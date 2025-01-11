О Ольга Много познавательной информации о людях, событиях, устройстве самого кладбища и чуть философских размышлений от гида. Сам гид профессионально владеет темой, интересно её преподносит. Искренне рекомендую посетить данную экскурсию. Единственное, на мой взгляд, длительность в 1,5 часа маловата, хотелось бы не менее двух.

Юлия Благодарю за интереснейшею экскурсию и необычный маршрут! Узнала много нового. Материал подан не зануднл, очень познавательно и с юмором в некоторых моментах. Алексей Валентинович ответил на все вопросы, даже на отвлеченные темы. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию! 💫