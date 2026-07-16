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Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея

Увидеть «визитные карточки» города, оценить коллекцию старинных ложек и посетить музей Пряника
Владимир запомнится вам Золотыми воротами, древними храмами и живописными панорамными площадками. Вы погуляете по историческому центру, затем посетите два интересных музея: Ложки и Пряника. Увидите тысячи старинных ложек и пряники из разных стран. А если пожелаете, поучаствуете в мастер-классе по росписи выпечки глазурью.
4.5
14 отзывов
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея

Описание экскурсии

Владимир: путешествие во времени (2 ч, с гидом)
Вы пройдете по древнейшим улицам Владимира: Большой Московской и Георгиевской. Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле. Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский кафедральный собор — и старинную Соборную площадь. Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города.

Музеи Ложки и Пряника (1 ч 45 мин, самостоятельное посещение)
Вы увидите крупнейшую экспозицию старинных ложек в стране. Раскроете секреты их изготовления и услышите связанные с ними истории. А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран. По желанию, также примете участие в мастер-классе по росписи выпечки глазурью и попробуете царский печатный пряник, рецепт которого был создан более 300 лет назад.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей Ложки — 300 ₽ взрослые, 150 ₽ дети, мастер-класс в музее Пряника — от 700 ₽ с чел. (в зависимости от программы)
  • Посещение музеев по желанию, без сопровождения гида
  • Экскурсии в музеях проводятся штатным сотрудником в составе сборной группы

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 23663 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
4
3
2
1
1
Александра
экскурсия интересная, емкая. Рекомендую
экскурсия интересная, емкая. Рекомендую
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М
Посещаю Владимир не в первый раз и всё равно гид Елена смогла удивить и поведать много нового и донести это в интересной детям и взрослым форме. Экскурсия насыщенная, но в то же время спокойная и размеренная. Огромное спасибо за массу впечателений❤️❤️❤️
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Наталья
Сама экскурсия и экскурсовод Алексей вполне понравились. Алексей всячески старался развлечь детей загадками и байками, что ему вполне удалось. Однако по описанию экскурсии мы поняли так, что музеи пряника и
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ложки входят в основную программу (мастер-класс за отдельную плату), а по факту они идут отдельно: экскурсия закончилась, гид с нами попрощался (проводил до музея пряника:), и дальше мы уже сами пошли в музеи. В целом, это даже удачно получилось, потому что музея пряника нам хватило, и в музей ложки мы уже не пошли. Просто хотелось бы более четкого описания экскурсии.

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Гамотин
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города. Было настолько интересно, что время пролетело незаметно. Выражаем Ирине огромную благодарность за великолепное сопровождение в нашем путешествии!
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
Наша первая прогулка по Владимиру прошла в сопровождении замечательной Ирины, которая погрузила нас в историю города.
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Е
Добрый день, экскурсия понравилась, особенно музей пряника, приятные ведущие, интересно рассказали об истории пряников. Обзор по Владимиру тоже понравился, но на улице было холодно, и через полтора часа Прогулки по
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Владимиру мы замерзли. .) поэтому в музей ложки уже не пошли, отправились в гостиницу отогреваться. . Думаю, что такие экскурсии получаются удачнее, когда на улице тепло))) также хочется отметить, что в обзорную экскурсию можно включить посещение одного из соборов, по возможности(то есть побывать внутри)..

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А
Прекрасный гид Алексей рассказал нашей компании о Владимире интересно и весело. Отдельная благодарность за учет наших пожеланий.
Рекомендую!
Единственный необычный момент это посещение музеев. По сути их вы посещаете отдельно и самостоятельно. Они тоже заслуживают внимания и интересны, но их посещение можно спланировать самостоятельно и в любое именно вам удобное время без привязки к экскурсии.
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