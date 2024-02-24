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Авторский тур
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калачи, богатыри да хрусталь: выходные в русском стиле в городах Золотого кольца
Проверить силушку богатырскую, побывать в Гусь Хрустальном и заглянуть к Бабе-яге в гости
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 08:58, время прибытия «Л...
13 июня в 09:00
11 июля в 09:00
25 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 8:58, время прибытия «Ла...
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
- ЛЛилия30 сентября 2023Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Владимир»
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