Наша прогулка будет посвящена истории города и его архитектуре — но не той, которая известна большинству.
Мы мельком взглянем на знаменитые белокаменные шедевры Средневековья — и направимся к великолепным образцам архитектуры губернского времени.
Я расскажу, как мастерам тех лет удалось вписать в облик древнего города необычные здания, которые и сейчас занимают достойное место.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Круглый ГУМ
- Магазин Кирпичики
- Городское училище
- Старообрядческий храм
- Католический храм
- Городская Дума
- Водонапорная башня
- Кинотеатр
Описание экскурсии
Интересные места по пути
Мы осмотрим разнообразные по форме и предназначению здания губернского времени:
- Торговые заведения — «Круглый ГУМ» и магазин «Кирпичики»
- Учебные заведения, в том числе городское училище
- Церкви — старообрядческий и католический храмы
- Городскую Думу
- Водонапорную башню
- Кинотеатр
- И многое другое
Увлекательные темы для беседы
Я расскажу, как благодаря таланту архитекторов губернский Владимир преобразился. Назову имена тех, кто принимал участие в его обустройстве. Поясню, какими силами были возведены постройки. И раскрою, почему для градоначальников и меценатов благополучие жителей было делом чести и совести.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1753 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
17 июл 2025
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Пожелание: более структурировать материал, уменьшить количество второстепенной информации. В целом, рекомендую!
