-класс по осетинским пирогам.
Программа тура по дням
Осетинские пироги, вино и прогулки по Владикавказу
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа до 14 часов и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги в ресторане Фермер. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерний отдых. Нагулявшись, заселимся в новый корпус четырехзвездочного отеля «Владикавказ». У вас будет свободное время для отдыха, а вечером мы можем забронировать для вас столик в ресторане Куырой в пешей доступности от отеля. Ресторан расположен в историческом здании, там очень уютно, и по вечерам играет живая музыка. А еще сегодня вас будет ждать приятный подарок — бутылка вина с винодельни Константина Дзитоева.
Цейское ущелье и термальные источники
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Сделаем остановку возле памятника Уастырджи, который будто выпрыгивает из скалы.
Канатная дорога. Цейское ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса. После этого пообедаем в кафе отеля «Вертикаль».
Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет.
Осетинская пивоварня, Аланский вечер или Филармония. Вечером вернемся в отель во Владикавказе и отдохнем после такого насыщенного дня. Мы можем забронировать вам столик в ресторане «Груша» с вкусной местной едой или отвезти на осетинскую пивоварню (за дополнительную плату). Также можно добавить культурную программу: сходить в местную Филармонию (это филиал Мариинского театра) или посетить шоу «Аланский вечер» с песнями и плясками (проводится не во все даты – нужно уточнять).
Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис и Кадаргаванский каньон
Центр горной Осетии. Сегодня нас ждет большое путешествие по Куратинскому ущелью. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Скальная крепость, тропа чудес и древние руины. Пройдем по «тропе чудес» каньона Кадаргаван, увидим необычную скальную крепость Дзивгис 13-14 века, а затем погуляем по осетинскому селению Цмыти — это настоящий памятник средневековья, сохранивший атмосферу прошлого. Потом пообедаем в кафе или на природе и отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.
Лавочка счастья. Преодолеем Архонский перевал и окажемся совсем близко к облакам. Там у нас будет остановка, где можно сфотографироваться на лавочке Счастья и загадать желание — отсюда открывается фантастический вид на горы. С высоты смотровой площадки вы увидите ТрансКавказскую автомагистраль, а потом по дороге полюбуетесь видом старинных селений Цамад, Дагом и Урсдонской скальной крепости.
Вечером вернемся в гостиницу и отдохнем.
Гизельдонское ущелье, город мертвых Даргавс и Мидаграбинские водопады
Граффити на скалах и перевал Кахтисар. После завтрака в отеле едем в Гизельдонское ущелье, где посмотрим горную гидроэлектростанцию. Вы преодолеете скалистый перевал Кахтисар и узнаете, почему это место называли дорогой жизни. Здесь есть необычные граффити на срезах доломитовых скал — редкий случай, когда рисунки не портят природу, а наоборот подчеркивают ее красоту и рассказывают об истории этих мест.
Город мертвых. Обязательно посетим самое загадочное место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, а сейчас в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Водопады. Отправимся на Мидаграбинские водопады (водопады доступны только в период полноводности — ориентировочно с июня по сентябрь). Тропинка идет по камням, обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.
Заброшенный курорт. Пообедаем, а затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова-младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Крылатые качели. Налюбовавшись горами, поедем во Владикавказ. По пути остановимся в красивом месте с панорамным видом и качелями над обрывом. Вы можете покататься, почувствовать себя будто летящая над горами птица и сделать эффектные фотографии.
Мы отвезем вас в аэропорт или ж/д вокзал к вечерним рейсам. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-х местных номерах отеля DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (будущий Хилтон, отель 2021 г) - стоимость дана при двухместном размещении
- Бутылка вина в подарок
Что не входит в цену
- Одноместное размещение - доплата по запросу
- Размещение в улучшенном номере или номере люкс
- Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., термальный комплекс - 300 руб. / чел., канатная дорога в Цее - 400 руб. / чел