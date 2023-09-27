3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля. Его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

16:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.