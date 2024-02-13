Пешая экскурсия по Владимиру: Посещение Городской Думы и Тюремного замка Судогды
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по уездному городу Судогда.
Прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим купеческие дома уездного города и один из самых больших соборов во Владимирской губернии, услышим интересные истории из жизни судогодских купцов!
Прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим купеческие дома уездного города и один из самых больших соборов во Владимирской губернии, услышим интересные истории из жизни судогодских купцов!
Ближайшие даты:
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Здание Городской Думы уездного города
- Здание Тюремного замка
- Дом купцов Голубевых
- Особняк П. К. Голубева
- Екатерининский собор
- Главную улицу — бывшую Екатерининскую, ныне улицу Ленина
- Смотровая площадка на берегу реки Судогды
Описание
Что вас ждет:На экскурсии мы с вами увидим и узнаем историю города Судогды:
- Происхождение названия города.
- Какое важное известие получил Иван Грозный близ слободки Судогды.
- Почему здесь чуть не погибла императрица Екатерина Великая.
- Как связаны судогодские земли с первой женой Петра I Мы прогуляемся с вами по старинным улочкам, рассмотрим купеческие дома уездного города и один из самых больших соборов во Владимирской губернии, услышим интересные истории из жизни судогодских купцов! Что вы увидите:• Здание Городской Думы уездного города. Здание построено было в конце XIX века для нужд Судогодской Городской Думы. Сейчас в здании размещен Краеведческий музей. Само здание музея — удивительный исторический памятник, в котором когда-то вершили судьбы города представители Дворянского собрания и члены городской Думы Судогды.
- Здание Тюремного замка. Это редкий архитектурно-исторический памятник Судогды.
- Дом купцов Голубевых. Памятник регионального значения, гордость уездного города. Выстроенный до революции, этот дом принадлежал самой богатой семье Судогды — Голубевым. Еще в середине 19 столетия они были крепостными крестьянами. Но спустя полвека превратились в магнатов.
- Особняк П. К. Голубева. Один из самых красивых домов Судогды. Дом построен в начале 20 века для основателя местного стекольного завода Голубева и его семьи. Прекрасное здание классического стиля с четырьмя колоннами, украшенными лепниной, внутри здания очень богатой. Хозяева в нем пожить не успели, в дальнейшем тут размещались различные организации.
- Екатерининский собор — православный и старинный храм, с историей. Главный храм Судогодского благочиния Владимирской епархии Русской православной церкви.
- Главная улица — бывшая Екатерининская, ныне улица Ленина. На этой центральной улице интерес представляют здания XIX — нач. XX вв.
- Смотровая площадка на берегу реки Судогды — это круглая смотровая площадка, огороженная красивыми ажурными перилами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт. В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле из Владимира и обратно, услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Судогда, ул. Ленина, д. 65Завершение: г. Судогда, ул. Ленина, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешая.
- Продолжительность экскурсии - 3,5 часа.
- Не забудьте тепло одеться и взять с собой фотоаппарат!!!
- Для посещения Екатерининского собора необходимо взять с собой головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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