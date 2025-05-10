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и долго, потом была путаница с составом. Это должны быть разные экскурсии, а не уж с ежом.

2. Не предусмотрена возможность ОБЕДА! Абсурд. Люди целый день на ногах, при этом ни времени поесть где-то в общепите, ни возможности поесть в автобусе (это в грубой форме водитель нам высказал, хотя перед этим уже перекусили в автобусе ПОЛОВИНА). Даже на улице поесть было невозможно, зима все же и постоянный бег вперед. Мы были не на одной экскурсии в разных регионах страны, но такое вообще впервые. Это серьезный минус, особенно с детьми.

3. Сама экскурсовод, несомненно, очень знающий специалист, интересный рассказчик, но организовано движение группы было иногда как попало. Кто где, подошли, не подошли, символики нет, кто где - не ясно, бродили подчас как стадо, искали друг друга. Рассказ шел независимо от количества подошедших, по факту, как попало. То стояли, тотслонялись, то бежали. Все остановки, места сбора, тайминг должны быть четко обозначены, а не вразнобой по ситуации. Тоже есть с чем сравнить не в лучшую для вас сторону.



Итого: объект экскурсии, места очень хороши, прекрасны, безусловно. Но организация процесса любования ими оставляет желать лучшего. Наши замечания воспримите, пожалуйста, как подарок, это возможность стать лучше. Спасибо.