6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает:• Посещение Свято-Богоявленского мужского монастыря. Мужского и женского во имя Иоанна Милостевого монастырей, церкви во имя иконы Владимирской Божьей Матери;
Осмотр экспозиции «Искусство Мстёры»
Вы увидите древние работы мстёрских иконописцев и резчиков по дереву. Жемчужины коллекции — скульптурное изображение «Христос в терновом венце» и горельеф головы Иоанна Крестителя. «Лаковая» экспозиция музея — уникальная коллекция миниатюрной живописи основоположников мстёрской лаковой миниатюры.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт
Входные билеты в музей
Демонстрационные мастер-классы в экспозиции музея:
по лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстерской черно-лаковый узор»
по художественной вышивке «Волшебница игла».
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.