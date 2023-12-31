Исследуем город комфортно, разбавляя прогулку посещением трёх замечательных музеев
Мы погуляем по владимирским улочкам, а также посетим Исторический музей, Успенский собор и водонапорную башню. Поговорим о языческой и христианской эпохах. Вспомним великих князей. Изучим белокаменные шедевры и старинные фрески. И представим быт губернского города.
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Описание
Что вас ожидает
Исторический музей
Здесь вы узнаете о языческом прошлом нашей земли и племенах, которые её населяли. Рассмотрите археологические находки и выясните, каким божествам когда-то поклонялись. Услышите об основателе города и о том, как развивались в уже христианском крае ремесло, грамотность и строительство. Также вы познакомитесь с историей князя Юрия Долгорукого и исследуете макет города, заодно наметим маршрут и будем двигаться дальше — к белокаменным постройкам.
Дмитровский собор (внешний осмотр)
Рассмотрим причудливую резьбу храма и по ней же прочитаем житие младшего из братьев, Всеволода Большое Гнездо. Вспомним царя Давида и обсудим, почему на нашем храме изображены подвиги Геракла.
Успенский собор (с посещением)
Изучим главную постройку Андрея Боголюбского. Вы узнаете, как икона, которую князь принёс из киевских земель, стала нашей главной святыней. Поговорим о том, как Владимир стал столицей Древней Руси. Осмотрим и прочитаем фрески Андрея Рублева, датированные 1408 годом. 300 кв. м. сцены «Страшный суд» — достояние города.
Прогулка и водонапорная башня (с посещением)
От собора прогуляемся по пешеходной улице. Вы узнаете, кого караулит филёр, кто такой Шалопай, как появился старинный сорт Владимирская вишня и что такое балберка. Мы расскажем, когда во Владимире появился водопровод, и посетим водокачку.
В водонапорной башне вы познакомитесь с историей города губернского. Сколько было кабаков, почему винной мерой считалось ведро, кто выращивал во Владимире арбузы и дыни и почему в пожарной дружине на полном довольствии содержался козёл? Об этом и не только вы узнаете на экскурсии.
Прогулка завершится под оборонительным валом 12 века. Здесь же поговорим о парадном въезде в город — Золотых воротах. Вы выясните, почему они золотые и для чего предназначалась постройка.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи: Исторический музей — 180 руб. с человека, Успенский собор — 230 руб. с человека, водонапорная башня — 180 руб. с человека (детям до 14 лет бесплатно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Исторического музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.