Мы исследуем города Золотого кольца — Владимир и Суздаль, посетим селения, которым уже более 8 столетий, —
Описание тура
Организационные детали
Можем поменять очерёдность, места посещения и т. д. — всё обсуждается индивидуально. Для посещения монастырей возьмите закрытую одежду и наличные.
Проживание. В центре Владимира на выбор:
- гостевой дом в русском стиле с 2 спальнями, кухней-гостиной, баней
- гостиничный комплекс 3* с 1- и 2-местными номерами
*Фото мест проживания взяты с сайтов gercena1.ru, hotel-vladimir.ru
Программа тура по дням
Достопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на Нерли
Наше погружение в историю Древней Руси начнётся в её сердце — Владимире. Вы узнаете о становлении, прошлом и самобытном архитектурном облике города. Рассмотрите самые знаковые памятники домонгольского зодчества — Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.
Также сегодня мы съездим в Боголюбово. На территории женского монастыря вы увидите остатки княжеского замка Андрея Боголюбского и место его гибели, спуститесь к святому источнику, где можно окунуться в купель или набрать воды (возьмите купальные принадлежности и ёмкость).
Финальный шедевр белокаменной архитектуры на сегодня — прекрасная церковь Покрова на Нерли, которую называют лебедь-храм. В сезон можно окунуться в реке или святом источнике.
Кремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм Кидекши
Утром поедем в Суздаль с богатейшей историей: язычество, князья, религия, купцы, легенды, сказы — мне есть что вам рассказать! Мы погуляем по кремлю, послушаем бой и рассмотрим циферблат древних часов. Вы узнаете, какие фильмы снимали на Торговой площади и Торговых рядах и что объединяет Спасо-Евфимиев мужской и Покровский женский монастыри. Увидите самую высокую в городе Преподобенскую колокольню, познакомитесь с биографией Святой Евфросинии и полюбуетесь берегами Каменки.
Далее направимся в Кидекшу. Тут находилась резиденция Юрия Долгорукого и пролегал важный торговый путь, отсюда же началось знаменитое белокаменное зодчество. Нашей целью будет церковь Бориса и Глеба, старейшая постройка подобного типа Северо-Восточной Руси. А ещё здесь есть своя Пизанская башня — наклонившаяся со временем колокольня.
Владимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-Польский
Владимирское Ополье — исторический и природный район, где сохранилось множество артефактов ушедших времён, но пока нет туристических толп.
В Клементьеве мы осмотрим заброшенный храм, некогда принадлежавший Новодевичьему монастырю, а в Фёдоровском — руины замка графов Толей. В Симе посетим барский дом Голицыных, увидим церковь Дмитрия Солунского и обсудим, как в селе оказался полководец Багратион и почему его тут похоронили.
В Красном побываем на дегустации в семейной сыроварне. Финальный пункт на сегодня — древний Юрьев-Польский, где вы оцените Георгиевский храм и при желании сходите в музей, в котором воссозданы интерьеры усадьбы Голицыных и собраны артефакты Отечественной войны.
Вечером вернёмся во Владимир и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Баня при проживании в гостевом доме (2 часа)
Что не входит в цену
- Билеты во Владимир и обратно в ваш город
- Питание, дегустация
- Входные билеты в музеи (по желанию)