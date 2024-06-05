Экскурсии в Успенский собор Владимира

Найдено 60 экскурсий в категории «Успенский Собор» во Владимире, цены от 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700 за всё до 5 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Древние фрески Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990 за всё до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850 за всё до 4 чел.
Неизведанный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 10 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350 за всё до 4 чел.
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
12 июня в 11:30
900 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово - шедевры архитектуры
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с поездкой в Муромцево на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир - столица и провинция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Экскурсию для нас проводила Ольга. Рассказ был исчерпывающим, структурированно, воспринимался легко. Особенно интересны были описания фигур, вырезанные на фасаде Дмитриевского собора. Ольга также посоветовала посетить выставку иконы отреставрированной Богоматери Боголюбской, мы с удовольствием воспользовались советом
  • В
    Вячеслав
    4 июня 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Увлекательно, динамично, познавательно!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Экскурсия по Владимиру со старожилом
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Увидели основные достопримечательности, Владимир сопроводил прогулку содержательным рассказом, сделал отличные фотки (мы были с подругой). Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Успенский Собор»

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  1. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
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  3. Владимир сквозь столетия
  4. Княжий град Владимир
  5. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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