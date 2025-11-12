Мои заказы

Земли древние да своды белокаменные: индивидуально по Владимирщине

Изучить Владимир и Суздаль, посетить Боголюбово и Кидекшу, объехать все уголки Ополья
Это будет не просто поездка, а настоящее погружение в историю и атмосферу Древней Руси.

Мы исследуем города Золотого кольца — Владимир и Суздаль, посетим селения, которым уже более 8 столетий, —
Кидекшу и Боголюбово, объедем все уголки Ополья, от деревушек до Юрьева-Польского.

Вы узнаете, почему эти земли считают колыбелью государственности и православия, побеседуете о самобытной архитектуре и славном прошлом, погрузитесь в судьбы Долгорукого, Боголюбского, Невского и других князей, осмотрите все памятники белокаменного зодчества, внесённые в список ЮНЕСКО.

Проживание запланировано в центре Владимира с особым комфортом: вы сможете выбрать как современный отель, так и деревянный дом в русском стиле с банькой и мангалом во дворе.

Описание тура

Организационные детали

Можем поменять очерёдность, места посещения и т. д. — всё обсуждается индивидуально. Для посещения монастырей возьмите закрытую одежду и наличные.

Проживание. В центре Владимира на выбор:

  • гостевой дом в русском стиле с 2 спальнями, кухней-гостиной, баней
  • гостиничный комплекс 3* с 1- и 2-местными номерами

*Фото мест проживания взяты с сайтов gercena1.ru, hotel-vladimir.ru

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на Нерли

Наше погружение в историю Древней Руси начнётся в её сердце — Владимире. Вы узнаете о становлении, прошлом и самобытном архитектурном облике города. Рассмотрите самые знаковые памятники домонгольского зодчества — Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.

Также сегодня мы съездим в Боголюбово. На территории женского монастыря вы увидите остатки княжеского замка Андрея Боголюбского и место его гибели, спуститесь к святому источнику, где можно окунуться в купель или набрать воды (возьмите купальные принадлежности и ёмкость).

Финальный шедевр белокаменной архитектуры на сегодня — прекрасная церковь Покрова на Нерли, которую называют лебедь-храм. В сезон можно окунуться в реке или святом источнике.

Достопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на НерлиДостопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на НерлиДостопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на НерлиДостопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на НерлиДостопримечательности Владимира, Боголюбский монастырь, церковь Покрова на Нерли
2 день

Кремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм Кидекши

Утром поедем в Суздаль с богатейшей историей: язычество, князья, религия, купцы, легенды, сказы — мне есть что вам рассказать! Мы погуляем по кремлю, послушаем бой и рассмотрим циферблат древних часов. Вы узнаете, какие фильмы снимали на Торговой площади и Торговых рядах и что объединяет Спасо-Евфимиев мужской и Покровский женский монастыри. Увидите самую высокую в городе Преподобенскую колокольню, познакомитесь с биографией Святой Евфросинии и полюбуетесь берегами Каменки.

Далее направимся в Кидекшу. Тут находилась резиденция Юрия Долгорукого и пролегал важный торговый путь, отсюда же началось знаменитое белокаменное зодчество. Нашей целью будет церковь Бориса и Глеба, старейшая постройка подобного типа Северо-Восточной Руси. А ещё здесь есть своя Пизанская башня — наклонившаяся со временем колокольня.

Кремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм КидекшиКремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм КидекшиКремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм КидекшиКремль, монастыри, места киносъёмок Суздаля, белокаменный храм Кидекши
3 день

Владимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-Польский

Владимирское Ополье — исторический и природный район, где сохранилось множество артефактов ушедших времён, но пока нет туристических толп.

В Клементьеве мы осмотрим заброшенный храм, некогда принадлежавший Новодевичьему монастырю, а в Фёдоровском — руины замка графов Толей. В Симе посетим барский дом Голицыных, увидим церковь Дмитрия Солунского и обсудим, как в селе оказался полководец Багратион и почему его тут похоронили.

В Красном побываем на дегустации в семейной сыроварне. Финальный пункт на сегодня — древний Юрьев-Польский, где вы оцените Георгиевский храм и при желании сходите в музей, в котором воссозданы интерьеры усадьбы Голицыных и собраны артефакты Отечественной войны.

Вечером вернёмся во Владимир и попрощаемся.

Владимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-ПольскийВладимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-ПольскийВладимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-ПольскийВладимирское Ополье: Клементьево, Фёдоровское, Сима, Красное, Юрьев-Польский

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Баня при проживании в гостевом доме (2 часа)
Что не входит в цену
  • Билеты во Владимир и обратно в ваш город
  • Питание, дегустация
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Театральная площадь, точное время по договорённости
Завершение: Владимир, место проживания, вечер, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и

Таня
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 2487 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
читать дальше

выходного дня и тур на 2-3 дня, посещение музеев и выставок, мастер-клаcсы и дегустации, транспорт и фото/видеосъёмки. Подберём рестораны, кафе и устроим комплексное питание. Гарантируем качество исполнения, подтверждённое аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирской Епархии и аттестационной комиссии.

