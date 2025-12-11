Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
24 900 ₽ за человека
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
13 дек в 08:00
19 дек в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине
Изучить Владимир и Суздаль, посетить Боголюбово и Кидекшу, объехать все уголки Ополья
Начало: Владимир, Театральная площадь, точное время по дог...
26 дек в 10:00
132 250 ₽ за всё до 4 чел.
Во Владимирскую область на Масленицу: гулянья и значимые места
Побывать в Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном и Владимире и поводить хоровод со скоморохами
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
21 фев в 07:15
17 900 ₽ за человека
