Выходные в окружении белокаменной архитектуры: Владимир и Боголюбово
Рассмотреть фрески Рублёва, посетить церковь Покрова на Нерли и мастерскую художника
Начало: Владимир, точное место и время встречи - по догово...
«Во время обзорной экскурсии осмотрим все архитектурные жемчужины прошлых столетий»
25 415 ₽ за человека
В сердце Древней Руси: Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец
Увидеть церковь Покрова на Нерли, узнать о жизни богатырей, заглянуть в храмы и прокатиться по Оке
Начало: Владимир, 9:00
«Вы познакомитесь с достопримечательностями Владимира, в музее «Бабуся-Ягуся» хозяйка покажет свою лесную избушку, а на мастер-классе каждый сможет создать полезное зелье»
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
37 300 ₽ за человека
Князья, богатыри и купцы: по Владимиру, Мурому и Гороховцу с мастер-классами и русской кухней
Познакомиться с традициями хлебопечения, увидеть фрески Рублёва и погрузиться в историю и былины
Начало: Владимир, 9:00
«Здесь вы познакомитесь с историями богатого городка на Клязьме, находчивостью местных купцов и талантами ремесленников, осмотрите уникальные терема»
9 мая в 09:00
30 мая в 09:00
27 800 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
Увидеть величественные храмы, сделать богатырское зелье и посетить Покрова на Нерли
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 9:00
«С обзорных площадок откроется вид на Клязьму и Успенский собор»
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
14 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Обзорные»
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