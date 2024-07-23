2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
24 окт в 08:00
26 окт в 08:00
19 900₽ за человека
2 дня
На внедорожнике во Владимир и Суздаль вместе с историком: индивидуальный тур
Посетить города Золотого кольца России с комфортом и личным гидом и увидеть всё самое значимое
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
60 000₽ за всё до 6 чел.
3 дня
Автотур по городам Золотого кольца: от Владимира до Александрова
Посетить 5 городов знаменитого маршрута и увидеть памятники архитектуры Древней Руси
Начало: Москва, Курский вокзал, отправление поезда в 7:07 ...
25 окт в 07:07
15 ноя в 07:07
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- SSvetlana23 июля 2024Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «В декабре»
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