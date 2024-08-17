Вас ждут гедонистические выходные, наполненные неспешными прогулками с кофе и пряниками вдоль древних улочек, усыпанных архитектурными шедеврами. Уютный вечер под живую музыку вы проведёте, дегустируя итальянские вина с закусками.
А также познакомитесь с друзьями-бизнесменами, создавшими популярное гастрономическое и культурное пространство, и местной звездой, певицей и художницей, известной под псевдонимом Ырк Мурочкина.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Владимир» 3*. *Фото гостиницы взяты с сайта hotel-vladimir.ru.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, дегустация вин с закусками. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Владимиру, итальянский вечер
Утром встретимся во Владимире и пойдём завтракать в гастробистро. Затем отправимся гулять по городу: размеренно и неспеша пройдём от Золотых ворот до Успенского и Дмитриевского соборов, по пути любуясь архитектурными шедеврами.
Пообедаем в первой городской пиццерии, которая работает ещё с советских времён. Заглянем в музей «Старый Владимир» в здании бывшей водонапорной башни. Благодаря бережно собранной коллекции бытовых раритетов здесь буквально оживает история.
В кондитерской на тихой пешеходной улице выпьем кофе с пирожными. Посетим Музей пряника, где нас познакомят с тонкостями пряничного дела и угостят владимирским гастрономическим изыском — хрустальным пряником. Наведаемся в кофейню, где не только подают напитки, но и проводят мастер-классы по лепке из глины, витражам и ботаническому барельефу, а также продают керамику, свечи, украшения ручной работы.
Далее — итальянский вечер. Под руководством титулованного кависта будем дегустировать вина, к которым подадут закуски, и слушать живое исполнение местной звезды, известной под псевдонимом Ырк Мурочкина.
Поездка в Боголюбово, продолжение променада по Владимиру
После завтрака поедем в посёлок Боголюбово — бывшую резиденцию владимирского князя Андрея Юрьевича. Уже через 20 минут окажемся в месте, где царят умиротворение и покой, — у белокаменной православной церкви Покрова на Нерли, выдающегося памятника зодчества 12 века.
Вернувшись во Владимир, отправимся обедать в популярный ресторан. Это гастрономическое и культурное пространство с обширной барной картой и магазином молодёжной одежды и обуви. Гостеприимные хозяева поделятся своей историей дружбы и расскажут, как они создали успешную бизнес-формулу и разрушили привычные стереотипы.
Затем — немного свободного времени. Далее посетим центр современной культуры «Флигель». Здесь нас встретит и проведёт по улочкам Старого города Ырк Мурочкина. После прогулки наша перезагрузка по-владимирски завершится.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на минивэне или микроавтобусе, в зависимости от количества участников
- Проживание
- 2 завтрака, дегустация
- Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд во Владимир и обратно
- Питание вне программы