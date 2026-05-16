Братья Столетовы проявили себя в науке, военном деле и торговле — и оставили после себя богатое наследие.
Их дом-музей находится в сохранившемся флигеле усадьбы: здесь вы познакомитесь с историей старинного владимирского рода Столетовых и ощутите атмосферу губернского города. Я расскажу вам о традиционном укладе жизни купеческой семьи и ярких хозяевах особняка.
Описание экскурсии
Братья Столетовы оставили заметный след в истории России:
- генерал от инфантерии Николай Григорьевич командовал болгарским ополчением в годы русско-турецкой войны 1877–1878
- Александр Григорьевич был профессором Московского университета и исследовал фотоэффект
- Дмитрий Григорьевич — генерал-майор артиллерии, участник сербско-турецкой войны 1876 года и русско-турецкой войны 1877–1878
- Василий Григорьевич — успешный владимирский купец и благотворитель
Вы побываете в их доме — это образец городской усадьбы конца 19 — начала 20 века. Услышите семейные истории дореволюционной России. Заглянете в научную лабораторию и выясните, чем прославились ученики Александра Столетова.
А ещё узнаете, как:
- были связаны братья Столетовы с городом Владимиром
- познакомились Николай Столетов и Лев Толстой
- подружились два земляка — учёный Александр Столетов и композитор Сергей Танеев
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно, до 14 лет — 150 ₽, учащиеся и студенты — 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома-музея Столетовых
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Екатерина — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Екатерина, и сегодня я буду вашим экскурсоводом! Так я обычно начинаю свою экскурсию. Я — аттестованный экскурсовод Владимирской области и аккредитованный частный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Моё основное направление
