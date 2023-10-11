Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
Заглянуть в Судогду и посетить усадьбу последнего предводителя Владимирского дворянства
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1 отзыв
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Ответы на вопросы
Когда-то в Муромцево поражало всё: и размах, и цельность архитектурного замысла, и необыкновенный дом-замок, и дивный парк с фонтанами, прудами и аллеями. Я приглашаю вас взглянуть, что осталось от уникального дворцово-паркового ансамбля. И вспомнить те постройки, которые были стёрты временем и историческими бурями с лица земли.
Ближайшие даты:
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сначала мы прогуляемся по старинным улочкам уездного городка Судогда: рассмотрим купеческие дома и увидим один из самых больших соборов во Владимирской губернии. Я расскажу о развитии города и поделюсь интересными историями из жизни судогодских купцов.
В Муромцево мы обсудим архитектуру главного усадебного дома, церкви Святой царицы-мученицы Александры Римской, а также лодочного и музыкального павильонов. Пройдёмся по аллеям старого парка и рассмотрим частично сохранившийся каскад барских прудов.
Я расскажу об уникальных, но не сохранившихся постройках Муромцево: театре, запасном доме, железнодорожной станции. Помимо истории усадьбы мы обязательно поговорим и о её последних владельцах — Владимире Семёновиче и Елизавете Ивановне Храповицких.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле из Владимира и обратно, услуги гида
Входной билет в Муромцево оплачивается дополнительно — 370 руб. /чел. Детям до 14 лет вход бесплатный. Понедельник — выходной день в музее.
Не забудьте одеться по погоде и захватить с собой воду или термос с ароматным чаем
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владимире
Меня зовут Екатерина Третьякова, и сегодня я буду вашим экскурсоводом! Так я обычно начинаю свою экскурсию. Я — аттестованный экскурсовод Владимирской области и аккредитованный частный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Моё основное направление — усадьбы и старинные русские города: я люблю путешествовать по России и, конечно, посещать усадьбы в разных уголках нашей страны. Также я провожу экскурсии в одном из уникальных дворцово-парковых ансамблей Владимирской области — усадьбе Муромцево. История этой усадьбы тесно связана с городом Судогдой, рядом с которым Муромцево и расположено. Поэтому я всегда рассказываю об этом небольшом городке на своих экскурсиях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Светлана
11 окт 2023
Посетили экскурсию 7 октября. Экскурсия очень информационная и увлекательная, отражающая судьбу семьи Храповицких. Большое спасибо эксурсоводу Екатерине за интересную подачу материала и внимание к деталям.
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