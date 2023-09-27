Новый год во Владимире

5
3 отзыва
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Новый год — замечательное время для путешествий! В туре по двум городам Золотого кольца Вы прекрасно проведете время благодаря насыщенной программе и посещению самых ярких достопримечательностей Владимира и Суздаля.

Вас ждут празднование Нового года в компании единомышленников и прогулки по нарядным зимним городам, величественные храмы и музеи, экспозиции которых Вам запомнятся.
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Новый год во Владимире
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Веселый Новый год
Веселый Новый год
Отпразднуете Новый год в приятной компании в чудесном городе Владимире
Золотые ворота
Золотые ворота
Увидите своими глазами знаменитый памятник военно-инженерного и архитектурного искусства Древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России
Дегустация медовухи
Дегустация медовухи
Попробуете исконно русские напитки, которые сможете приобрести и увезти домой, чтобы порадовать ими близких

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года

10:45 Сбор группы в Москве, ст. метро Комсомольская, в здании Ленинградского вокзала, на первом этаже у лифта.

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа. Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства Древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Прибытие в гостиницу AMAKS «Золотое Кольцо».

Размещение, подготовка к встрече нового года.

Собираемся на праздничный новогодний ужин.

Красочная праздничная программа «Провожаем старый год, слушаем Президента, бой курантов, встречаем Новый год!».

Поздравления, веселые конкурсы, дискотека, шоу-программа.

Алкоголь в стоимость банкета не входит. Можно принести свой (обязательно наличие чека).

Прибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового годаПрибытие, экскурсия по Владимиру, празднование Нового года
2 день

Развлечения на территории гостиницы, праздничный ужин

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободное время и развлечения на территории гостиницы.

Обед «шведский стол».

Продолжение праздничных гуляний с анимационной программой на территории гостиницы.

Праздничный ужин.

Развлечения на территории гостиницы, праздничный ужинРазвлечения на территории гостиницы, праздничный ужинРазвлечения на территории гостиницы, праздничный ужин
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля. Его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Свободное время.

16:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “АМАКС ”Золотое кольцо" в г. Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт31 90036 900
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1 500 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель "AMAKS"Золотое кольцо"

2 ночи

Отель “АМАКС ”Золотое кольцо" — крупнейший отель города, занимает 15-этажное здание во Владимире.

В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.

Все номера отеля “AMAКС ”Золотое кольцо" оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты.

Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол».

На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике.

В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.

Поездка от отеля «АМАКС Золотое кольцо» до железнодорожного вокзала Владимира занимает 10 минут.

Неподалеку находятся стадион «Торпедо», исторический Успенский собор и красивые белокаменные памятники Владимира и Суздаля.

Отель "AMAKS"Золотое кольцо"Отель "AMAKS"Золотое кольцо"Отель "AMAKS"Золотое кольцо"Отель "AMAKS"Золотое кольцо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 31.12.23 по 02.01.24
  • Новогодний банкет с шоу-программой 31.12 (для детей до 14 лет – детский банкет)
  • Завтрак "шведский стол" 1.01 и 2.01
  • Обеды 31.12, 1.01 и 2.01
  • Праздничный ужин 1.01
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе 31.12 и 2.01
  • Транспортное обслуживание по программе31.12 и 2.01
  • Выбор мест в автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкоголь на новогоднем банкете (можно принести свой, обязательно наличие чека)
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?
Скидка для детей до 10 лет при размещении на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1 500 рублей.
Скидка для детей до 14 лет при размещении на основном месте – 400 рублей.
Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Маме очень понравилась поездка. Спасибо организаторам.
М
25 сен 2023
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких проблем. Благодарность гиду Сергею, водителям автобуса, и организаторам тура.
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких
О
24 сен 2023
Спасибо организатору!

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