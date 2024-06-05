🚶 Пешая Групповая 2 часа 85 отзывов Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора 870 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 50 отзывов Владимир, город с историей: групповая экскурсия Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке Начало: На Театральной площади 760 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 161 отзыв Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: У ступенек театра Драмы 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: На Театральной площади 2 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 309 отзывов Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города Начало: В районе Дмитриевского собора 5 345 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Популярное предложение Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом Начало: Владимир или Боголюбово 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 148 отзывов Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров Начало: На Соборной площади 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу от 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой Начало: На Соборной площади 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории Начало: У Троицкой церкви 7 998 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 36 отзывов Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц Начало: Соборная площадь 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 27 отзывов Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах Начало: На Театральной площади 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города Начало: Соборная площадь 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Прошлое и настоящее Владимира Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу Начало: Театральная площадь 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 88 отзывов Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое Начало: У Театра драмы 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Владимир: предания глубокой старины Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово Начало: Уточняется 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей Начало: По договоренности 14 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Экскурсия по Владимиру со старожилом Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами Начало: От Золотых ворот 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение Начало: В центре Владимира 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота Начало: Соборная площадь 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места Начало: У Золотых ворот 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии Начало: На Соборной площади 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу 9 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Экскурсия-погружение в прошлое Владимира Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое Начало: На Соборной площади 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности Начало: Возле Исторического музея 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками 10 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города Начало: У Золотых ворот 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4 Расписание: По договоренности от 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 150 отзывов Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей Начало: Ул. Дворянская, 4 Расписание: Ежедневно по запросу от 4 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54 Расписание: Ежедневно по запросу от 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 27 отзывов Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы Расписание: Смотрите календарь 1 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа 63 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей Начало: Театральная площадь Расписание: Ежедневно по договоренности 5 290 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 6 отзывов Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир Расписание: Любой день, любое удобное время 890 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 43 отзыва По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество Начало: Соборная площадь Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4 Расписание: Ежедневно с 9:00 от 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи Начало: Театральная площадь Расписание: Ежедневно по запросу 10 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир Начало: Соборная площадь Расписание: Ежедневно, в любое время 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Владимир - столица и провинция Начало: Соборная площадь города Владимира Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00 5 000 ₽ за всё до 45 чел.