6 отзывов оставили туристы

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Мстёра — край великих иконописцев

5
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Отправляемся в поселок Мстрёра, знаменитый уникальными изделиями народного творчества.

Здесь жили великие мастера.

Иконописцы, вышивальщицы, мастера чеканки, гравировке и скани.

Город 🏙️ был знаменит на всю Русь своими уникальными товарами.

Вместе рассмотрим шедевры народных промыслов и узнаем, чем еще знаменита Мстёра.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Мстёра — край великих иконописцев
Мстёра — край великих иконописцев
Что вас ожидает:• Посещение Свято-Богоявленского мужского монастыря. Мужского и женского во имя Иоанна Милостевого монастырей, церкви во имя иконы Владимирской Божьей Матери;
  • Осмотр экспозиции «Искусство Мстёры»
  • Вы увидите древние работы мстёрских иконописцев и резчиков по дереву. Жемчужины коллекции — скульптурное изображение «Христос в терновом венце» и горельеф головы Иоанна Крестителя. «Лаковая» экспозиция музея — уникальная коллекция миниатюрной живописи основоположников мстёрской лаковой миниатюры.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей
  • Демонстрационные мастер-классы в экспозиции музея:
  • по лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстерской черно-лаковый узор»
  • по художественной вышивке «Волшебница игла».
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с гидом
Мстёра — край великих иконописцев
Мстёра — край великих иконописцев
Мстёра — край великих иконописцев
Мстёра — край великих иконописцев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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