Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея

Увидеть «визитные карточки» города, оценить коллекцию старинных ложек и посетить музей Пряника

Владимир запомнится вам Золотыми воротами, древними храмами и живописными панорамными площадками. Вы погуляете по историческому центру, затем посетите два интересных музея: Ложки и Пряника. Увидите тысячи старинных ложек и пряники из разных стран. А если пожелаете, поучаствуете в мастер-классе по росписи выпечки глазурью.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
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Описание

Что вас ожидает

Владимир: путешествие во времени

Вы пройдете по древнейшим улицам Владимира: Большой Московской и Георгиевской. Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле. Осмотрите главный храм Руси XII века — Успенский кафедральный собор — и старинную Соборную площадь. Кроме того, подниметесь на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама города.

Музеи Ложки и Пряника

Вы увидите крупнейшую экспозицию старинных ложек в стране. Раскроете секреты их изготовления и услышите связанные с ними истории. А в музее Пряника познакомитесь с его видами и рецептами из разных стран. По желанию, также примете участие в мастер-классе по росписи выпечки глазурью и попробуете царский печатный пряник, рецепт которого был создан более 300 лет назад.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей Ложки — 250 руб. взрослые, 100 руб. дети, мастер-класс в музее Пряника — 700 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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