6 отзывов оставили туристы

Гиды В. – Гид из Владимира

Отправляемся в поселок Мстрёра, знаменитый уникальными изделиями народного творчества.



Здесь жили великие мастера.



Иконописцы, вышивальщицы, мастера чеканки, гравировке и скани.



Город 🏙️ был знаменит на всю Русь своими уникальными товарами.



Вместе рассмотрим шедевры народных промыслов и узнаем, чем еще знаменита Мстёра.