Когда-то в Муромцево поражало всё: и размах, и цельность архитектурного замысла, и необыкновенный дом-замок, и дивный парк с фонтанами, прудами и аллеями. Я приглашаю вас взглянуть, что осталось от уникального дворцово-паркового ансамбля. И вспомнить те постройки, которые были стёрты временем и историческими бурями с лица земли.

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Описание

Что вас ожидает

Сначала мы прогуляемся по старинным улочкам уездного городка Судогда: рассмотрим купеческие дома и увидим один из самых больших соборов во Владимирской губернии. Я расскажу о развитии города и поделюсь интересными историями из жизни судогодских купцов.

В Муромцево мы обсудим архитектуру главного усадебного дома, церкви Святой царицы-мученицы Александры Римской, а также лодочного и музыкального павильонов. Пройдёмся по аллеям старого парка и рассмотрим частично сохранившийся каскад барских прудов.

Я расскажу об уникальных, но не сохранившихся постройках Муромцево: театре, запасном доме, железнодорожной станции. Помимо истории усадьбы мы обязательно поговорим и о её последних владельцах — Владимире Семёновиче и Елизавете Ивановне Храповицких.

Организационные детали