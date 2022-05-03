Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово.



Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский.



При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией.



Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.