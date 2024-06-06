🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Начало: На Дворянской улице «А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице» Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00 940 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 161 отзыв Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: У ступенек театра Драмы «Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира» 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: На Театральной площади «Далее прогуляетесь по местному Арбату — улице Георгиевской, где находились княжьи дворы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского» 2 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 309 отзывов Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города Начало: В районе Дмитриевского собора «где во Владимире сохранился древний крепостной вал и какую улицу называют «местным Арбатом»,» 5 345 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Популярное предложение Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом Начало: Владимир или Боголюбово «Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города» 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 40 отзывов Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого Начало: На Соборной площади 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу «пройдетесь по улице Большая Московская, которая является памятником старины, и погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века» от 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории Начало: У Троицкой церкви «А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка по пешеходной улице Георгиевская» 7 998 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 186 отзывов Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии Начало: На площади перед драматическим театром «Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор» 4 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Прошлое и настоящее Владимира Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу Начало: Театральная площадь «Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных» 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 88 отзывов Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое Начало: У Театра драмы «Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку» 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Экскурсия по Владимиру со старожилом Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами Начало: От Золотых ворот «Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской» 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места Начало: У Золотых ворот «Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и полюбуетесь с высоты панорамой Клязьмы» 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града «Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина «Но повседневная жизнь осталась за парадными фасадами главной улицы» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности Начало: Возле Исторического музея «От собора прогуляемся по пешеходной улице» 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками «прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков» 10 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями «Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых — городов Золотого кольца, расскажу историю его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора» 5 800 ₽ за всё до 7 чел.