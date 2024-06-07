Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Владимира

Найдено 41 экскурсия в категории «Монастыри, церкви, храмы» во Владимире, цены от 760 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
«А еще прогуляетесь к храму Покрова на Нерли — одному из самых известных памятников древнерусского зодчества»
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«Успенский собор, 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Покажу несколько церквей конца XVIII века, возведенных на месте соборов XII столетия, и любопытные гражданские постройки губернского периода»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Кроме того, увидите знаменитые соборы — белокаменный Дмитриевский и златоглавый Успенский — и узнаете, какой из них 300 лет считался главным храмом на Руси»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Во время нашей прогулки вы увидите и рассмотрите самый загадочный храм в России — Дмитриевский собор и попытаетесь расшифровать его послание»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«осмотрите Троицкую церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, узнаете, как русские князья, Екатерина II и Андрей Рублев повлияли на художественное оформление и архитектуру храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
«Кроме того, посетите удивительные постройки XII столетия: Успенский собор с росписями Рублева и иконой Владимирской Божьей Матери и Дмитриевский собор, знаменитый резьбой по камню»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950 за всё до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Успенский собор снаружи и внутри»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века»
4 700 за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
«Углубившись в улочки города, вы увидите Княгинин монастырь, Георгиевский храм и Богородице-Рождественский монастырь, сможете подняться на валы 12 века, которые окружали город»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
«Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
«Возле Успенского собора я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Погуляете по местному Арбату и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Древние фрески Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации»
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«Мы встретимся на Соборной площади, полюбуемся Дмитриевским и Успенским соборами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
8 800 за всё до 6 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
«Вы узнаете, почему его иногда называют «храмом в футляре»»
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«Дмитровский собор (внешний осмотр)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800 за всё до 7 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Неизведанный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
«Красивые панорамы и древние соборы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 10 чел.
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
«Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700 за человека
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Из Владимира в Кидекшу
Индивидуальная
5 часов
Историческая экскурсия Владимир-Кидекша-Суздаль: путеводитель в прошлое
Вас ждет погружение в эпоху князей и мастеров древнерусского зодчества, с посещением уникальных памятников
Начало: Владимир, по договоренности
«В более позднее время к этим памятникам добавились, характерные для суздальского зодчества, такие как Святые ворота, церковь Св»
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Древние фрески во Владимире
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир древнерусской культуры, узнайте секреты фресок и истории храмов Владимира
Начало: Соборная площадь, Владимир
«Успенский собор «Да будет храм сей всему княжение и глава всем»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
«Узнаем, почему он «Княгинин», ощутим атмосферу древнего храма, фрески которого писали те же мастера, что расписывали Успенский собор в Москве»
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир - к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
«Сердце города Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Суздаль в год своего тысячелетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Суздаль в год своего тысячелетия
Начало: По договоренности
«История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей»
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
«В Успенском соборе рассмотрите потрясающие фрески Андрея Рублёва, а в Дмитриевском — невероятную белокаменную резьбу и древнерусскую пластику»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    7 июня 2024
    Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
    читать дальше

    на автомобиле Сергея, чтобы отдохнуть от вождения) Нам понравилось абсолютно все: и маршрут, и манера подачи информации, ориентированность на гостей, прекрасное чувство юмора) Рекомендуем однозначно!

    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Увлекательно, динамично, познавательно!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
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  2. Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
  3. Владимир, город с историей
  4. Владимир сквозь столетия
  5. Княжий град Владимир
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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