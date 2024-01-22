Туры на новогодние праздники 2024 во Владимире

Найдено 4 тура в категории «Новогодние туры 2024» во Владимире, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год во Владимире
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире
«Новый год — замечательное время для путешествий»
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва
«Приглашаем вас в красивейший новогодний тур по городам Золотого кольца»
3 янв в 10:00
от 21 900 за человека
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Открывайте с нами чудеса истории и волшебство Нового года»
31 дек в 10:00
от 16 900 за человека
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени, погрузившись в мир белокаменных соборов и архитектурных шедевров XII века во Владимире, посетим Суздаль и окунемся в древнерусскую атмосферу, отведаем местные вкусности и встретим Новый год»
31 дек в 10:00
от 37 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
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    были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новый год во Владимире. Города Золотого кольца и зимние чудеса
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Хорошо провели время в новогодние праздники, и морозы не помешали, дни были солнечные, получили массу впечатлений познавая историю России, а
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    не поглощая новогодние салаты. Особая благодарность нашему сопровождающему гиду Илье! Ненавязчиво рассказал, показал, фотографировал, сопровождая нашу разновозрастных группу. Без потерь, живые и здоровые вернулись домой. Сижу на февраль выбираю тур. Нам понравилось.

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
    Очень хорошая экскурсия по Владимиру - показали как обязательные туристические объекты - Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота (сейчас на
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    реставрации, увы), так и необычные небольшие достопримечательности, которые часто можно увидеть только во время самостоятельных прогулок. ГРК "Русская деревня" выше всяких похвал: аниматоры молодцы, Новый год весёлый и душевный. Суздаля было очень мало, но снижать оценку за это не буду, так как в целом всё понравилось.

  • К
    Капуста
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута "Барские забавы", который проходил с 3-5 января 2024 года по городам Золотого кольца. Интересная
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    программа, эрудированные экскурсоводы по всему путешествию, замечательный гид Илья Лавров. Всё было продумано и предусмотрено. Не смотря на морозную погоду впечатления от поездки остались самые тёплые! Большое спасибо!!!

    Выражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года поВыражаю благодарность организаторам и вдохновителям маршрута &quot;Барские забавы&quot;, который проходил с 3-5 января 2024 года по
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Новогодние барские забавы в городах Золотого кольца
    Впечатления хорошие, несмотря на морозы. Все понравилось. Гид Илья очень внимательный, заботливый и интересно все рассказывал. Подпортило впечатление экскурсовод во Владимире. Опоздала минут на 40 и потом бегом по Европе. Люди постарше не успевали.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Новогодние туры 2024»

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  4. Новый год во Владимире. Новогодние приключения в сердце Золотого Кольца
Какие места ещё посмотреть во Владимире
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
Сколько стоит тур во Владимире в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 4 тура от 16 900 до 37 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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