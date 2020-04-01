Индивидуальные экскурсии во Владимире

Что вас ожидает

Блеск старины на фоне тщеты современности

Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город. Далее прогуляетесь по местному Арбату — улице Георгиевской, где находились княжьи дворы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского. Кроме того, увидите знаменитые соборы — белокаменный Дмитриевский и златоглавый Успенский — и узнаете, какой из них 300 лет считался главным храмом на Руси.

История и легенды города

Вы раскроете, откуда пошла одна из древнейших русских летописей, почему белокаменные ворота называют Золотыми и откуда во Владимире Медуза Горгона. А также: куда полетел Александр Македонский, что означают мифические животные на стенах Дмитриевского собора, как Владимир стал столицей и почему в нем возвели памятник Вишенке.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет ощутить дух Старого Владимира и исследовать его в ретроспективе: от великого основателя Владимира Красное Солнышко до крушения монархии.