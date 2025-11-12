Наше погружение в историю Древней Руси начнётся в её сердце — Владимире. Вы узнаете о становлении, прошлом и самобытном архитектурном облике города. Рассмотрите самые знаковые памятники домонгольского зодчества — Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.

Также сегодня мы съездим в Боголюбово. На территории женского монастыря вы увидите остатки княжеского замка Андрея Боголюбского и место его гибели, спуститесь к святому источнику, где можно окунуться в купель или набрать воды (возьмите купальные принадлежности и ёмкость).

Финальный шедевр белокаменной архитектуры на сегодня — прекрасная церковь Покрова на Нерли, которую называют лебедь-храм. В сезон можно окунуться в реке или святом источнике.