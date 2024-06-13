В Суздали побываем в музее Российских национальных напитков, попробуем знаменитый бочковой огурчик и увидим храм, построенный без единого гвоздя.
Во Владимире осмотрим Успенский и Дмитровский соборы, узнаем, каков на вкус владимирский курник, заглянем в гости к Бабе-яге и угостимся настойками.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте
Проживание. Будем жить в отеле «Амакс» 3*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в «Еврохостеле» в 4-6-местных номерах (без завтрака).
Питание. В программу включены 1 завтрак и 2 обеда. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Суздаль
В 7:15 вы самостоятельно отправитесь из Москвы на «Ласточке» во Владимир с Восточного вокзала. Билет включён в стоимость. В 8:58 прибудете на ж. -д. вокзал, где вас встретит гид. Познакомимся и начнём экскурсию с городка Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.
Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.
На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!
Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.
Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.
Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.
К вечеру прибудем во Владимир, заселимся в отель выбранной категории и поужинаем.
Церковь Покрова на Нерли и прогулка по Владимиру
После завтрака поедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние рек Нерли и Клязьмы. Здесь в XII веке Андрей Боголюбский устроил княжескую резиденцию, поэтому в округе есть на что посмотреть. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.
Вернёмся во Владимир и пообедаем. Сегодня вы попробуете традиционный владимирский курник. После трапезы — экскурсия по городу. Осмотрим Золотые ворота и Водонапорную башню, пройдём по Георгиевской улице, где в старину находился двор Юрия Долгорукого.
По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.
В гости нас уже ждёт Баба-яга, а на готове у неё местные настойки. После дегустации полюбуемся Успенским собором, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевским собором с великолепной белокаменной резьбой.
Затем — свободное время или экскурсия за доплату.
Пакет «музейный». Посетим музей «Старый Владимир» и познакомимся с городским бытом XIX–XX веков. Здесь воссоздали интерьеры трактира, церковной лавки и даже кабинета начальника тюрьмы с решёткой из камеры Владимирского централа. В музее хрусталя осмотрим удивительные произведения искусства мастеров из Гусь-Хрустального. Или посетим действующую кузницу. Местный ремесленник проведёт для нас экскурсию, расскажет о кузнечном мастерстве, покажет инструменты и скуёт гвоздь так, как это столетиями делали наши предки.
На этом наше путешествие завершится. На автобусе отправимся в Москву и доставим вас к Ленинградскому вокзалу. За доплату возможно отправление на скоростном поезде.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 650 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Ж. - д. билеты на «Ласточку» от Москвы до Владимира
Что не входит в цену
- Ужины на человека - 750 руб
- Доплата за иностранного гражданина - 400 руб
- Пакет «гастрономический» (оплата на месте) - 500 руб. (по желанию)
- Пакет «музейный» (оплата на месте) - 2900 руб. (по желанию)
- Стоимость тура при проживании в «Еврохостеле» - 9000 руб. при 2-местном размещении