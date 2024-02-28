Изучите формирование уникального облика города, внесение известных исторических личностей в этот процесс, и как Суздаль сохранил своё старинное очарование через столетия. Раскройте богатство истории и культурного наследия этого красивого города.
Ближайшие даты:
28
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29
фев
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Что вас ожидает:
- Спасо-Евфимиев монастыря
- Женские монастыри Покровский и Ризоположенский
- Площадь Суздаля
- Кремлевская улица
- Архитектура Кремля
- Земляные валы
- Музея Деревянного зодчества
Описание
Что вас ожидает: Загадки Суздаля: Архитектурный мозаичный лабиринт Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей. О том, как формировался удивительный облик города, какой вклад внесли известные исторические личности в этот процесс и как спустя столько лет сохранил своё старинное очарование можно рассказывать бесконечно. История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей. Прогулка по торговой площади Суздаля, Кремлевская улица, архитектура Кремля, земляные валы, история создания Музея Деревянного зодчества. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обзорная экскурсия по городу
- Путевая информация о суздальском Ополье от Владимира до Суздаля
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Транспорт заказчика
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, с 9:00 до 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия начинается во Владимире
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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