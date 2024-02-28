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Описание

Что вас ожидает: Загадки Суздаля: Архитектурный мозаичный лабиринт Во время обзорной экскурсии по Суздалю вы узнаете много нового, познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем города, его богатейшей историей. О том, как формировался удивительный облик города, какой вклад внесли известные исторические личности в этот процесс и как спустя столько лет сохранил своё старинное очарование можно рассказывать бесконечно. История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей. Прогулка по торговой площади Суздаля, Кремлевская улица, архитектура Кремля, земляные валы, история создания Музея Деревянного зодчества. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.