Владимир запомнится вам Золотыми воротами, древними храмами и живописными панорамными площадками. Вы погуляете по историческому центру, затем посетите два интересных музея: Ложки и Пряника. Увидите тысячи старинных ложек и пряники из разных стран. А если пожелаете, поучаствуете в мастер-классе по росписи выпечки глазурью.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Владимир: путешествие во времени (2 ч, с гидом)

Вы пройдете по древнейшим улицам Владимира: Большой Московской и Георгиевской. Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле. Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский кафедральный собор — и старинную Соборную площадь. Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города.

Музеи Ложки и Пряника (1 ч 45 мин, самостоятельное посещение)

Вы увидите крупнейшую экспозицию старинных ложек в стране. Раскроете секреты их изготовления и услышите связанные с ними истории. А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран. По желанию, также примете участие в мастер-классе по росписи выпечки глазурью и попробуете царский печатный пряник, рецепт которого был создан более 300 лет назад.

Организационные детали