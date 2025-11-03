На легендарной «Волге» отправляйтесь в путешествие по Судогодскому краю. Узнайте, как рождалась дачная культура и почему она связана с дворянами. Посетите уединённые уголки с богатым прошлым, полюбуйтесь рекой Судогда и Лавровским порогом. Не упустите шанс сделать фотосессию с раритетной машиной.
Профессиональный водитель обеспечит комфорт и безопасность, а радиогид поможет не упустить ни одной детали
Профессиональный водитель обеспечит комфорт и безопасность, а радиогид поможет не упустить ни одной детали
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на ретроавто
- 🏰 Уникальные исторические места
- 📸 Возможность фотосессии
- 🌿 Живописные природные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Храм Воскресения Христова
- Усадьба В.С. Храповицкого в Муромцево
- Церковь Александры Римской в Муромцево
- Лавровский порог
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Воскресения Христова. Несуществующий ныне Старинский погост с белокаменными надгробиями и дворянскими захоронениями.
- Усадьбу В. С. Храповицкого в Муромцево. Бывшее имение по документам числилось именно как «дача».
- Церковь Александры Римской в Муромцево. Построена на средства Храповицкого.
- Лавровский порог. Живописное место на реке Судогда, где когда-то находилось барское имение.
Вы узнаете:
- Что такое «дача» и как отдыхали дачники в 19 веке.
- Какие выдающиеся деяния совершил Храповицкий.
- Какие тайны хранят дворянские некрополи Судогодского края.
Организационные детали
- Поездка проходит на ГАЗ-24 «Волга».
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей с 12 лет.
- В ходе экскурсии я использую профессиональное оборудование — радиогид.
- Можно организовать путешествие на нескольких ретроавто, подробности обсудим в переписке.
- В поездке с нами будет профессиональный водитель, что позволит мне полностью сосредоточиться на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома культуры молодёжи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владимире
Аккредитованный гид по Владимирской области, культуролог, любительница истории и ретроавтомобилей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
3 ноя 2025
Это было необычно и очень здорово!
На ретро Волге нас катали по интересным маршрутам и рассказывали историю этих мест.
Ольга прекрасный гид, знающий историю, постоянно актуализируя свои знания в области старинных усадеб и других интересных мест.
Большое спасибо за столь интересное времяпровождение!
На ретро Волге нас катали по интересным маршрутам и рассказывали историю этих мест.
Ольга прекрасный гид, знающий историю, постоянно актуализируя свои знания в области старинных усадеб и других интересных мест.
Большое спасибо за столь интересное времяпровождение!
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 7 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь у стелы в честь 850 летия основан...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Главное во Владимире за 1,5 часа
Познакомьтесь с историей Владимира, прогуливаясь по его центру. Узнайте о главных достопримечательностях и их значении в судьбе Руси
Начало: На Соборной площади
21 ноя в 09:30
25 ноя в 09:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.