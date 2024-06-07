1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
«А еще прогуляетесь к храму Покрова на Нерли — одному из самых известных памятников древнерусского зодчества»
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
«Успенский собор, 300 лет являвшийся главным храмом русского государства, и построенный в 12 веке итальянскими зодчими»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Покажу несколько церквей конца XVIII века, возведенных на месте соборов XII столетия, и любопытные гражданские постройки губернского периода»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Кроме того, увидите знаменитые соборы — белокаменный Дмитриевский и златоглавый Успенский — и узнаете, какой из них 300 лет считался главным храмом на Руси»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Во время нашей прогулки вы увидите и рассмотрите самый загадочный храм в России — Дмитриевский собор и попытаетесь расшифровать его послание»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«осмотрите Троицкую церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, узнаете, как русские князья, Екатерина II и Андрей Рублев повлияли на художественное оформление и архитектуру храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
«Кроме того, посетите удивительные постройки XII столетия: Успенский собор с росписями Рублева и иконой Владимирской Божьей Матери и Дмитриевский собор, знаменитый резьбой по камню»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«Кроме того, вы отыщете «Владимирский Арбат», окажетесь в древнейшей части города и с моей помощью попробуете разгадать послание, зашифрованное на стенах Дмитриевского собора»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«Вы познакомитесь с фресками Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе — главном храме Северо-Восточной Руси, в котором венчались на великое княжение Александр Невский и Дмитрий Донской»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Успенский собор снаружи и внутри»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Мы посетим основные достопримечательности города — Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также побываем на четырех смотровых площадках, с которых открываются лучшие панорамы города»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века»
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
«Углубившись в улочки города, вы увидите Княгинин монастырь, Георгиевский храм и Богородице-Рождественский монастырь, сможете подняться на валы 12 века, которые окружали город»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
«Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
«Возле Успенского собора я расскажу о создании храма, истории места и основании самого Владимира»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Погуляете по местному Арбату и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации»
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«Мы встретимся на Соборной площади, полюбуемся Дмитриевским и Успенским соборами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
«Вы узнаете, почему его иногда называют «храмом в футляре»»
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«Дмитровский собор (внешний осмотр)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
«Красивые панорамы и древние соборы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
«Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческая экскурсия Владимир-Кидекша-Суздаль: путеводитель в прошлое
Вас ждет погружение в эпоху князей и мастеров древнерусского зодчества, с посещением уникальных памятников
Начало: Владимир, по договоренности
«В более позднее время к этим памятникам добавились, характерные для суздальского зодчества, такие как Святые ворота, церковь Св»
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир древнерусской культуры, узнайте секреты фресок и истории храмов Владимира
Начало: Соборная площадь, Владимир
«Успенский собор «Да будет храм сей всему княжение и глава всем»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
«Узнаем, почему он «Княгинин», ощутим атмосферу древнего храма, фрески которого писали те же мастера, что расписывали Успенский собор в Москве»
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
«Сердце города Прогулка начнется в самом центре, где зародился Владимир, — на Соборной площади»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль в год своего тысячелетия
Начало: По договоренности
«История и архитектура Спасо-Евфимиева монастыря, посещение женских действующих Покровского и Ризоположенского монастырей»
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
«В Успенском соборе рассмотрите потрясающие фрески Андрея Рублёва, а в Дмитриевском — невероятную белокаменную резьбу и древнерусскую пластику»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса7 июня 2024Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ООльга3 июня 2024Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Увлекательно, динамично, познавательно!
- ИИрина2 июня 2024Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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