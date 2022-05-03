Владимир и Боголюбово - родина современной России

Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово

Индивидуальная
Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово.

Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский.

При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией.

Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России

Что вас ожидает 🤩

  • Золотые ворота
  • Пешеходная Георгиевская улица
  • Соборная площадь
  • Парк Пушкина
  • Успенский собор
  • Парк Липки
  • Дмитриевский собор
  • Свято-Боголюбский женский монастырь
  • Остатки дворца князя Андрея Боголюбского
  • Заповедный Боголюбовский луг
  • Храм Покрова на Нерли

Об экскурсии

Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово. Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский. При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией. Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.

В рамках экскурсии вы увидите:

  • Золотые ворота – белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века;
  • Пешеходная Георгиевская улица со смотровыми площадками – владимирский Арбат со скульптурами и смотровыми площадками;
  • Соборная площадь – центральная городская площадь Владимира;
  • Парк Пушкина – красивый парк со смотровой площадкой и памятником князю-основателю города Владимира;
  • Успенский собор – этот белокаменный шедевр XII века долгое время являлся главным храмом на Руси;
  • Парк Липки – вековой парк со старинным фонтаном в центре;
  • Дмитриевский собор – белокаменный памятник XII века с удивительной фасадной резьбой.
  • Свято-Боголюбский женский монастырь – древняя обитель, на территории которой когда-то находился княжеский замок Андрея Боголюбского;
  • Остатки дворца князя Андрея Боголюбского – единственное из сохранившихся белокаменных гражданских строений XII века;
  • Заповедный Боголюбовский луг – богат редкими растениями – их тут около 300 видов, четыре из них занесены в Красную книгу, а весной он практически полностью заливается водами Клязьмы;
  • Храм Покрова на Нерли – Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО XII века, один из самых узнаваемых владимирских храмов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Переезд из Владимира до Боголюбово
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Завершение: Вокзальная улица, 10, посёлок Боголюбово
Когда и сколько длится
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования свяжитесь с гидом для уточнения деталей! Экскурсия в Боголюбове – пешеходная. Расстояние до церкви Покрова на Нерли – около 1
  • 5 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30

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