Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов

Погрузитесь в атмосферу древней Руси, гуляя по Владимиру и Суздалю! Посмотрите на памятники ЮНЕСКО, узнайте о влиянии Владимира на судьбу известных личностей и наслаждайтесь видами со смотровых площадок.

В Суздале вы посетите Ризоположенский монастырь, прогуляетесь по историческим площадям и полюбуетесь панорамами города.
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Владимир и Суздаль: экскурсия на транспорте туристов
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Прогулка по Владимиру

Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие по древнему и современному городу Владимиру. Мы увидим всемирно известные памятники, внесенные в список ЮНЕСКО, и погрузимся в атмосферу этого уникального места.

Связь времен и судьбы

Владимир — это город, который стал отражением судеб многих известных соотечественников. Мы поговорим о том, как этот город повлиял на их жизнь и творчество. Нас ждут захватывающие истории, которые помогут понять, как прошлое и настоящее переплетаются в этом удивительном месте.

Красота и атмосфера

Во время нашей прогулки мы насладимся красотой города и уникальными пейзажами, открывающимися со смотровых площадок. Вы узнаете, почему даже московские патриархи выбирали Владимир для отдыха, и почему он упоминается в документах как Поющий город.

Путешествие в Суздаль

После Владимира мы отправимся в Суздаль, где нас ждет множество интересных мест:

  • Прогулка по Суздальскому кремлю
  • Знакомство с архитектурой Соборной площади
  • Прогулка по Торговой площади
  • Панорамные виды со смотровых площадок
  • Посещение Покровского монастыря

Каждое из этих мест обладает своей уникальной атмосферой и историей, которые не оставят вас равнодушными. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту и богатство русской культуры!

Ежедневно с 10:30 до 11:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности Владимира
  • Владимирские памятники ЮНЕСКО
  • Смотровые площадки
  • Суздаль
  • Суздальский кремль
  • Соборная площадь
  • Торговая площадь
  • Старая ул
  • Ризоположенский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы на посещение кафе в случае дождя
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Суздаль. Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:30 до 11:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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