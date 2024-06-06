Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Владимира

Найдено 19 экскурсий в категории «Улицы и переулки» во Владимире, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Далее прогуляетесь по местному Арбату — улице Георгиевской, где находились княжьи дворы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«где во Владимире сохранился древний крепостной вал и какую улицу называют «местным Арбатом»,»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Заметки губернского Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«пройдетесь по улице Большая Московская, которая является памятником старины, и погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка по пешеходной улице Георгиевская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку»
4 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и полюбуетесь с высоты панорамой Клязьмы»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
«Но повседневная жизнь осталась за парадными фасадами главной улицы»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«От собора прогуляемся по пешеходной улице»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых — городов Золотого кольца, расскажу историю его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800 за всё до 7 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
«Мы начнём прогулку с начала нумерации улицы, прямо у древних валов и Золотых ворот»
22 июня в 15:00
26 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
  • О
    Олеся
    26 мая 2024
    Владимир сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась😊Владимир интересно, содержательно и познавательно рассказывает, поэтому экскурсия проходит легко и в удовольствие)) Когда поедем во Владимир и его окрестности еще раз, то обязательно обратимся к нему!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Улицы и переулки»

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  1. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Владимир сквозь столетия
  3. Княжий град Владимир
  4. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
  5. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 940 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 1230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Владимира. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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