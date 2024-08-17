Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами

Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Едем в самобытный, удивительный и живописный Владимир.

Вас ждут гедонистические выходные, наполненные неспешными прогулками с кофе и пряниками вдоль древних улочек, усыпанных архитектурными шедеврами. Уютный вечер под живую музыку вы проведёте, дегустируя итальянские вина с закусками.

А также познакомитесь с друзьями-бизнесменами, создавшими популярное гастрономическое и культурное пространство, и местной звездой, певицей и художницей, известной под псевдонимом Ырк Мурочкина.
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Владимир» 3*. *Фото гостиницы взяты с сайта hotel-vladimir.ru.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, дегустация вин с закусками. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Владимиру, итальянский вечер

Утром встретимся во Владимире и пойдём завтракать в гастробистро. Затем отправимся гулять по городу: размеренно и неспеша пройдём от Золотых ворот до Успенского и Дмитриевского соборов, по пути любуясь архитектурными шедеврами.

Пообедаем в первой городской пиццерии, которая работает ещё с советских времён. Заглянем в музей «Старый Владимир» в здании бывшей водонапорной башни. Благодаря бережно собранной коллекции бытовых раритетов здесь буквально оживает история.

В кондитерской на тихой пешеходной улице выпьем кофе с пирожными. Посетим Музей пряника, где нас познакомят с тонкостями пряничного дела и угостят владимирским гастрономическим изыском — хрустальным пряником. Наведаемся в кофейню, где не только подают напитки, но и проводят мастер-классы по лепке из глины, витражам и ботаническому барельефу, а также продают керамику, свечи, украшения ручной работы.

Далее — итальянский вечер. Под руководством титулованного кависта будем дегустировать вина, к которым подадут закуски, и слушать живое исполнение местной звезды, известной под псевдонимом Ырк Мурочкина.

Прогулки по Владимиру, итальянский вечерПрогулки по Владимиру, итальянский вечерПрогулки по Владимиру, итальянский вечерПрогулки по Владимиру, итальянский вечерПрогулки по Владимиру, итальянский вечерПрогулки по Владимиру, итальянский вечер
2 день

Поездка в Боголюбово, продолжение променада по Владимиру

После завтрака поедем в посёлок Боголюбово — бывшую резиденцию владимирского князя Андрея Юрьевича. Уже через 20 минут окажемся в месте, где царят умиротворение и покой, — у белокаменной православной церкви Покрова на Нерли, выдающегося памятника зодчества 12 века.

Вернувшись во Владимир, отправимся обедать в популярный ресторан. Это гастрономическое и культурное пространство с обширной барной картой и магазином молодёжной одежды и обуви. Гостеприимные хозяева поделятся своей историей дружбы и расскажут, как они создали успешную бизнес-формулу и разрушили привычные стереотипы.

Затем — немного свободного времени. Далее посетим центр современной культуры «Флигель». Здесь нас встретит и проведёт по улочкам Старого города Ырк Мурочкина. После прогулки наша перезагрузка по-владимирски завершится.

Поездка в Боголюбово, продолжение променада по ВладимируПоездка в Боголюбово, продолжение променада по ВладимируПоездка в Боголюбово, продолжение променада по ВладимируПоездка в Боголюбово, продолжение променада по Владимиру

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на минивэне или микроавтобусе, в зависимости от количества участников
  • Проживание
  • 2 завтрака, дегустация
  • Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд во Владимир и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
Завершение: Владимир, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владимира

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеБоголюбовоВыездныеЗолотые ВоротаПопулярные местаУспенский СоборСвятые местаДмитриевский соборЦерковь Покрова на НерлиВечерние

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