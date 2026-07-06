Владимир - это не только знаменитые Золотые ворота и Успенский собор.
На индивидуальной экскурсии вы узнаете, почему этот город был и остается творческой столицей Центральной России.
Прогулка по необычным улицам раскроет особенности
На индивидуальной экскурсии вы узнаете, почему этот город был и остается творческой столицей Центральной России.
Прогулка по необычным улицам раскроет особенности
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники и архитектура
- 🎨 Погружение в творческую атмосферу
- 🕍 Единственный католический костёл в области
- 🔭 Секретные смотровые площадки
- 🛍️ Магазин-музей с богемной атмосферой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Владимир с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок, а зелень и цветы создают особую атмосферу. В это время комфортно исследовать городские достопримечательности и наслаждаться видами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, хоть и холодно, но у города есть свой шарм, и посещение монастырей и музеев остаётся доступным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Католический костёл
- Оборонительный вал
- Свято-Успенский Княгинин монастырь
- Магазин-музей
Описание экскурсии
Новые грани Владимира
Приглашаю вас на неклассическую экскурсию по городу, во время которой которой вы:
- Оцените единственный католический костёл во Владимирской области
- Подниметесь на древний оборонительный вал и секретную смотровую площадку на колокольне
- Погрузитесь в мир настоящего искусства, посетив Свято-Успенский Княгинин монастырь с работами изографа Марка Матвеева
- Заглянете в небольшой магазин-музей с богемной атмосферой
- Отыщете самые необычные памятники города
И это далеко не всё! Обещаю, что вы увидите много нового и посмотрите на Владимир глазами местного жителя.
Организационные детали
Подъём на колокольню не включен в стоимость — 100 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Академического театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3547 туристов
Я — дипломированный гид-культуролог. Провожу экскурсии по родным местам с 2017 года, а также изучаю культурный феномен «столичной провинции». Организовываю авторские туры, арт-туры и интеллектуальные встречи и лекции. Буду рада открыть для вас сокровищницу Владимирской Руси, полную средневековой красоты, удивительных личностей и живописных мест! До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Есть люди, с которыми уютно, независимо от давности знакомства. Часто пишут: «душевная прогулка», вот теперь я поняла, что это такое. Почувствовала.
Кто (к пятому десятку лет жизни) не был во Владимире?
Кто (к пятому десятку лет жизни) не был во Владимире?
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Е
Спасибо нашему милому, чудесному экскурсоводу Дашеньке! Человек, влюбленный в свой город, знающий предмет, просто - хороший человек Мы рады, что г. Владимир поворачивается к нам такими лицами! СПАСИБО
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Дарья - замечательный гид, очень приятный, заботливый и доброжелательный человек, знаток и искренне любящий свой город! Поэтому и туристам передается это восхищение городом и открываются интересные детали, которые создают незабываемое впечатление! Также Дарья поделилась с нами очень ценными рекомендациями по музеям и гастрономии, которыми мы сразу же воспользовались:) Благодарю за великолепную экскурсию!
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Е
Очень интересно и познавательно! Дарья очень опытный и богатый знаниями гид, столько нюансов осветила, о которых, я уверена, не каждый расскажет! На все вопросы удалось получить ответы) Рекомендую 👍
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Е
Если хотите пройтись по улочкам и улицам Владимира «со своим» местным, замирая у редких по красоте, просящихся в кадр локаций, заглядывая по-свойски в Дом работников искусств, в костел во время
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Е
Нам очень понравилась экскурсия от Дарьи. Вежливость, образованность, юмор не оставили равнодушными никого из нашей семьи. Дочка 7 лет задавала свои вопросы и Дарья на все с удовольствием ответила. Всегда держала внимание дочки, хотя наша маленькая путешествинница приболела. Обязательно будем обращаться к Дарье за новыми впечатлениями. 👍
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