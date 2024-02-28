Суздаль в год своего тысячелетия

Индивидуальная экскурсия во Владимире
Изучите формирование уникального облика города, внесение известных исторических личностей в этот процесс, и как Суздаль сохранил своё старинное очарование через столетия. Раскройте богатство истории и культурного наследия этого красивого города.
Суздаль в год своего тысячелетия
Суздаль в год своего тысячелетия
Суздаль в год своего тысячелетия
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
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мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Спасо-Евфимиев монастыря
  • Женские монастыри Покровский и Ризоположенский
  • Площадь Суздаля
  • Кремлевская улица
  • Архитектура Кремля
  • Земляные валы
  • Музея Деревянного зодчества

Описание

Что вас ожидает: Загадки Суздаля: Архитектурный мозаичный лабиринт Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей. О том, как формировался удивительный облик города, какой вклад внесли известные исторические личности в этот процесс и как спустя столько лет сохранил своё старинное очарование можно рассказывать бесконечно. История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей. Прогулка по торговой площади Суздаля, Кремлевская улица, архитектура Кремля, земляные валы, история создания Музея Деревянного зодчества. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, с 9:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Путевая информация о суздальском Ополье от Владимира до Суздаля
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт заказчика
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия начинается во Владимире
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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