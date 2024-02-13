Судогодские очерки
Индивидуальная экскурсия во Владимире

Пешая экскурсия по Владимиру: Посещение Городской Думы и Тюремного замка Судогды

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по уездному городу Судогда.

Прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим купеческие дома уездного города и один из самых больших соборов во Владимирской губернии, услышим интересные истории из жизни судогодских купцов!
Судогодские очерки
Судогодские очерки
Судогодские очерки
Ближайшие даты:
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Здание Городской Думы уездного города
  • Здание Тюремного замка
  • Дом купцов Голубевых
  • Особняк П. К. Голубева
  • Екатерининский собор
  • Главную улицу — бывшую Екатерининскую, ныне улицу Ленина
  • Смотровая площадка на берегу реки Судогды

Описание

Что вас ждет:На экскурсии мы с вами увидим и узнаем историю города Судогды:

  • Происхождение названия города.
  • Какое важное известие получил Иван Грозный близ слободки Судогды.
  • Почему здесь чуть не погибла императрица Екатерина Великая.
  • Как связаны судогодские земли с первой женой Петра I Мы прогуляемся с вами по старинным улочкам, рассмотрим купеческие дома уездного города и один из самых больших соборов во Владимирской губернии, услышим интересные истории из жизни судогодских купцов! Что вы увидите:• Здание Городской Думы уездного города. Здание построено было в конце XIX века для нужд Судогодской Городской Думы. Сейчас в здании размещен Краеведческий музей. Само здание музея — удивительный исторический памятник, в котором когда-то вершили судьбы города представители Дворянского собрания и члены городской Думы Судогды.
  • Здание Тюремного замка. Это редкий архитектурно-исторический памятник Судогды.
  • Дом купцов Голубевых. Памятник регионального значения, гордость уездного города. Выстроенный до революции, этот дом принадлежал самой богатой семье Судогды — Голубевым. Еще в середине 19 столетия они были крепостными крестьянами. Но спустя полвека превратились в магнатов.
  • Особняк П. К. Голубева. Один из самых красивых домов Судогды. Дом построен в начале 20 века для основателя местного стекольного завода Голубева и его семьи. Прекрасное здание классического стиля с четырьмя колоннами, украшенными лепниной, внутри здания очень богатой. Хозяева в нем пожить не успели, в дальнейшем тут размещались различные организации.
  • Екатерининский собор — православный и старинный храм, с историей. Главный храм Судогодского благочиния Владимирской епархии Русской православной церкви.
  • Главная улица — бывшая Екатерининская, ныне улица Ленина. На этой центральной улице интерес представляют здания XIX — нач. XX вв.
  • Смотровая площадка на берегу реки Судогды — это круглая смотровая площадка, огороженная красивыми ажурными перилами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт. В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле из Владимира и обратно, услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Судогда, ул. Ленина, д. 65
Завершение: г. Судогда, ул. Ленина, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешая.
  • Продолжительность экскурсии - 3,5 часа.
  • Не забудьте тепло одеться и взять с собой фотоаппарат!!!
  • Для посещения Екатерининского собора необходимо взять с собой головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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