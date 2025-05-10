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Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя красоту русской архитектуры
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Боголюбово и Суздаль, где каждый уголок пропитан историей.

В Боголюбово туристы увидят церковь Рождества Богородицы, связанную с трагической судьбой князя Андрея Боголюбского, и знаменитую церковь
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Покрова на Нерли.

В Суздале можно насладиться атмосферой древнего города, посетить Суздальский кремль и увидеть места съёмок известных фильмов.

Путешествие проходит на автобусе с пешеходными прогулками, что позволяет максимально погрузиться в атмосферу древней Руси

4.5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные памятники архитектуры
  • 🌿 Живописные виды и природа
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🎥 Места съёмок известных фильмов
  • 🚍 Комфортное передвижение на автобусе
  • 👥 Опытные гиды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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дек
Лучшее время для экскурсии из Владимира в Суздаль и Боголюбово - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, в оставшиеся месяцы, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и снег, которые могут затруднить передвижение и снизить комфорт.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Ближайшие даты:
28
июн5
июл10
июл12
июл19
июл26
июл2
авг
Время начала: 08:30, 08:45

Что можно увидеть

  • Церковь Рождества Богородицы
  • Церковь Покрова на Нерли
  • Суздальский кремль

Описание экскурсии

Боголюбово

В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.

Суздаль

Этот древний город очаровывает своей атмосферой — здесь всё пропитано духом прошлых столетий. Вы посетите белокаменный Суздальский кремль, прогуляетесь по живописным улицам, побываете в местах съёмок известных фильмов, насладитесь великолепными видами города со смотровых площадок.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желаню)
  • Экскурсия проходит на автобусе с пешеходными прогулками
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3600 ₽
Школьники3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Соборной площади возле памятника 850-летия
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
10 мая 2025
Были во Владимире 3 мая. Очень хотелось увидеть за один день как можно больше. И нам это удалось! В ожидании начала экскурсии посетили Успенский собор - жемчужину Владимира! Групповая экскурсия
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была прекрасно организована. Гиду Елене удалось выстроить программу так, чтобы все не торопясь посетили Боголюбово и особый храм - Покрова не Нерли! Удачно сделали перерыв на обед во Владимире. Суздаль потрясла своим великолепием. Спасибо Елене за профессионализм! Рекомендуем!

А
14 апр 2025
Прекрасная и очень красивая экскурсия. Были одним днем, все успели. Гид шикарный Елена, много знает и интересно рассказывает. Получили большое удовольствие.
А
24 мар 2025
Спасибо все хорошо организовано,отдельное спасибо экскурсоводу Анне.
Спасибо все хорошо организовано,отдельное спасибо экскурсоводу Анне.
Е
23 мар 2025
Большое спасибо Елене за профессионализм и интереснейшую экскурсию!!! Было очень интересно, это именно то, что мы и хотели получить!!!!
А вот организатору нашей экскурсии, Дарье, хотелось бы пожелать быть внимательнее в своей работе! Очень неприятный момент получился именно с организацией экскурсии, мы попали из-за ее ошибки на непредвиденные финансовые расходы!
А Елене браво!!!! Потрясающий гид!
М
26 янв 2025
Организация работы выполнена отлично. Накануне экскурсии со мной связался менеджер и сообщил информацию по экскурсии. Замечательная работа гида. Зимний Суздаль и Боголюбово оставляют положительные впечатления. Спасибо за прекрасный отдых.
Д
20 янв 2025
Особая благодарность гиду Елене.
Экскурсия прошла отлично. Многое узнали о древней Владимирской земле.
Спасибо!
в
19 янв 2025
Всё было отлично. Была нестыковка по экскурсии, но получилось ещё лучше с нами провела индивидуальную экскурсию Елена.
Большое спасибо за интересную и содержательную поездку в Суздаль!!!
Ж
11 янв 2025
Сбор и выезд назначен на 8.45. Гид подошел в 9.05. Автобус пришёл ещё через 25 мин. За это время мы все вымокли и замерзли. Водитель вообще нелюдимый.
В Суздале пробежались галопом по центру, ничего не увидели, не рассмотрели. Подвели к бабкам с огурцами, простояли возле них 20 минут. Лучше бы дали и время, и пусть гид спокойно сидела в автобусе.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Организатор экскурсии был на месте. Гид на место приходила заранее. Автобус приехал вовремя. На водителя жалоб не поступало.
А
7 янв 2025
Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.
Возможности для улучшения:
- время сбора обозначено 8.45, соответственно, организатор должен быть уже на месте, чтобы
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люди не волновались;
- водитель за порядок, чистоту и тепло в автобусе, но важно понимать и нужды пассажиров, развивать навык коммуникации;
- при таком большом количестве народа на объектах, гиду необходим опознавательный знак;
- полный маршрут указывать заранее, было неожиданно, что после Боголюбово мы снова вернулись во Владимир, а затем отправились в Суздаль;
- учитывать погодные условия при донесении информации на улице, чтобы всем было слышно;
- важные исторические факты лучше воспринимались бы в автобусе, с микрофоном, чем на морозе;
- применение лазерной указки для фокусирования внимания на архитектурных элементах.
В итоге прогулка была продуктивная, насыщенная, захотелось узнать больше и самостоятельно поискать дополнительную информацию.

Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.
С
4 янв 2025
Организация экскурсии слабая:
1. Непонятное возвращение из Боголюбова во Владимир на место выезда. Ясно, что вам нужно собрать больше людей/денег и маршрут правда частично обратный, но это на самом деле нерационально
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и долго, потом была путаница с составом. Это должны быть разные экскурсии, а не уж с ежом.
2. Не предусмотрена возможность ОБЕДА! Абсурд. Люди целый день на ногах, при этом ни времени поесть где-то в общепите, ни возможности поесть в автобусе (это в грубой форме водитель нам высказал, хотя перед этим уже перекусили в автобусе ПОЛОВИНА). Даже на улице поесть было невозможно, зима все же и постоянный бег вперед. Мы были не на одной экскурсии в разных регионах страны, но такое вообще впервые. Это серьезный минус, особенно с детьми.
3. Сама экскурсовод, несомненно, очень знающий специалист, интересный рассказчик, но организовано движение группы было иногда как попало. Кто где, подошли, не подошли, символики нет, кто где - не ясно, бродили подчас как стадо, искали друг друга. Рассказ шел независимо от количества подошедших, по факту, как попало. То стояли, тотслонялись, то бежали. Все остановки, места сбора, тайминг должны быть четко обозначены, а не вразнобой по ситуации. Тоже есть с чем сравнить не в лучшую для вас сторону.

Итого: объект экскурсии, места очень хороши, прекрасны, безусловно. Но организация процесса любования ими оставляет желать лучшего. Наши замечания воспримите, пожалуйста, как подарок, это возможность стать лучше. Спасибо.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш отзыв, мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе.
М
4 янв 2025
Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.
Единственный минус, в маленьком автобусе не удобно людям с длинными ногами. Но плюс, что везут маленькими группами. Это отлично.
Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.
О
9 дек 2024
Всё было хорошо

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