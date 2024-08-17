Утром встретимся во Владимире и пойдём завтракать в гастробистро. Затем отправимся гулять по городу: размеренно и неспеша пройдём от Золотых ворот до Успенского и Дмитриевского соборов, по пути любуясь архитектурными шедеврами.

Пообедаем в первой городской пиццерии, которая работает ещё с советских времён. Заглянем в музей «Старый Владимир» в здании бывшей водонапорной башни. Благодаря бережно собранной коллекции бытовых раритетов здесь буквально оживает история.

В кондитерской на тихой пешеходной улице выпьем кофе с пирожными. Посетим Музей пряника, где нас познакомят с тонкостями пряничного дела и угостят владимирским гастрономическим изыском — хрустальным пряником. Наведаемся в кофейню, где не только подают напитки, но и проводят мастер-классы по лепке из глины, витражам и ботаническому барельефу, а также продают керамику, свечи, украшения ручной работы.

Далее — итальянский вечер. Под руководством титулованного кависта будем дегустировать вина, к которым подадут закуски, и слушать живое исполнение местной звезды, известной под псевдонимом Ырк Мурочкина.