1 чел.
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Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«А ещё в программе – посещение обзорных площадок с панорамными видами и прогулка по пешеходной улице»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Подниметесь на лучшие смотровые площадки, пройдете по старинным улицам и раскроете самобытный характер Владимира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Далее прогуляетесь по местному Арбату — улице Георгиевской, где находились княжьи дворы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«где во Владимире сохранился древний крепостной вал и какую улицу называют «местным Арбатом»,»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«пройдетесь по улице Большая Московская, которая является памятником старины, и погрузитесь в атмосферу губернского города конца 19 века»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«А понять, что интересного происходило в городе губернском, поможет прогулка по пешеходной улице Георгиевская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Вы узнаете, как сейчас живут люди во Владимире, и почувствуете обаяние маленького русского города на Пушкинском бульваре — романтичной улице, постоянному месту прогулок влюбленных»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и увидите одноименную церковь, старинный рынок, фамильную кузницу и необычную аптеку»
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Во время знакомства с городом мы пройдем по его центральным улицам — Спасской и Георгиевской»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Погуляете по пешеходной Георгиевской улице и полюбуетесь с высоты панорамой Клязьмы»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Прогуляемся по пешеходной улице Владимира и выясним её старинное народное название»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
«Но повседневная жизнь осталась за парадными фасадами главной улицы»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«От собора прогуляемся по пешеходной улице»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Я проведу вас по улицам одного из непризнанных — но не менее значимых и красивых — городов Золотого кольца, расскажу историю его основания и помогу расшифровать уникальную резную живопись на стенах Георгиевского собора»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
«Мы начнём прогулку с начала нумерации улицы, прямо у древних валов и Золотых ворот»
22 июня в 15:00
26 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
- ВВиктория1 июня 2024Отличная экскурсия для взрослой аудитории слушателей! Благодарим Александра!
- ЕЕвгения28 мая 2024Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
- ЛЛариса27 мая 2024Были с друзьями на экскурсии с Владимиром. Нам всё очень понравилось!!! Искренне рекомендую отправиться на познавательную прогулку со "старожилом" Владимиром))
- ООлеся26 мая 2024Экскурсия очень понравилась😊Владимир интересно, содержательно и познавательно рассказывает, поэтому экскурсия проходит легко и в удовольствие)) Когда поедем во Владимир и его окрестности еще раз, то обязательно обратимся к нему!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас во Владимире в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 940 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 1230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Владимира. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод