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Авторский тур
3 дня
Новый год во Владимире
«Новый год — замечательное время для путешествий»
31 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
«Приглашаем вас в красивейший новогодний тур по городам Золотого кольца»
3 янв в 10:00
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Открывайте с нами чудеса истории и волшебство Нового года»
31 дек в 10:00
от 16 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, погрузившись в мир белокаменных соборов и архитектурных шедевров XII века во Владимире, посетим Суздаль и окунемся в древнерусскую атмосферу, отведаем местные вкусности и встретим Новый год»
31 дек в 10:00
от 37 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрена22 января 2024Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
- ССемыкин21 января 2024Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- ТТкачева16 января 2024Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
- ТТкачева16 января 2024Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
- ЕЕкатерина11 января 2024Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
- ККапуста11 января 2024Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
- ЕЕлена11 января 2024Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур во Владимире в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 16 900 до 37 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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