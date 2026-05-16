Братья Столетовы проявили себя в науке, военном деле и торговле — и оставили после себя богатое наследие. Их дом-музей находится в сохранившемся флигеле усадьбы: здесь вы познакомитесь с историей старинного владимирского рода Столетовых и ощутите атмосферу губернского города. Я расскажу вам о традиционном укладе жизни купеческой семьи и ярких хозяевах особняка.

Описание экскурсии

Братья Столетовы оставили заметный след в истории России:

генерал от инфантерии Николай Григорьевич командовал болгарским ополчением в годы русско-турецкой войны 1877–1878

Александр Григорьевич был профессором Московского университета и исследовал фотоэффект

Дмитрий Григорьевич — генерал-майор артиллерии, участник сербско-турецкой войны 1876 года и русско-турецкой войны 1877–1878

Василий Григорьевич — успешный владимирский купец и благотворитель

Вы побываете в их доме — это образец городской усадьбы конца 19 — начала 20 века. Услышите семейные истории дореволюционной России. Заглянете в научную лабораторию и выясните, чем прославились ученики Александра Столетова.

А ещё узнаете, как:

были связаны братья Столетовы с городом Владимиром

познакомились Николай Столетов и Лев Толстой

подружились два земляка — учёный Александр Столетов и композитор Сергей Танеев

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно, до 14 лет — 150 ₽, учащиеся и студенты — 250 ₽