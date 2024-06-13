В 7:15 вы самостоятельно отправитесь из Москвы на «Ласточке» во Владимир с Восточного вокзала. Билет включён в стоимость. В 8:58 прибудете на ж. -д. вокзал, где вас встретит гид. Познакомимся и начнём экскурсию с городка Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.

Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.

На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!

Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.

Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.

Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.

К вечеру прибудем во Владимир, заселимся в отель выбранной категории и поужинаем.