Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
19 фев в 08:00
21 фев в 08:00
24 900 ₽ за человека
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Во Владимирскую область на Масленицу: гулянья и значимые места
Побывать в Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном и Владимире и поводить хоровод со скоморохами
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 9:15
21 фев в 09:00
14 900 ₽ за человека
