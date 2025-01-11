Провинциальный некрополь у стен Владимирского централа — место, где можно прикоснуться к судьбам людей, творившим великую историю нашей страны, и увидеть музей человечества под открытым небом.
Как мода влияет на форму надгробий? Зачем у могил вешали ящики для писем и почему утопленников не хоронили в земле? Мы отыщем ответы на эти вопросы.
Как мода влияет на форму надгробий? Зачем у могил вешали ящики для писем и почему утопленников не хоронили в земле? Мы отыщем ответы на эти вопросы.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Старое Князь-Владимирское кладбище относится к числу сохранившихся городских некрополей России. В одной земле лежат политики и учёные, военные деятели и именитые купцы, представители духовенства, князья и самые обычные горожане, населявшие Владимир с конца 18 по начало 21 века.
Вы увидите:
- Могилы братьев Столетовых: героя Шипки и знаменитого физика
- Место захоронения матери первого маршала СССР, с которым связана необычная история
- Иудейский и мусульманский участки кладбища
- Место захоронения святителя Афанасия (Сахарова)
- Могилу блаженной Наташи
- Кенотаф католического святого, погибшего в тюремных стенах
- И многое другое
Вы узнаете:
- Какие формы погребений существуют во Владимире и округе
- Как мода и общественное устройство влияют на форму надгробий
- Кто из узников Владимирского централа похоронен на Старом кладбище
- Зачем на могилы вешают почтовые ящики
- Кого, кроме невест, хоронили в подвенечном платье
- Почему утопленников старались не закапывать в землю
Организационные детали
- Программа рекомендована путешественникам с 12 лет
- Возможно увеличение состава группы, доплата за каждого дополнительного участника — 700 ₽. Оплата рабочего времени гида в случае удлинения маршрута — 3000 ₽ в час
- Рекомендуется удобная обувь и закрытая одежда
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 772 туристов
Привет! Меня зовут Мария. Я профессиональный педагог дополнительного образования и музеолог, человек творческий, экспериментирующий и пытливый. Родилась и живу во Владимире. Рассказываю о своём родном городе без «клюквы», потому как его история и культура величественны без прикрас. Об этом и будет мой рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 янв 2025
Много познавательной информации о людях, событиях, устройстве самого кладбища и чуть философских размышлений от гида. Сам гид профессионально владеет темой, интересно её преподносит. Искренне рекомендую посетить данную экскурсию. Единственное, на мой взгляд, длительность в 1,5 часа маловата, хотелось бы не менее двух.
Юлия
2 янв 2025
Благодарю за интереснейшею экскурсию и необычный маршрут! Узнала много нового. Материал подан не зануднл, очень познавательно и с юмором в некоторых моментах. Алексей Валентинович ответил на все вопросы, даже на отвлеченные темы. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию! 💫
Елена
13 дек 2024
Отличная экскурсия! Глубокий, содержательный, очень интересный рассказ экскурсовода, заметно, что Алексей Валентинович не просто прекрасно знает все, о чем рассказывает, но вкладывает в свой рассказ душу. Это дорогого стоит. Может ли экскурсия по кладбищу быть лучшим событием отпуска? Оказывается, может. Спасибо сердечное!
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