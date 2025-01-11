Старое кладбище у Владимирского централа

Раскрыть секреты, которые хранят памятники и надгробия
Провинциальный некрополь у стен Владимирского централа — место, где можно прикоснуться к судьбам людей, творившим великую историю нашей страны, и увидеть музей человечества под открытым небом.

Как мода влияет на форму надгробий? Зачем у могил вешали ящики для писем и почему утопленников не хоронили в земле? Мы отыщем ответы на эти вопросы.
5
3 отзыва
Старое кладбище у Владимирского централа
Старое кладбище у Владимирского централа
Старое кладбище у Владимирского централа
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Старое Князь-Владимирское кладбище относится к числу сохранившихся городских некрополей России. В одной земле лежат политики и учёные, военные деятели и именитые купцы, представители духовенства, князья и самые обычные горожане, населявшие Владимир с конца 18 по начало 21 века.

Вы увидите:

  • Могилы братьев Столетовых: героя Шипки и знаменитого физика
  • Место захоронения матери первого маршала СССР, с которым связана необычная история
  • Иудейский и мусульманский участки кладбища
  • Место захоронения святителя Афанасия (Сахарова)
  • Могилу блаженной Наташи
  • Кенотаф католического святого, погибшего в тюремных стенах
  • И многое другое

Вы узнаете:

  • Какие формы погребений существуют во Владимире и округе
  • Как мода и общественное устройство влияют на форму надгробий
  • Кто из узников Владимирского централа похоронен на Старом кладбище
  • Зачем на могилы вешают почтовые ящики
  • Кого, кроме невест, хоронили в подвенечном платье
  • Почему утопленников старались не закапывать в землю

Организационные детали

  • Программа рекомендована путешественникам с 12 лет
  • Возможно увеличение состава группы, доплата за каждого дополнительного участника — 700 ₽. Оплата рабочего времени гида в случае удлинения маршрута — 3000 ₽ в час
  • Рекомендуется удобная обувь и закрытая одежда
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
О
11 янв 2025
Много познавательной информации о людях, событиях, устройстве самого кладбища и чуть философских размышлений от гида. Сам гид профессионально владеет темой, интересно её преподносит. Искренне рекомендую посетить данную экскурсию. Единственное, на мой взгляд, длительность в 1,5 часа маловата, хотелось бы не менее двух.
Юлия
2 янв 2025
Благодарю за интереснейшею экскурсию и необычный маршрут! Узнала много нового. Материал подан не зануднл, очень познавательно и с юмором в некоторых моментах. Алексей Валентинович ответил на все вопросы, даже на отвлеченные темы. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию! 💫
Благодарю за интереснейшею экскурсию и необычный маршрут! Узнала много нового. Материал подан не зануднл, очень познавательно
Елена
13 дек 2024
Отличная экскурсия! Глубокий, содержательный, очень интересный рассказ экскурсовода, заметно, что Алексей Валентинович не просто прекрасно знает все, о чем рассказывает, но вкладывает в свой рассказ душу. Это дорогого стоит. Может ли экскурсия по кладбищу быть лучшим событием отпуска? Оказывается, может. Спасибо сердечное!

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