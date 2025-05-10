Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Боголюбово и Суздаль, где каждый уголок пропитан историей.
В Боголюбово туристы увидят церковь Рождества Богородицы, связанную с трагической судьбой князя Андрея Боголюбского, и знаменитую церковь
В Боголюбово туристы увидят церковь Рождества Богородицы, связанную с трагической судьбой князя Андрея Боголюбского, и знаменитую церковь
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные памятники архитектуры
- 🌿 Живописные виды и природа
- 📜 Исторические рассказы
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- 🚍 Комфортное передвижение на автобусе
- 👥 Опытные гиды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Владимира в Суздаль и Боголюбово - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, в оставшиеся месяцы, прогулки возможны, но стоит учитывать холод и снег, которые могут затруднить передвижение и снизить комфорт.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Рождества Богородицы
- Церковь Покрова на Нерли
- Суздальский кремль
Описание экскурсии
Боголюбово
В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.
Суздаль
Этот древний город очаровывает своей атмосферой — здесь всё пропитано духом прошлых столетий. Вы посетите белокаменный Суздальский кремль, прогуляетесь по живописным улицам, побываете в местах съёмок известных фильмов, насладитесь великолепными видами города со смотровых площадок.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желаню)
- Экскурсия проходит на автобусе с пешеходными прогулками
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 08:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3600 ₽
|Школьники
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Соборной площади возле памятника 850-летия
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 392 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Мы наладили надёжные связи с объектами размещения и питания. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
10 мая 2025
Были во Владимире 3 мая. Очень хотелось увидеть за один день как можно больше. И нам это удалось! В ожидании начала экскурсии посетили Успенский собор - жемчужину Владимира! Групповая экскурсия
А
Александра
14 апр 2025
Прекрасная и очень красивая экскурсия. Были одним днем, все успели. Гид шикарный Елена, много знает и интересно рассказывает. Получили большое удовольствие.
А
Антипова
24 мар 2025
Спасибо все хорошо организовано,отдельное спасибо экскурсоводу Анне.
Е
Елена
23 мар 2025
Большое спасибо Елене за профессионализм и интереснейшую экскурсию!!! Было очень интересно, это именно то, что мы и хотели получить!!!!
А вот организатору нашей экскурсии, Дарье, хотелось бы пожелать быть внимательнее в своей работе! Очень неприятный момент получился именно с организацией экскурсии, мы попали из-за ее ошибки на непредвиденные финансовые расходы!
А Елене браво!!!! Потрясающий гид!
А вот организатору нашей экскурсии, Дарье, хотелось бы пожелать быть внимательнее в своей работе! Очень неприятный момент получился именно с организацией экскурсии, мы попали из-за ее ошибки на непредвиденные финансовые расходы!
А Елене браво!!!! Потрясающий гид!
М
Михаил
26 янв 2025
Организация работы выполнена отлично. Накануне экскурсии со мной связался менеджер и сообщил информацию по экскурсии. Замечательная работа гида. Зимний Суздаль и Боголюбово оставляют положительные впечатления. Спасибо за прекрасный отдых.
Д
Дмитрий
20 янв 2025
Особая благодарность гиду Елене.
Экскурсия прошла отлично. Многое узнали о древней Владимирской земле.
Спасибо!
Экскурсия прошла отлично. Многое узнали о древней Владимирской земле.
Спасибо!
в
виктор
19 янв 2025
Всё было отлично. Была нестыковка по экскурсии, но получилось ещё лучше с нами провела индивидуальную экскурсию Елена.
Большое спасибо за интересную и содержательную поездку в Суздаль!!!
Большое спасибо за интересную и содержательную поездку в Суздаль!!!
Ж
Жанна
11 янв 2025
Сбор и выезд назначен на 8.45. Гид подошел в 9.05. Автобус пришёл ещё через 25 мин. За это время мы все вымокли и замерзли. Водитель вообще нелюдимый.
В Суздале пробежались галопом по центру, ничего не увидели, не рассмотрели. Подвели к бабкам с огурцами, простояли возле них 20 минут. Лучше бы дали и время, и пусть гид спокойно сидела в автобусе.
В Суздале пробежались галопом по центру, ничего не увидели, не рассмотрели. Подвели к бабкам с огурцами, простояли возле них 20 минут. Лучше бы дали и время, и пусть гид спокойно сидела в автобусе.
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Организатор экскурсии был на месте. Гид на место приходила заранее. Автобус приехал вовремя. На водителя жалоб не поступало.
Организатор экскурсии был на месте. Гид на место приходила заранее. Автобус приехал вовремя. На водителя жалоб не поступало.
А
Анна
7 янв 2025
Экскурсия в целом понравилась. Все места посетили. Автобус комфортабельный. Гид Елена доброжелательна, психологически подкована, информацией владеет.
Возможности для улучшения:
- время сбора обозначено 8.45, соответственно, организатор должен быть уже на месте, чтобы
Возможности для улучшения:
- время сбора обозначено 8.45, соответственно, организатор должен быть уже на месте, чтобы
С
Сергей
4 янв 2025
Организация экскурсии слабая:
1. Непонятное возвращение из Боголюбова во Владимир на место выезда. Ясно, что вам нужно собрать больше людей/денег и маршрут правда частично обратный, но это на самом деле нерационально
1. Непонятное возвращение из Боголюбова во Владимир на место выезда. Ясно, что вам нужно собрать больше людей/денег и маршрут правда частично обратный, но это на самом деле нерационально
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш отзыв, мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе.
Спасибо за Ваш отзыв, мы учтем Ваши замечания в нашей дальнейшей работе.
М
Марина
4 янв 2025
Экскурсия понравилась. Гиды-отличные, особенно София. Материал преподносили интересно. Спасибо.
Единственный минус, в маленьком автобусе не удобно людям с длинными ногами. Но плюс, что везут маленькими группами. Это отлично.
Единственный минус, в маленьком автобусе не удобно людям с длинными ногами. Но плюс, что везут маленькими группами. Это отлично.
О
Оксана
9 дек 2024
Всё было хорошо
Входит в следующие категории Владимира
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