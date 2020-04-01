Индивидуальные экскурсии во Владимире

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Княжий град Владимир

Увидеть знаковые места старинного города и получить емкие ответы на вопросы: что, где и почему

Арсений
Задать вопрос
Арсений – представитель гидов
Владимир — колыбель великой России, где история лежит прямо под ногами, а дух прошлого словно замер в ожидании сердечного внимания.

Гуляя по его тихим извилистым улочкам, вы очаруетесь златоглавыми соборами, изящными приходскими церквями, крепостными валами и дальними видами с городских холмов.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на Театральной площади
Забронировать экскурсию
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир

Что вас ожидает

Блеск старины на фоне тщеты современности
Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город. Далее прогуляетесь по местному Арбату — улице Георгиевской, где находились княжьи дворы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского. Кроме того, увидите знаменитые соборы — белокаменный Дмитриевский и златоглавый Успенский — и узнаете, какой из них 300 лет считался главным храмом на Руси.

История и легенды города
Вы раскроете, откуда пошла одна из древнейших русских летописей, почему белокаменные ворота называют Золотыми и откуда во Владимире Медуза Горгона. А также: куда полетел Александр Македонский, что означают мифические животные на стенах Дмитриевского собора, как Владимир стал столицей и почему в нем возвели памятник Вишенке.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет ощутить дух Старого Владимира и исследовать его в ретроспективе: от великого основателя Владимира Красное Солнышко до крушения монархии.

Организационные детали

Если вас больше трех человек, доплата за каждого последующего участника составит 800 рублей.

Княжий град Владимир
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Театральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Арсений
Арсений
Добрый день, дорогие гости! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии и квесты по Владимиру. Приглашаем пройтись по вехам истории Владимиро-Суздальской Руси, узнать как можно больше удивительных фактов, получить самые яркие впечатления и взволновать душу на долгие месяцы вперед!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии во Владимире

Знакомьтесь, Владимир!Знакомьтесь, Владимир!Знакомьтесь, Владимир!
2400 за экскурсию
2.5 часа
42 отзыва
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Я расскажу о возникновении, становлении Владимира и особенностях его архитектуры. Покажу самые интересные памятники столицы Древней Руси и поясню, почему они не имеют аналогов в стране.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3600 за экскурсию
5 часов
75 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Эта обзорная прогулка создана для тех, кто хочет прикоснуться к истокам богатейшей древнерусской культуры. Я открою для вас самые яркие страницы истории Древней Руси, помогу понять значение событий прошлого. Познакомлю с потрясающими постройками домонгольской эпохи, в каждой из которых поёт душа русского зодчества.
Владимир. Путь сквозь векаВладимир. Путь сквозь векаВладимир. Путь сквозь века
От 3000 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Владимир — изумительный город. Кажется, именно здесь заснула вечность. Она ощущается в красоте истинно русских пейзажей, золотом сиянии куполов, рельефах белокаменных храмов. Город на Клязьме является центром Золотого кольца России, здесь сосредоточена значительная часть историко-культурного достояния нашей страны. На прогулке по самым примечательным местам города я расскажу об исторических событиях, героях и облике Владимира в разные столетия, поделюсь народными преданиями и традициями, познакомлю с уникальным наследием прошлого. Вы погрузитесь в атмосферу княжеской Руси и губернской России и станете лучше понимать и чувствовать город.
Владимир — от далекого прошлого до наших днейВладимир — от далекого прошлого до наших днейВладимир — от далекого прошлого до наших дней
скидка30%
3300 ₽
2310 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
История, главные достопримечательности и завораживающие виды старинного города на обзорной экскурсии
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество и иметь другую историю, кроме истории наших предков», — писал Пушкин. Гуляя по Владимиру и рассматривая памятники разных эпох, вы совершите путешествие во времени и убедитесь, насколько грандиозно прошлое города и всей страны.
Прошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее ВладимираПрошлое и настоящее Владимира
От 3510 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с увлекательными рассказами о местных тайнах и легендах. Вы узнаете об основных событиях, происходивших здесь на протяжении тысячелетней истории, и о скрытых от глаз деталях.
Прогулка по центру ВладимираПрогулка по центру ВладимираПрогулка по центру Владимира
скидка30%
3900 ₽
2730 за экскурсию
2 часа
71 отзыв
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Если у вас совсем мало времени, и вы хотите увидеть самые интересные объекты средневековой столицы Руси – небольшая экскурсия по центру Владимира поможет вам познакомиться с городом и его насыщенной историей. Вы успеете посетить 5 смотровых площадок и изучить основные достопримечательности города.

Выбирайте и другие экскурсии во Владимире

Для детейВсеИстория и архитектураСо скидкойИндивидуальныеОбзорныеВ другой городКвестыЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком