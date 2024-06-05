1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Квест
2 часа
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ААлла4 июня 2024Экскурсию для нас проводила Ольга. Рассказ был исчерпывающим, структурированно, воспринимался легко. Особенно интересны были описания фигур, вырезанные на фасаде Дмитриевского собора. Ольга также посоветовала посетить выставку иконы отреставрированной Богоматери Боголюбской, мы с удовольствием воспользовались советом
- ВВячеслав4 июня 2024Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
- ООльга3 июня 2024Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Увлекательно, динамично, познавательно!
- ИИрина2 июня 2024Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Успенский Собор»
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