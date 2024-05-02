Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Сделаем остановку возле памятника Уастырджи, который будто выпрыгивает из скалы.

Канатная дорога. Цейское ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты, увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса. После этого пообедаем в кафе отеля «Вертикаль».

Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Вы узнаете, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.

Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.

Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет.

Осетинская пивоварня, Аланский вечер или Филармония. Вечером вернемся в отель во Владикавказе и отдохнем после такого насыщенного дня. Мы можем забронировать вам столик в ресторане «Груша» с вкусной местной едой или отвезти на осетинскую пивоварню (за дополнительную плату). Также можно добавить культурную программу: сходить в местную Филармонию (это филиал Мариинского театра) или посетить шоу «Аланский вечер» с песнями и плясками (проводится не во все даты – нужно уточнять).