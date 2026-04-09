Пешеходная экскурсия по древнему Владимиру — столице великих князей Руси.
Вы увидите памятники XII–XIII веков, узнаете о правителях города и пройдёте по историческому центру, включённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Город, где формировалась власть Северо-Восточной Руси
Эта экскурсия посвящена Владимиру XII–XIII веков — эпохе, когда город стал политическим и духовным центром Руси. Именно здесь правили Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и Александр Ярославич Невский, определившие ход русской истории. Прогулка по историческому центру позволит увидеть Владимир таким, каким его задумывали великие князья — городом власти, веры и символов. Вы пройдёте по пространству, где сохранились подлинные памятники домонгольской Руси, услышите достоверные исторические факты и городские легенды, а также узнаете, почему именно владимирские храмы и укрепления вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Княжеский Владимир и его символы
Маршрут начинается у Золотых ворот — одного из главных символов города и выдающегося памятника оборонного зодчества XII века. Эти ворота были парадным въездом в столицу и демонстрировали могущество княжеской власти. Далее прогулка продолжится по Георгиевской улице — пешеходной зоне в древней части Владимира, где вы почувствуете масштаб средневекового города и узнаете о его планировке времён расцвета княжества.
Соборы — летопись в камне
На Соборной площади — историческом ядре города — сосредоточены главные архитектурные доминанты Владимира. Здесь вы увидите Успенский собор, в котором великие князья венчались на княжение. Этот храм был духовным центром всей Северо-Восточной Руси и образцом для последующего храмового строительства. Рядом расположен Дмитриевский собор — выдающийся памятник белокаменного зодчества, который часто называют «поэмой в камне». Его резной декор наполнен символами, библейскими образами и отражает представления средневекового мира о власти и божественном порядке.
Память о князе-защитнике
Завершает маршрут Рождественский монастырь — место, напрямую связанное с именем Александра Невского. Здесь находилась его усыпальница, и именно с этим пространством связана память о князе как о государственном деятеле, полководце и защитнике Руси. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Георгиевская улица
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Рождественский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворянская улица, 4
Завершение: Рождественский монастырь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
9 апр 2026
Экскурсия очень понравилась! Рассказали подробно, вплоть до мелочей! Спасибо большое!
