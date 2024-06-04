Музеи и искусство Владимира

Найдено 9 экскурсий в категории «Музеи» во Владимире, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Также мы можем посетить следующие музеи
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Порекомендую, где купить лучшие сувениры и в какие музеи сходить в свободное время»
4 700 за всё до 5 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
«Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи: Исторический музей — 180 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
«Музей Ложки Кроме прогулки по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города мы посетим — Музей Ложки, в котором представлена крупнейшая в России экспозиция ложек»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому Владимиру: от Рублева до хрусталя
Погрузитесь в мир древнего Владимира: исторические сокровища, архитектурные шедевры и уникальные фрески ждут вас
Начало: Большая Московская, 43
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 875 за всё до 5 чел.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Начало: По согласованию с гидом
«В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
«Входные билеты не включены в стоимость (оплачиваются наличными в музеях
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
    Отличный музей варенья! Маленький, но экскурсия очень интересная!!! Отличная дегустация!!! Экскурсия по центру 2 часа. Все спокойно посмотрели. Спасибо
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
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    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Здравствуй, Владимир
    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный рассказчик, дала много интересного
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    материала, показывала много интересных точек для фото, показала и рассказала так, что в голове удивительно, но многое отложилось)) Никуда не бежали, как в групповых экскурсиях, всё было комфортно, отлично. Могу смело рекомендовать

    Так как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличныйТак как это была первая экскурсия во Владимир, то решили посмотреть его с экскурсоводом. Дарья отличный
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Здравствуй, Владимир
    Экскурсия с Дарьей была просто великолепна! Никакого сухого и заученного материала, вся экскурсия очень живая, нестандартные локации и ракурсы, по
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    пути маршрута Дарья показала все интересные музейчики, лавочки и магазины, куда мы смогли вернуться после экскурсии. Наша компания была сильно разновозрастная (от 10 до 65 лет), но все остались довольны.

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    В ноябре 2023 н посетили с мужем экскурсию по г Владимиру с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, было очень интересно и познавательно,большое спасибо Марине!
  • К
    Катерина
    3 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие от экскурсии. Спасибо за насыщенный день, создание комфортных условий при любой погоде, а так же отдельное спасибо за грамотную речь и шикарную дикцию!
    Сергей- прекрасный знаток истории, Профессионал, удивительный рассказчик - эмоциональный, безмерно любящий свое дело. Получили невероятное удовольствие
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
    Добрый день! Экскурсия была хорошая, видно сразу что гид любит свой город и свою работу! Рассказывает интересно, детально, много дат,
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    много событий, но дети откровенно скучали (10, 12 и 14 лет). Экскурсия рассчитана скорее на взрослых! Маршрут построен отлично, все места с прекрасными видами посетите, исторические памятники увидите. Единственное что мы не поняли почему экскурсию рекламируют с посещением двух музеев…. про них мы вспомнили когда уже распрощались с гидом. Т. е. музеи в экскурсию не входят. Ни кто вас туда не проводит и ни чего не расскажет. Это самостоятельное посещение. В музей ложек мы не ходили, а вот роспись пряников посетили, т. к. заранее были куплены билеты по рекомендации организатора которая сообщила что день в день билетов может не быть. В общем это обычная двух часовая экскурсия, музеи самостоятельно по желанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Прошлое и настоящее Владимира
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  3. Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
  4. Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
  5. А если не хочется мёрзнуть
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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