Что вас ожидает

Самое-самое в Суздале

Вы погуляете по старинным улицам с очаровательными домами, побываете на Торговой площади, полюбуетесь рекой Каменка и перекинутыми через нее деревянными мостиками. Посетите главные действующие монастыри города — Васильевский, Покровский, Ризоположенский, Александровский — и раскроете их многовековую историю. Кроме того, я покажу вам кремль, Спасо-Евфимиев монастырь с могучими краснокирпичными стенами, резиденцию Юрия Долгорукого и места, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».

История, факты и легенды

В Суздале куда ни глянь — везде церкви. Я расскажу, почему так вышло, и поделюсь другими интересными фактами об этом сказочном месте. Вы узнаете, какие важные для страны события здесь происходили, какую роль в основании Москвы сыграл местный боярин Кучка и где прожила свои последние годы Евдокия Лопухина — первая жена Петра Великого. А также: как с городом связаны Александр Невский, Иван Грозный, Дмитрий Пожарский и Екатерина II.

Организационные детали

Стоимость указана за экскурсию на вашей машине. Также я могу провести ее на своем автомобиле, в этом случае доплата составит 1000 рублей.

Важно

В праздничные дни экскурсия проводится только в групповом формате (до 12 человек) и на автомобиле. Возможна поездка как на вашем авто, так и на моем. Я обязательно сообщу вам все детали при оформлении заказа (до внесения предоплаты).